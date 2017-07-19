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    Мостовой не удивлен игрой «Спартака» с «Динамо»

    Бывший полузащитник московского «Спартака» Александр Мостовой признался, что его не удивил исход встречи красно-белых с «Динамо» в рамках первого тура российской Премьер-лиги.

    «Не удивлен игрой «Динамо». Первые десять минут команда активно шла в атаку. Что-то получалось, но тут дело в ошибках соперника. Не более. Алексей Ионов мог забить, и мне интересно, как бы сложилась игра. Другое дело, что красно-белые через 15 минут полностью завладели инициативой.

    Вряд ли кто-то ожидал, что «Динамо» сможет спасти игру. Во втором тайме все пошло по другому сценарию – бело-голубые завладели преимуществом. Голы, как говорится, назревали. «Спартак» просто растерялся. Я лишний раз убедился в том, что красно-белых ждет непростой сезон. На команду Карреры настраиваются, как на чемпиона», – считает Мостовой.

    Матч первого тура российской Премьер-лиги «Динамо» – «Спартак» закончился со счетом 2:2.

    Источник: «Советский спорт»

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    19.07.2017 06:44
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +1551

      PNZ1985 19 июля 2017, 09:09

      как говорит Курбан: all be ok!

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      Рейтинг: +11475

      alex1951 19 июля 2017, 07:40

      Похоже,что так.
      Хотя вчера не Спартак плохо отыграл,а
      Динамо проявило характер.
      .....Сегодня только и слышно : Спартак да Спартак...
      Это восхваление их и погубит.

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