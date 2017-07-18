Карпин: «Спартак» в Лиге чемпионов? Все зависит от жеребьевки»

Бывший главный тренер «Спартака» Валерий Карпин, ныне занимающий должность главного редактора футбольных трансляций «Матч ТВ», считает, что результат выступления красно-белых в Лиге чемпионов будет зависеть от жеребьевки.

– Владелец «Спартака» Леонид Федун заявил, что для достойного выступления в Лиге чемпионов нужны игроки другого уровня. Согласны?

– Он владелец команды, ему виднее. «Ростов» со своим уровнем игроков достойно выступил в Лиге чемпионов.

– «Спартак» сможет выйти из группы главного европейского клубного турнира?

– Все зависит от жеребьевки. Она может оказаться как удачной, так и жесткой. Безусловно, то, что «Спартак» посеян в первой корзине, – огромный плюс для красно-белых. Однако сейчас формат Лиги чемпионов таков, что даже в четвертой корзине могут оказаться команды, которые гораздо сильнее тех, что в первой.