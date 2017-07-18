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    Карпин: «Спартак» в Лиге чемпионов? Все зависит от жеребьевки»

    Бывший главный тренер «Спартака» Валерий Карпин, ныне занимающий должность главного редактора футбольных трансляций «Матч ТВ», считает, что результат выступления красно-белых в Лиге чемпионов будет зависеть от жеребьевки.

    – Владелец «Спартака» Леонид Федун заявил, что для достойного выступления в Лиге чемпионов нужны игроки другого уровня. Согласны?

    – Он владелец команды, ему виднее. «Ростов» со своим уровнем игроков достойно выступил в Лиге чемпионов.

    – «Спартак» сможет выйти из группы главного европейского клубного турнира?

    – Все зависит от жеребьевки. Она может оказаться как удачной, так и жесткой. Безусловно, то, что «Спартак» посеян в первой корзине, – огромный плюс для красно-белых. Однако сейчас формат Лиги чемпионов таков, что даже в четвертой корзине могут оказаться команды, которые гораздо сильнее тех, что в первой.

    Источник: Известия

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    18.07.2017 10:47
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    Комментарии10
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      Рейтинг: +6095

      subbotaspartak 18 июля 2017, 16:54

      По любому слабаков не будет,
      По любому интересно будет.

      1
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      Рейтинг: +915

      спанчес > subbotaspartak 18 июля 2017, 18:58

      по любому слабаков будет- спартак, по люьому интересно не будет- шесть поражений

      0
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      Рейтинг: +148

      tambovchanin 18 июля 2017, 16:15

      хотелось бы бенфику увидеть в соперниках

      0
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      Рейтинг: +3197

      Опорник84 18 июля 2017, 13:56

      Да, Лига Чемпионов очень сильный турнир и в нем надо биться с утроенной самоотдачей, иначе не выйдешь даже из слабой группы! А вот качественное усиление просто необходимо как воздух!

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +800

      forward33 18 июля 2017, 13:20

      Ждун Валера))

      0
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      Рейтинг: +70526

      insider_retro 18 июля 2017, 13:02

      В ЛЧ априори нет слабых команд.... Будут играть с сильными и титулованными командами, где удастся отжать очки, где соперник своё возьмёт.... Игра... Игра сильных и достойных.... Участие в ней мотивирует команду и придаст сил... Победит сильнейший и удачливый!!...

      3
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      Рейтинг: +1086

      SPARTAK 85 18 июля 2017, 12:06

      Про Ростов в точку, а дальше нет смысла обсуждать. Надо выходить и биться.

      2
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      Рейтинг: +5452

      Дядя Серёжа 18 июля 2017, 11:39

      В любом случае это будет не русская рулетка. Шанс есть всегда.

      3
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      Рейтинг: +11475

      alex1951 18 июля 2017, 11:25

      ,,все зависит от жеребьевки,,........шок....
      ....слова функционера,а не футболиста.
      Получается (по Карпину),что тренер ,игроки ваааапще ни причем,....
      значитса я ошибался.

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      Рейтинг: +39796

      acer2003 18 июля 2017, 10:50

      Истину глаголит Валерий ))

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