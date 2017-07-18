РФПЛ. «Локомотив» начал сезон с победы над «Арсеналом»

Матч первого тура РФПЛ «Локомотив» – «Арсенал» завершился победой хозяев с минимальным счетом. Гол на счету Соломона Кверквелии.
Чемпионат России. РФПЛ. 1-й тур
Локомотив (Москва) – Арсенал (Тула) – 1:0 (0:0)
Гол: 1:0 – Кверквелия, 57.
«Локомотив»: Гилерме, Баринов, Кверквелия, Пейчинович, Фарфан, Игнатьев (Коломейцев, 46), И. Денисов, Фернандеш (Касаев, 81), Ан. Миранчук, Ал. Миранчук (Лысов, 58), Ари.
«Арсенал»: Габулов, Комбаров, Сунзу, Беляев, Александров, Чаушич, Бурчану, Берхамов (Хагуш, 72), Шевченко, Горбатенко, Расич (Сикоев, 76).
Предупреждения: Баринов, 28 – Александров, 56; Сунзу, 60; Каушич, 79.
Источник: Бомбардир.ру