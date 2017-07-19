«Зенит» опубликовал вакансию футболиста с зарплатой от 40 тысяч рублей

«Зенит» разместил вакансию профессионального футболиста на сайте «Работа в России».

Обязательными требованиями к кандидату являются высшее физкультурное образование, знание английского языка и опыт работы в европейских профессиональных футбольных клубах не менее трех лет. В обязанности игрока будет входить выполнение индивидуального плана подготовки, тренировочных и соревновательных задач. В качестве дополнительного бонуса ему предлагается бесплатное жилье.

Петербургский клуб готов платить футболисту от 40 тысяч рублей.