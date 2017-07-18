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    РФПЛ. «Локомотив» начал сезон с победы над «Арсеналом»

    Матч первого тура РФПЛ «Локомотив»«Арсенал» завершился победой хозяев с минимальным счетом. Гол на счету Соломона Кверквелии.

    Чемпионат России. РФПЛ. 1-й тур

    Локомотив (Москва) – Арсенал (Тула) – 1:0 (0:0)

    Гол: 1:0 – Кверквелия, 57.

    «Локомотив»: Гилерме, Баринов, Кверквелия, Пейчинович, Фарфан, Игнатьев (Коломейцев, 46), И. Денисов, Фернандеш (Касаев, 81), Ан. Миранчук, Ал. Миранчук (Лысов, 58), Ари.

    «Арсенал»: Габулов, Комбаров, Сунзу, Беляев, Александров, Чаушич, Бурчану, Берхамов (Хагуш, 72), Шевченко, Горбатенко, Расич (Сикоев, 76).

    Предупреждения: Баринов, 28 – Александров, 56; Сунзу, 60; Каушич, 79.

    Календарь РФПЛ

    Турнирная таблица РФПЛ

    Источник: Бомбардир.ру

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    18.07.2017 21:27
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +70526

      insider_retro 18 июля 2017, 22:38

      120 комментов по одной из тем по Спартак-Динамо и 1!!!! коммент про эту игру.... Это о многом говорит... Арсенал молодцы, без засранства и чванства... Пойдёт!...
      Локомотив - грустно... Ещё по Суперкубку смотрелось уныло, ни себе ни людям... Юрий Палыч, надо поправить сейчас, потом этих дармоедов хрен растолкаешь....

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      Рейтинг: +380

      aimer1988 > insider_retro 19 июля 2017, 00:50

      Ни себе ни людям?)) Вообще-то в основное время Локо создал гораздо больше моментов, чем спартачи, в каркас попали, еще пару опасных моментов создали. Спартак же ничего не создал, плюс не удалили их игрока. Это и есть ни себе ни людям.

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