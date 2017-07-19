Рейнгольд: «Спартак» прилично провел первый тайм, потом сдулся»

Мне вот интересно почему в прошлом году когда Аленичев готовил команду у нее были силы, а в этом нет. Там конечно не супер кубок был но так же игра перед стартом была. А здеь и сейчас что делать? в 4 туре уже зенит в 3 краснодар а в 6 цск.
Бывший советский футболист Валерий Рейнгольд считает, что «Спартаку» не хватило физической подготовки в матче первого тура российской Премьер-лиги с «Динамо».
«Команды подарили праздник, забили четыре мяча, полный стадион. «Спартак» прилично провел первый тайм, потом сдулся. «Динамо» этим воспользовалось. Молодые ребята забегали, перехватили инициативу, сравняли счет.
Это говорит о том, что игроки «Спартака» физически не готовы к сезону. Еще по матчу с «Локомотивом» за Суперкубок было заметно. К тому же эта игра отняла много сил, было дополнительное время.
Когда нападающие «Спартака» наберут хорошие физические кондиции, они будут забивать не по два мяча за матч, а по три-четыре. Атака очень приличная у команды», – считает Рейнгольд.
Матч первого тура российской Премьер-лиги «Динамо» – «Спартак» закончился со счетом 2:2.