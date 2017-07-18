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    Божович: «Арсеналу» чуть-чуть не хватило, чтобы сравнять счет в матче с «Локомотивом»

    Главный тренер «Арсенала» Миодраг Божович поделился мыслями после поражения от «Локомотива» (0:1) в игре первого тура РФПЛ.

    «Меня не удивила игра команды. Ребята хорошо работали, бились до конца. Чуть-чуть нам не хватило, чтобы сравнять счет. Были хорошие моменты и у «Локомотива», и у нас. Сунзу — молодец. Очень хорошо сыграл, но не забили все равно. У нас еще будут приобретения, так что скамейка будет длиннее», – сказал 49-летний специалист.

    Напомним, Божович работал с «Локомотивом» с 2014 по 2015 год.

    Ранее комментарий по матчу дал главный тренер железнодорожников Юрий Семин.

    Источник: Бомбардир.ру

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    18.07.2017 21:42
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +3484

      Diesel133 19 июля 2017, 13:05

      удачи! видно, что команда у вас хорошая!

      1
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    • ...
      Рейтинг: +78

      ARSENAL TULA 19 июля 2017, 04:08

      Обидное поражение АРСЕНАЛА,вполне могли добиться ничьи,моменты то были,особенно у Хагуша

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