Мостовой не удивлен игрой «Спартака» с «Динамо»

Бывший полузащитник московского «Спартака» Александр Мостовой признался, что его не удивил исход встречи красно-белых с «Динамо» в рамках первого тура российской Премьер-лиги.

«Не удивлен игрой «Динамо». Первые десять минут команда активно шла в атаку. Что-то получалось, но тут дело в ошибках соперника. Не более. Алексей Ионов мог забить, и мне интересно, как бы сложилась игра. Другое дело, что красно-белые через 15 минут полностью завладели инициативой.

Вряд ли кто-то ожидал, что «Динамо» сможет спасти игру. Во втором тайме все пошло по другому сценарию – бело-голубые завладели преимуществом. Голы, как говорится, назревали. «Спартак» просто растерялся. Я лишний раз убедился в том, что красно-белых ждет непростой сезон. На команду Карреры настраиваются, как на чемпиона», – считает Мостовой.

Матч первого тура российской Премьер-лиги «Динамо» – «Спартак» закончился со счетом 2:2.