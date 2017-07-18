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РФПЛ. «Локомотив» начал сезон с победы над «Арсеналом»

18 июля 2017, 21:27
2

Матч первого тура РФПЛ «Локомотив»«Арсенал» завершился победой хозяев с минимальным счетом. Гол на счету Соломона Кверквелии.

Чемпионат России. РФПЛ. 1-й тур

Локомотив (Москва) – Арсенал (Тула) – 1:0 (0:0)

Гол: 1:0 – Кверквелия, 57.

«Локомотив»: Гилерме, Баринов, Кверквелия, Пейчинович, Фарфан, Игнатьев (Коломейцев, 46), И. Денисов, Фернандеш (Касаев, 81), Ан. Миранчук, Ал. Миранчук (Лысов, 58), Ари.

«Арсенал»: Габулов, Комбаров, Сунзу, Беляев, Александров, Чаушич, Бурчану, Берхамов (Хагуш, 72), Шевченко, Горбатенко, Расич (Сикоев, 76).

Предупреждения: Баринов, 28 – Александров, 56; Сунзу, 60; Каушич, 79.

Календарь РФПЛ

Турнирная таблица РФПЛ

Источник: Бомбардир.ру
Россия. Премьер-лига Локомотив Арсенал
Комментарии (2)
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insider_retro
1500406701
120 комментов по одной из тем по Спартак-Динамо и 1!!!! коммент про эту игру.... Это о многом говорит... Арсенал молодцы, без засранства и чванства... Пойдёт!... Локомотив - грустно... Ещё по Суперкубку смотрелось уныло, ни себе ни людям... Юрий Палыч, надо поправить сейчас, потом этих дармоедов хрен растолкаешь....
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