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  • Карпин: «Спартак» в Лиге чемпионов? Все зависит от жеребьевки»

Карпин: «Спартак» в Лиге чемпионов? Все зависит от жеребьевки»

18 июля 2017, 10:47
10

Бывший главный тренер «Спартака» Валерий Карпин, ныне занимающий должность главного редактора футбольных трансляций «Матч ТВ», считает, что результат выступления красно-белых в Лиге чемпионов будет зависеть от жеребьевки.

– Владелец «Спартака» Леонид Федун заявил, что для достойного выступления в Лиге чемпионов нужны игроки другого уровня. Согласны?

– Он владелец команды, ему виднее. «Ростов» со своим уровнем игроков достойно выступил в Лиге чемпионов.

– «Спартак» сможет выйти из группы главного европейского клубного турнира?

– Все зависит от жеребьевки. Она может оказаться как удачной, так и жесткой. Безусловно, то, что «Спартак» посеян в первой корзине, – огромный плюс для красно-белых. Однако сейчас формат Лиги чемпионов таков, что даже в четвертой корзине могут оказаться команды, которые гораздо сильнее тех, что в первой.

Источник: Известия
Россия. Премьер-лига Лига чемпионов Спартак Карпин Валерий
Комментарии (10)
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acer2003
1500364236
Истину глаголит Валерий ))
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alex1951
1500366301
,,все зависит от жеребьевки,,........шок.... ....слова функционера,а не футболиста. Получается (по Карпину),что тренер ,игроки ваааапще ни причем,.... значитса я ошибался.
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Дядя Серёжа
1500367191
В любом случае это будет не русская рулетка. Шанс есть всегда.
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SPARTAK 85
1500368773
Про Ростов в точку, а дальше нет смысла обсуждать. Надо выходить и биться.
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insider_retro
1500372138
В ЛЧ априори нет слабых команд.... Будут играть с сильными и титулованными командами, где удастся отжать очки, где соперник своё возьмёт.... Игра... Игра сильных и достойных.... Участие в ней мотивирует команду и придаст сил... Победит сильнейший и удачливый!!...
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forward33
1500373258
Ждун Валера))
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Опорник84
1500375405
Да, Лига Чемпионов очень сильный турнир и в нем надо биться с утроенной самоотдачей, иначе не выйдешь даже из слабой группы! А вот качественное усиление просто необходимо как воздух!
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tambovchanin
1500383701
хотелось бы бенфику увидеть в соперниках
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subbotaspartak
1500386054
По любому слабаков не будет, По любому интересно будет.
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