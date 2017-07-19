«Спартак» обновил официальный сайт клуба

Московский «Спартак» 19 июля представил общественности новый дизайн официального сайта клуба. По словам представителей красно-белых, новый ресурс соответствует всем веяниям времени.

«Сегодня, в день старта нового сезона РФПЛ, мы запускаем долгожданную обновленную версию сайта «Спартака». Она отвечает всем современным требованиям. Сайт образца 2017 года гораздо более функциональный, информативный, стабильный и удобный в использовании.

Он не только отличается стильным дизайном, но и обладает массой новых возможностей, которые, надеемся, вы сможете оценить по достоинству. Речь о видеоматериалах, статистических данных и календарях, текстовых трансляциях, интернет-магазине и многом другом. Большинство разделов полностью переработано», – говорится в официальном релизе.

Напомним, что прежнюю версию спартаковского сайта специалисты критиковали за устаревший формат и низкую информативность.