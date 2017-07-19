Игроки «Спартака» после упущенной победы в дерби пошли вместе с Шуниным рыбачить

Часть футболистов московского «Спартака» в составе Дениса Глушакова, Андрея Ещенко и Дмитрия Комбарова после матча первого тура РФПЛ против московского «Динамо» (2:2) решили отправиться на природу. К ним присоединился вратарь бело-голубых Антон Шунин.

По словам капитана красно-белых Глушакова, после таких игр, как вторничное дерби, есть смысл немного отвлечься.

«После таких игр надо развеять голову в кругу друзей! Футбол футболом, а друзья по жизни остаются!» – написал футболист «Спартака».