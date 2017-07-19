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    Игроки «Спартака» после упущенной победы в дерби пошли вместе с Шуниным рыбачить

    Часть футболистов московского «Спартака» в составе Дениса Глушакова, Андрея Ещенко и Дмитрия Комбарова после матча первого тура РФПЛ против московского «Динамо» (2:2) решили отправиться на природу. К ним присоединился вратарь бело-голубых Антон Шунин.

    По словам капитана красно-белых Глушакова, после таких игр, как вторничное дерби, есть смысл немного отвлечься.

    «После таких игр надо развеять голову в кругу друзей! Футбол футболом, а друзья по жизни остаются!» – написал футболист «Спартака».

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    Источник: Instagram

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    19.07.2017 18:24
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    Комментарии43
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      Рейтинг: +3541

      momwig_ 20 июля 2017, 09:10

      Ты бы, Глуш, правда голову себе (от самогона) проветрил. Очень тебя не хватает на поле...

      0
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      Рейтинг: +292

      логист 19 июля 2017, 22:34

      платная рыбалка не настоящая)))) Могли бы и так рыбы купить

      -1
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      Рейтинг: +4024

      raritet 19 июля 2017, 21:58

      Иногда даже смешно , обсуждают все что угодно, рыбалку , Кержакова на рыбалке, покупки футболистов. А единственное спортивное пятно за это время -это мало кому известный человек сделал попытку забить Зениту робоной.

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +5163

      RedWhiteFans2 19 июля 2017, 21:10

      Те дебилы которые и сдохли и ничего не показали в дерби, поехали на рыбалку. В Англии футболисты ещё и в качалку идут а эти на рыбалку. И срать на весь валидол болельщиков.

      5
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      Рейтинг: +12101

      BRO_football 19 июля 2017, 21:07

      Ну и правильно. Не лица же им друг другу бить, как болельщики на трибунах.

      4
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      Рейтинг: +1564

      Decorhome 19 июля 2017, 21:05

      А что ещё остается делать)

      0
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      Рейтинг: +139

      NNNN-4 19 июля 2017, 20:57

      Пошли "РЫ..." или "Е..."?

      0
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      Рейтинг: +2386

      shurik45 19 июля 2017, 20:48

      Молодцы. Хороший отдых ,всегда на пользу.

      0
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      Рейтинг: +313

      de bruyne 19 июля 2017, 20:37

      Хоть спартак и 10:2 проиграла бы... эт нечего не значила бы... хорошую игру показывает спартак особенно наподение

      -2
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      Рейтинг: +139

      NNNN-4 > de bruyne 19 июля 2017, 21:02

      Да, господи, пусть хоть в ФНЛ вылетит, лишь бы игру хорошую показывал,особенно в нападении, ну , типа , не 2-10, а 3 или даже 4-10!

      0
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      Рейтинг: +16619

      афоня72 19 июля 2017, 20:31

      Хорошая была игра!! И почему бы и не отдохнуть?!

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