Божович: «Арсеналу» чуть-чуть не хватило, чтобы сравнять счет в матче с «Локомотивом»

Главный тренер «Арсенала» Миодраг Божович поделился мыслями после поражения от «Локомотива» (0:1) в игре первого тура РФПЛ.

«Меня не удивила игра команды. Ребята хорошо работали, бились до конца. Чуть-чуть нам не хватило, чтобы сравнять счет. Были хорошие моменты и у «Локомотива», и у нас. Сунзу — молодец. Очень хорошо сыграл, но не забили все равно. У нас еще будут приобретения, так что скамейка будет длиннее», – сказал 49-летний специалист.

Напомним, Божович работал с «Локомотивом» с 2014 по 2015 год.

Ранее комментарий по матчу дал главный тренер железнодорожников Юрий Семин.