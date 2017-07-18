Данни: «Славия» хочет показать в Лиге чемпионов все, на что способна»

Полузащитник чешской «Славии» Данни, пришедший в команду текущим летом из санкт-петербургского «Зенита», поделился ожиданиями от выступления команды в третьем квалификационном раунде Лиги чемпионов.

«Я совсем недавно вышел из отпуска, который проводил с семьей, и сейчас активно набираю форму к Лиге чемпионов. «Славия» – хорошая команда, которой я благодарен за шанс вновь поучаствовать в главном европейском турнире. Наша задача – показать ту игру, которая позволит пройти далеко. Мы должны показать свою силу. Первостепенная задача – добраться до группового этапа, это очень непросто. Тем не менее, мы очень мотивированы», – сказал Данни.

«Славия» сыграет в квалификации с победителем пары второго раунда БАТЭ – «Алашкерт». Первый матч чехи проведут 25 июля.