Мостовой: «О какой усталости игроков «Спартака» можно говорить в первом туре?»

Бывший полузащитник «Спартака» Александр Мостовой поделился наблюдениями от матча 1-го тура РФПЛ с московским «Динамо» (2:2). По мнению Мостового, у красно-белых было достаточно времени, чтобы восстановиться после игры за Суперкубок России.

– Класс команд разный. Почему спартаковцы это допустили? Может, во всем виновата усталость после Суперкубка?

– Не думаю, что это возможно. Это был первый тур, о какой усталости можно говорить? На Промеса смотришь – он набрал кондиции. Тем более, после Суперкубка прошло достаточно времени, чтобы восстановиться.

– Когда команда начнет играть в Лиге чемпионов, не возникнет проблем с усталостью, как думаете?

– От этого слова надо отказываться и брать пример с европейских чемпионатов и футболистов. Там такого слова нет. Этим никто не оправдывается. Да, бывает, что силы заканчиваются, и это заметно, но сейчас о чем говорить, когда чемпионат только стартовал?