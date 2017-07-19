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    Рейнгольд: «Спартак» прилично провел первый тайм, потом сдулся»

    Бывший советский футболист Валерий Рейнгольд считает, что «Спартаку» не хватило физической подготовки в матче первого тура российской Премьер-лиги с «Динамо».

    «Команды подарили праздник, забили четыре мяча, полный стадион. «Спартак» прилично провел первый тайм, потом сдулся. «Динамо» этим воспользовалось. Молодые ребята забегали, перехватили инициативу, сравняли счет.

    Это говорит о том, что игроки «Спартака» физически не готовы к сезону. Еще по матчу с «Локомотивом» за Суперкубок было заметно. К тому же эта игра отняла много сил, было дополнительное время.

    Когда нападающие «Спартака» наберут хорошие физические кондиции, они будут забивать не по два мяча за матч, а по три-четыре. Атака очень приличная у команды», – считает Рейнгольд.

    Матч первого тура российской Премьер-лиги «Динамо» – «Спартак» закончился со счетом 2:2.

    Источник: «Спорт день за днем»

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    19.07.2017 06:28
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    Комментарии12
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      Рейтинг: +1086

      SPARTAK 85 19 июля 2017, 13:18

      Мне вот интересно почему в прошлом году когда Аленичев готовил команду у нее были силы, а в этом нет. Там конечно не супер кубок был но так же игра перед стартом была. А здеь и сейчас что делать? в 4 туре уже зенит в 3 краснодар а в 6 цск.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3412

      APchelov 19 июля 2017, 12:42

      Какие три-четыре мяча? После матчей в лч ещё не так сдуются

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +722

      Urry 19 июля 2017, 10:27

      Динамо - молодец!

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +161

      adekvat 19 июля 2017, 10:08

      Ага по 10 будут забивать, кубок начнется, лига и сдуются они все от усталости.

      1
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      Рейтинг: +8019

      nik55 19 июля 2017, 09:46

      защитники и Ребров----на скамейку

      0
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      Рейтинг: +4431

      Gullit 76 19 июля 2017, 09:40

      Странно,а почему они не готовы?

      0
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      Рейтинг: +17729

      paracetamol 19 июля 2017, 09:29

      А чего ты хотел, Валера. Ни атаки, ни защиты, ни средней линии приличной. В любой момент могут 0-4 залететь, как КС в прошлом сезоне.

      3
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      Рейтинг: +966

      Микояновский мясокомбинат 19 июля 2017, 09:03

      «Спартак» прилично провел первый тайм, потом сдулся» - т.е. бзданул своим душком )))
      Ему не привыкать )))
      А впереди ЛЧ - во там у свиней дуть будет )))

      3
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      Рейтинг: +8019

      nik55 19 июля 2017, 08:34

      Второй тайм играли будто у них тренировка а не игра ,видно было что играют не напрягаясь и это грустно, так играть не допустимо

      -2
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      Рейтинг: +77

      чифа 19 июля 2017, 08:24

      грусть, печаль ...

      0
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