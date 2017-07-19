Рейнгольд: «Спартак» прилично провел первый тайм, потом сдулся»

Бывший советский футболист Валерий Рейнгольд считает, что «Спартаку» не хватило физической подготовки в матче первого тура российской Премьер-лиги с «Динамо».

«Команды подарили праздник, забили четыре мяча, полный стадион. «Спартак» прилично провел первый тайм, потом сдулся. «Динамо» этим воспользовалось. Молодые ребята забегали, перехватили инициативу, сравняли счет.

Это говорит о том, что игроки «Спартака» физически не готовы к сезону. Еще по матчу с «Локомотивом» за Суперкубок было заметно. К тому же эта игра отняла много сил, было дополнительное время.

Когда нападающие «Спартака» наберут хорошие физические кондиции, они будут забивать не по два мяча за матч, а по три-четыре. Атака очень приличная у команды», – считает Рейнгольд.

Матч первого тура российской Премьер-лиги «Динамо» – «Спартак» закончился со счетом 2:2.