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    «Зенит» опубликовал вакансию футболиста с зарплатой от 40 тысяч рублей

    «Зенит» разместил вакансию профессионального футболиста на сайте «Работа в России».

    Обязательными требованиями к кандидату являются высшее физкультурное образование, знание английского языка и опыт работы в европейских профессиональных футбольных клубах не менее трех лет. В обязанности игрока будет входить выполнение индивидуального плана подготовки, тренировочных и соревновательных задач. В качестве дополнительного бонуса ему предлагается бесплатное жилье.

    Петербургский клуб готов платить футболисту от 40 тысяч рублей.

    Источник: Бомбардир.ру

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    19.07.2017 13:51
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    Комментарии27
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      Рейтинг: +1756

      за ЦСКА с 1980г 19 июля 2017, 20:21

      всё ребята,вакансия закрыта. Я согласен..

      0
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      Рейтинг: +645

      Aleksandr_1986_Spb_ 19 июля 2017, 18:39

      Ну среднюю з/п по Питеру предлагают. Если это на руки))

      0
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      Рейтинг: +4990

      Обер-КанцлерЪ 19 июля 2017, 18:23

      Зарплату будут платить спичками, по 99 рублей за коробок !

      1
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      Рейтинг: +4624

      la verdad 19 июля 2017, 16:45

      Зенитовским менеджерам головы напекло знойным питерским солнцем? :)

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +17730

      paracetamol 19 июля 2017, 15:35

      Сколько требований за 40 тыщ! Ищите бомжей или тураков!

      4
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      Рейтинг: +23

      илья ЗЕНИТ > paracetamol 19 июля 2017, 17:20

      Ты читать не умеешь?! Написано ОТ 40000 рублей.

      0
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      Рейтинг: +1893

      multiscan 19 июля 2017, 15:30

      40 тысяч в час или в день? В месяц такая зарплата при таких запросах-издевательство!

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +1053

      Munez89 19 июля 2017, 15:19

      С опытом работы в Европейских клубах))..ну-ну

      1
      Ответить
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      Рейтинг: -45

      stream15 19 июля 2017, 15:14

      Надо же написать такую глупость, лучше бы расписали как спартак опять облажался.

      -3
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      Рейтинг: +979

      directorpg 19 июля 2017, 14:53

      я думаю комментарии излишни, издевательство на простыми людьми, зарплата которых менее сказанной.

      -1
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      Рейтинг: +24829

      dok66 19 июля 2017, 14:53

      Спортсмен-инструктор пацанов тренировать ! Возможно ! Только с таким послужным человек стоит на порядок дороже !

      -2
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