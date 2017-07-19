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    «Спартак» обновил официальный сайт клуба

    Московский «Спартак» 19 июля представил общественности новый дизайн официального сайта клуба. По словам представителей красно-белых, новый ресурс соответствует всем веяниям времени.

    «Сегодня, в день старта нового сезона РФПЛ, мы запускаем долгожданную обновленную версию сайта «Спартака». Она отвечает всем современным требованиям. Сайт образца 2017 года гораздо более функциональный, информативный, стабильный и удобный в использовании.

    Он не только отличается стильным дизайном, но и обладает массой новых возможностей, которые, надеемся, вы сможете оценить по достоинству. Речь о видеоматериалах, статистических данных и календарях, текстовых трансляциях, интернет-магазине и многом другом. Большинство разделов полностью переработано», – говорится в официальном релизе.

    Напомним, что прежнюю версию спартаковского сайта специалисты критиковали за устаревший формат и низкую информативность.

    Источник: ФК «Спартак»

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    19.07.2017 17:54
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +70

      savdail 19 июля 2017, 23:33

      Посмотрим. Старый очень скучный был. Информации практически ноль.

      0
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      Рейтинг: +17731

      paracetamol 19 июля 2017, 19:50

      Рекламных баннеров наверно добавили.

      2
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      Рейтинг: +645

      Aleksandr_1986_Spb_ 19 июля 2017, 19:24

      Ну не знаю.. Старый вроде лучше был по мне так

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