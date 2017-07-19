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  • Мостовой: «О какой усталости игроков «Спартака» можно говорить в первом туре?»

Мостовой: «О какой усталости игроков «Спартака» можно говорить в первом туре?»

19 июля 2017, 13:37
4

Бывший полузащитник «Спартака» Александр Мостовой поделился наблюдениями от матча 1-го тура РФПЛ с московским «Динамо» (2:2). По мнению Мостового, у красно-белых было достаточно времени, чтобы восстановиться после игры за Суперкубок России.

– Класс команд разный. Почему спартаковцы это допустили? Может, во всем виновата усталость после Суперкубка?

– Не думаю, что это возможно. Это был первый тур, о какой усталости можно говорить? На Промеса смотришь – он набрал кондиции. Тем более, после Суперкубка прошло достаточно времени, чтобы восстановиться.

– Когда команда начнет играть в Лиге чемпионов, не возникнет проблем с усталостью, как думаете?

– От этого слова надо отказываться и брать пример с европейских чемпионатов и футболистов. Там такого слова нет. Этим никто не оправдывается. Да, бывает, что силы заканчиваются, и это заметно, но сейчас о чем говорить, когда чемпионат только стартовал?

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Спартак Мостовой Александр
Комментарии (4)
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orstho-68
1500460974
очередная отмазка свиных
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dok66
1500462841
Причем здесь усталость . Могли и бы и проиграть .! Просто повезло ...
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Kollljan
1500473183
Просто неожиданно оказалось, что класс Динамо не ниже класса Спартака.
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Popularov
1500476044
Первый гол динамовцам: - судья пропускает 100% фол, "Спартак" после этого бросается в контратаку - и забивает. На пятой минуте при счёте 0:0 отменяет гол Бечирая - там ничего не было, никто никого не толкал. Чего там арбитр свистнул - мне вообще непонятно. И ещё масса мелочевки, в которой явное предпочтение судья отдавал "Спартаку". Второй гол Спартак забил из чистого офсайда, а арбитр Карасёв его не должен был засчитывать! Спартак может победить только с помощью наших арбитров - не забесплатно, конечно! Потому что забесплатно только кошки родятся, а наши арбитры на этом хорошо заработали и продолжают зарабатывать! Молодцы динамовцы, во втором тайме собрались и забили Спартаку ТРУДОВЫЕ и ЧЕСТНЫЕ голы, в отличие от Спартака. ФЕДУН: "СДЕЛАЮ ВСЁ, ЧТОБЫ КАРАСЁВ БОЛЬШЕ НЕ СУДИЛ", а что??? Федун сменил гнев на милость в пользу Спартака? И вот вам результат скандального судейства Карасёва в пользу Федуна! Карасёв очень старался УГОДИТЬ Федуну, но не получилось. Спартак разжился одним очком, и то благодаря Карасёву, и его скандальному офсайду! Арбитр Карасёв, как ни старался, а ничего не смог сделать с "Динамо". Это было безобразное судейство Карасёва в пользу федуновских - СКАНДАЛ уже в первом же туре! Спартак играет только за счёт СКАНДАЛЬНОГО судейства, а честно Спартак играть и выигрывать НЕ УМЕЕТ! Прошлый сезон был самым СКАНДАЛЬНЫМ в истории России и СССР! Что ни футбольный тур, то скандал и один ГРОМЧЕ другого! Наши арбитры, САМЫМ НАГЛЫМ образом, ПЕРЕЧЁРКИВАЛИ все старания других команд на ЧЕСТНОЕ и СПРАВЕДЛИВОЕ судейство. Единственный ВЫХОД - надо СРОЧНО вводить видео ПОВТОРЫ, чтобы ЗАЩИТИТЬ работу тренеров и их команд от ПРЕДВЗЯТОГО судейства имени Будогосского, в пользу некоторых команд!!!
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