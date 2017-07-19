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    Мостовой: «О какой усталости игроков «Спартака» можно говорить в первом туре?»

    Бывший полузащитник «Спартака» Александр Мостовой поделился наблюдениями от матча 1-го тура РФПЛ с московским «Динамо» (2:2). По мнению Мостового, у красно-белых было достаточно времени, чтобы восстановиться после игры за Суперкубок России.

    – Класс команд разный. Почему спартаковцы это допустили? Может, во всем виновата усталость после Суперкубка?

    – Не думаю, что это возможно. Это был первый тур, о какой усталости можно говорить? На Промеса смотришь – он набрал кондиции. Тем более, после Суперкубка прошло достаточно времени, чтобы восстановиться.

    – Когда команда начнет играть в Лиге чемпионов, не возникнет проблем с усталостью, как думаете?

    – От этого слова надо отказываться и брать пример с европейских чемпионатов и футболистов. Там такого слова нет. Этим никто не оправдывается. Да, бывает, что силы заканчиваются, и это заметно, но сейчас о чем говорить, когда чемпионат только стартовал?

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    19.07.2017 13:37
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    Комментарии4
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      Рейтинг: -13

      Popularov 19 июля 2017, 17:54

      Первый гол динамовцам: - судья пропускает 100% фол, "Спартак" после этого бросается в контратаку - и забивает.
      На пятой минуте при счёте 0:0 отменяет гол Бечирая - там ничего не было, никто никого не толкал.
      Чего там арбитр свистнул - мне вообще непонятно.
      И ещё масса мелочевки, в которой явное предпочтение судья отдавал "Спартаку".
      Второй гол Спартак забил из чистого офсайда, а арбитр Карасёв его не должен был засчитывать!
      Спартак может победить только с помощью наших арбитров - не забесплатно, конечно!
      Потому что забесплатно только кошки родятся, а наши арбитры на этом хорошо заработали и продолжают зарабатывать!
      Молодцы динамовцы, во втором тайме собрались и забили Спартаку ТРУДОВЫЕ и ЧЕСТНЫЕ голы, в отличие от Спартака.
      ФЕДУН: "СДЕЛАЮ ВСЁ, ЧТОБЫ КАРАСЁВ БОЛЬШЕ НЕ СУДИЛ", а что???
      Федун сменил гнев на милость в пользу Спартака?
      И вот вам результат скандального судейства Карасёва в пользу Федуна!
      Карасёв очень старался УГОДИТЬ Федуну, но не получилось.
      Спартак разжился одним очком, и то благодаря Карасёву, и его скандальному офсайду!
      Арбитр Карасёв, как ни старался, а ничего не смог сделать с "Динамо".
      Это было безобразное судейство Карасёва в пользу федуновских - СКАНДАЛ уже в первом же туре!
      Спартак играет только за счёт СКАНДАЛЬНОГО судейства, а честно Спартак играть и выигрывать НЕ УМЕЕТ!
      Прошлый сезон был самым СКАНДАЛЬНЫМ в истории России и СССР!
      Что ни футбольный тур, то скандал и один ГРОМЧЕ другого!
      Наши арбитры, САМЫМ НАГЛЫМ образом, ПЕРЕЧЁРКИВАЛИ все старания других команд на ЧЕСТНОЕ и СПРАВЕДЛИВОЕ судейство.
      Единственный ВЫХОД - надо СРОЧНО вводить видео ПОВТОРЫ, чтобы ЗАЩИТИТЬ работу тренеров и их команд от ПРЕДВЗЯТОГО судейства имени Будогосского, в пользу некоторых команд!!!

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      Рейтинг: +3947

      Kollljan 19 июля 2017, 17:06

      Просто неожиданно оказалось, что класс Динамо не ниже класса Спартака.

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      Рейтинг: +24829

      dok66 19 июля 2017, 14:14

      Причем здесь усталость . Могли и бы и проиграть .! Просто повезло ...

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      Рейтинг: +86

      orstho-68 19 июля 2017, 13:42

      очередная отмазка свиных

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