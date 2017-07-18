Абрамов: «Спартак» совершенно не умеет играть на два фронта»

Известный футбольный агент Владимир Абрамов считает, что «Спартак» может удачно выступить в Лиге Европы в этом сезоне, но не в Лиге чемпионов.

«Матч на Суперкубок удался. «Спартак» готов играть в Лиге Европы. Но я не увидел команды, способной достойно играть в Лиге чемпионов. Нет наработанного багажа, с которым можно представлять всю Россию.

Буду очень рад, если «Спартаку» удастся достойно сыграть хотя бы в нескольких матчах Лиги чемпионов. Это не «Зенит», где сейчас огромная скамейка. Лучший состав красно-белых сыграл вничью с «Локомотивом».

А что будет в Лиге чемпионов? Вряд ли содержательная игра. Кроме того, «Спартак» совершенно не умеет играть на два фронта», – считает Абрамов.

Напомним, что «Спартак» в прошлом сезоне выиграл чемпионское звание, что случилось впервые с 2001 года.