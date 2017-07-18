Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Первая лига Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Божович: «Арсеналу» чуть-чуть не хватило, чтобы сравнять счет в матче с «Локомотивом»

Божович: «Арсеналу» чуть-чуть не хватило, чтобы сравнять счет в матче с «Локомотивом»

18 июля 2017, 21:42
2

Главный тренер «Арсенала» Миодраг Божович поделился мыслями после поражения от «Локомотива» (0:1) в игре первого тура РФПЛ.

«Меня не удивила игра команды. Ребята хорошо работали, бились до конца. Чуть-чуть нам не хватило, чтобы сравнять счет. Были хорошие моменты и у «Локомотива», и у нас. Сунзу — молодец. Очень хорошо сыграл, но не забили все равно. У нас еще будут приобретения, так что скамейка будет длиннее», – сказал 49-летний специалист.

Напомним, Божович работал с «Локомотивом» с 2014 по 2015 год.

Ранее комментарий по матчу дал главный тренер железнодорожников Юрий Семин.

Источник: Бомбардир.ру
Россия. Премьер-лига Локомотив Арсенал Божович Миодраг
Комментарии (2)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
ARSENAL TULA
1500426489
Обидное поражение АРСЕНАЛА,вполне могли добиться ничьи,моменты то были,особенно у Хагуша
Ответить
Diesel133
1500458757
удачи! видно, что команда у вас хорошая!
Ответить
Главные новости
Семак запросил усиление для «Зенита»
18:47
4
Мнение Семака о пенальти в матче с «Динамо»
18:37
5
Мостовой прокомментировал крупную победу «Зенита» над «Динамо»
18:34
3
Барко не сыграет с «Балтикой»: известна причина
18:27
5
Лапочкин прокомментировал пенальти в пользу «Зенита»
18:15
1
Роналду: «Наверное, это мой последний год в футболе»
17:51
1
«Можете заскринить»: агент Тюкавина сделал смелое заявление
17:45
4
Семак прокомментировал разгром «Динамо»
17:26
10
«Поздравляю «Зенит»: Шварц – после разгрома на «Газпром Арене»
17:19
7
ФотоТюкавин улыбался и показывал стрелку после разгрома от «Зенита»
17:01
16
Все новости
Все новости
«Динамо» стартовало при Шварце хуже, чем год назад при Карпине
18:33
Стали известны стартовые составы на матч «Балтика» – «Спартак»: 16 августа 2026
18:22
4
«Можете заскринить»: агент Тюкавина сделал смелое заявление
17:45
4
Семак прокомментировал разгром «Динамо»
17:26
10
«Поздравляю «Зенит»: Шварц – после разгрома на «Газпром Арене»
17:19
7
Соболев – о разгроме «Динамо»: «Был должок»
17:02
5
ФотоТюкавин улыбался и показывал стрелку после разгрома от «Зенита»
17:01
16
Защитник ЦСКА порвал «кресты» и выбыл до 2027 года
16:42
16
Определен лидер РПЛ по пробитым пенальти за последний год
16:36
28
ВидеоОбзор матча «Зенит» – «Динамо» голы и лучшие моменты (Видео)
16:29
РПЛ. «Зенит» легко разобрался с «Динамо» (3:0), у Соболева дубль
16:29
74
«Хочешь большую зарплату – иди, но играть будешь мало»: Наумов – Карпукасу перед трансфером в «Зенит»
16:25
2
Мостовой резко высказался о пенальти в ворота «Зенита»: «Вы что творите?»
16:16
22
Сутормин оценил трансферы Дзюбы и Кокорина в «Факел»
15:57
Федотов прокомментировал пенальти в пользу «Зенита»
15:43
23
ВидеоНа матче «Зенит» – «Динамо» случились неполадки с воротами
15:23
1
Семак объяснил уход Дркушича в «Эспаньол»
15:17
1
ВидеоСоболев оформил дубль в матче с «Динамо», забив с пенальти после ВАР
15:09
41
В «Факеле» отреагировали на новости о финансовых проблемах
14:59
1
«С каждой игрой становится хуже»: клуб РПЛ уличили в деградации
14:53
3
Губерниев прокомментировал уход лидеров «Локомотива»
14:32
1
Семин заступился за Тюкавина
14:15
2
Семак ответил, не устал ли он от «Зенита»
13:59
8
Вратарь «Родины»: «Наш потенциал – Лига чемпионов»
13:48
2
Радимов поставил крест на «Динамо» в матче с «Зенитом»
13:29
10
ТрансляцияСтали известны стартовые составы на матч «Зенит» – «Динамо»: 16 августа 2026
13:20
8
«Локомотив» и «Галатасарай» не могут договориться по важному моменту
12:48
6
В Беларуси разочарованы экс-спартаковцем: «Рассчитывали, что будет другой уровень»
12:41
2
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+