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    Абрамов: «Спартак» совершенно не умеет играть на два фронта»

    Известный футбольный агент Владимир Абрамов считает, что «Спартак» может удачно выступить в Лиге Европы в этом сезоне, но не в Лиге чемпионов.

    «Матч на Суперкубок удался. «Спартак» готов играть в Лиге Европы. Но я не увидел команды, способной достойно играть в Лиге чемпионов. Нет наработанного багажа, с которым можно представлять всю Россию.

    Буду очень рад, если «Спартаку» удастся достойно сыграть хотя бы в нескольких матчах Лиги чемпионов. Это не «Зенит», где сейчас огромная скамейка. Лучший состав красно-белых сыграл вничью с «Локомотивом».

    А что будет в Лиге чемпионов? Вряд ли содержательная игра. Кроме того, «Спартак» совершенно не умеет играть на два фронта», – считает Абрамов.

    Напомним, что «Спартак» в прошлом сезоне выиграл чемпионское звание, что случилось впервые с 2001 года.

    Источник: «Спорт день за днем»

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    18.07.2017 11:04
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    Комментарии10
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      Рейтинг: +7038

      Диктор 18 июля 2017, 12:55

      Бредовое мнение -все судят Спартак по прошлогодним играм.

      1
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      Рейтинг: +70526

      insider_retro 18 июля 2017, 12:48

      Наработанного багажа нет, а откуда ему взяться... Наработают, для того и тренировочный процесс.... И на два фронта сыграет... Профессиональная команда укомплектованная игроками и с подобранным штабом и специалистами не спасует от еуротутрнира.... Команда по ходу чемпа и еурокубков будет развиваться, совершенствоваться, создавать задел на будущее... И это важно - будущее Клуба!!...

      2
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      Рейтинг: +157

      Huberman 18 июля 2017, 12:12

      Хоть и поддерживаю Спартак, но реалист и согласен с ним. Это не преждевременные выводы, это суждение по факту. Выход в 1/8 ЛЧ будет чудом.

      0
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      Рейтинг: +901

      Krics 18 июля 2017, 12:04

      Учиться, учиться и учиться.

      0
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      Рейтинг: +8019

      nik55 18 июля 2017, 11:56

      Владимир Абрамов---это вообще кто ?

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +6095

      subbotaspartak > nik55 18 июля 2017, 16:51

      Известный футбольный агент Владимир Абрамов .
      Тот самый.
      Понятней не стало?
      И я думаю, печатают кого попало.

      2
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      ...
      Рейтинг: +915

      спанчес > subbotaspartak 18 июля 2017, 19:03

      известнейший

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +5452

      Дядя Серёжа 18 июля 2017, 11:37

      5 сентября в Москве будет дождь. Это я тебе говорю, Абрамов.

      3
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      Рейтинг: +7945

      piligrim1986 18 июля 2017, 11:36

      а зеня прям ну ахренительно в лч играл XDDDDDD

      1
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 18 июля 2017, 11:08

      Не надо выводов делать раньше времени.

      5
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