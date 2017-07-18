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  • Абрамов: «Спартак» совершенно не умеет играть на два фронта»

Абрамов: «Спартак» совершенно не умеет играть на два фронта»

18 июля 2017, 11:04
10

Известный футбольный агент Владимир Абрамов считает, что «Спартак» может удачно выступить в Лиге Европы в этом сезоне, но не в Лиге чемпионов.

«Матч на Суперкубок удался. «Спартак» готов играть в Лиге Европы. Но я не увидел команды, способной достойно играть в Лиге чемпионов. Нет наработанного багажа, с которым можно представлять всю Россию.

Буду очень рад, если «Спартаку» удастся достойно сыграть хотя бы в нескольких матчах Лиги чемпионов. Это не «Зенит», где сейчас огромная скамейка. Лучший состав красно-белых сыграл вничью с «Локомотивом».

А что будет в Лиге чемпионов? Вряд ли содержательная игра. Кроме того, «Спартак» совершенно не умеет играть на два фронта», – считает Абрамов.

Напомним, что «Спартак» в прошлом сезоне выиграл чемпионское звание, что случилось впервые с 2001 года.

Источник: «Спорт день за днем»
Россия. Премьер-лига Лига чемпионов Спартак
Комментарии (10)
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OfaZavr
1500365296
Не надо выводов делать раньше времени.
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piligrim1986
1500366998
а зеня прям ну ахренительно в лч играл XDDDDDD
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Дядя Серёжа
1500367054
5 сентября в Москве будет дождь. Это я тебе говорю, Абрамов.
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nik55
1500368213
Владимир Абрамов---это вообще кто ?
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Krics
1500368652
Учиться, учиться и учиться.
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Huberman
1500369163
Хоть и поддерживаю Спартак, но реалист и согласен с ним. Это не преждевременные выводы, это суждение по факту. Выход в 1/8 ЛЧ будет чудом.
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insider_retro
1500371317
Наработанного багажа нет, а откуда ему взяться... Наработают, для того и тренировочный процесс.... И на два фронта сыграет... Профессиональная команда укомплектованная игроками и с подобранным штабом и специалистами не спасует от еуротутрнира.... Команда по ходу чемпа и еурокубков будет развиваться, совершенствоваться, создавать задел на будущее... И это важно - будущее Клуба!!...
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Диктор
1500371754
Бредовое мнение -все судят Спартак по прошлогодним играм.
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