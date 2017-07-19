Мостовой: «О какой усталости игроков «Спартака» можно говорить в первом туре?»

Первый гол динамовцам: - судья пропускает 100% фол, "Спартак" после этого бросается в контратаку - и забивает.
На пятой минуте при счёте 0:0 отменяет гол Бечирая - там ничего не было, никто никого не толкал.
Чего там арбитр свистнул - мне вообще непонятно.
И ещё масса мелочевки, в которой явное предпочтение судья отдавал "Спартаку".
Второй гол Спартак забил из чистого офсайда, а арбитр Карасёв его не должен был засчитывать!
Спартак может победить только с помощью наших арбитров - не забесплатно, конечно!
Потому что забесплатно только кошки родятся, а наши арбитры на этом хорошо заработали и продолжают зарабатывать!
Молодцы динамовцы, во втором тайме собрались и забили Спартаку ТРУДОВЫЕ и ЧЕСТНЫЕ голы, в отличие от Спартака.
ФЕДУН: "СДЕЛАЮ ВСЁ, ЧТОБЫ КАРАСЁВ БОЛЬШЕ НЕ СУДИЛ", а что???
Федун сменил гнев на милость в пользу Спартака?
И вот вам результат скандального судейства Карасёва в пользу Федуна!
Карасёв очень старался УГОДИТЬ Федуну, но не получилось.
Спартак разжился одним очком, и то благодаря Карасёву, и его скандальному офсайду!
Арбитр Карасёв, как ни старался, а ничего не смог сделать с "Динамо".
Это было безобразное судейство Карасёва в пользу федуновских - СКАНДАЛ уже в первом же туре!
Спартак играет только за счёт СКАНДАЛЬНОГО судейства, а честно Спартак играть и выигрывать НЕ УМЕЕТ!
Прошлый сезон был самым СКАНДАЛЬНЫМ в истории России и СССР!
Что ни футбольный тур, то скандал и один ГРОМЧЕ другого!
Наши арбитры, САМЫМ НАГЛЫМ образом, ПЕРЕЧЁРКИВАЛИ все старания других команд на ЧЕСТНОЕ и СПРАВЕДЛИВОЕ судейство.
Единственный ВЫХОД - надо СРОЧНО вводить видео ПОВТОРЫ, чтобы ЗАЩИТИТЬ работу тренеров и их команд от ПРЕДВЗЯТОГО судейства имени Будогосского, в пользу некоторых команд!!!
Бывший полузащитник «Спартака» Александр Мостовой поделился наблюдениями от матча 1-го тура РФПЛ с московским «Динамо» (2:2). По мнению Мостового, у красно-белых было достаточно времени, чтобы восстановиться после игры за Суперкубок России.
– Класс команд разный. Почему спартаковцы это допустили? Может, во всем виновата усталость после Суперкубка?
– Не думаю, что это возможно. Это был первый тур, о какой усталости можно говорить? На Промеса смотришь – он набрал кондиции. Тем более, после Суперкубка прошло достаточно времени, чтобы восстановиться.
– Когда команда начнет играть в Лиге чемпионов, не возникнет проблем с усталостью, как думаете?
– От этого слова надо отказываться и брать пример с европейских чемпионатов и футболистов. Там такого слова нет. Этим никто не оправдывается. Да, бывает, что силы заканчиваются, и это заметно, но сейчас о чем говорить, когда чемпионат только стартовал?