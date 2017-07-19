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  • Рейнгольд: «Спартак» прилично провел первый тайм, потом сдулся»

Рейнгольд: «Спартак» прилично провел первый тайм, потом сдулся»

19 июля 2017, 06:28
12

Бывший советский футболист Валерий Рейнгольд считает, что «Спартаку» не хватило физической подготовки в матче первого тура российской Премьер-лиги с «Динамо».

«Команды подарили праздник, забили четыре мяча, полный стадион. «Спартак» прилично провел первый тайм, потом сдулся. «Динамо» этим воспользовалось. Молодые ребята забегали, перехватили инициативу, сравняли счет.

Это говорит о том, что игроки «Спартака» физически не готовы к сезону. Еще по матчу с «Локомотивом» за Суперкубок было заметно. К тому же эта игра отняла много сил, было дополнительное время.

Когда нападающие «Спартака» наберут хорошие физические кондиции, они будут забивать не по два мяча за матч, а по три-четыре. Атака очень приличная у команды», – считает Рейнгольд.

Матч первого тура российской Премьер-лиги «Динамо» – «Спартак» закончился со счетом 2:2.

Источник: «Спорт день за днем»
Россия. Премьер-лига Динамо Спартак Рейнгольд Валерий
Комментарии (12)
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Icemennn
1500438266
Чемпионам России и победителям суперкубка так играть - себя не уважать...
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nik55
1500442478
Второй тайм играли будто у них тренировка а не игра ,видно было что играют не напрягаясь и это грустно, так играть не допустимо
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Микояновский мясокомбинат
1500444212
«Спартак» прилично провел первый тайм, потом сдулся» - т.е. бзданул своим душком ))) Ему не привыкать ))) А впереди ЛЧ - во там у свиней дуть будет )))
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paracetamol
1500445760
А чего ты хотел, Валера. Ни атаки, ни защиты, ни средней линии приличной. В любой момент могут 0-4 залететь, как КС в прошлом сезоне.
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Gullit 76
1500446458
Странно,а почему они не готовы?
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nik55
1500446781
защитники и Ребров----на скамейку
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adekvat
1500448099
Ага по 10 будут забивать, кубок начнется, лига и сдуются они все от усталости.
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Urry
1500449225
Динамо - молодец!
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APchelov
1500457356
Какие три-четыре мяча? После матчей в лч ещё не так сдуются
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SPARTAK 85
1500459520
Мне вот интересно почему в прошлом году когда Аленичев готовил команду у нее были силы, а в этом нет. Там конечно не супер кубок был но так же игра перед стартом была. А здеь и сейчас что делать? в 4 туре уже зенит в 3 краснодар а в 6 цск.
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