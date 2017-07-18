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  • Данни: «Славия» хочет показать в Лиге чемпионов все, на что способна»

Данни: «Славия» хочет показать в Лиге чемпионов все, на что способна»

18 июля 2017, 01:50
4

Полузащитник чешской «Славии» Данни, пришедший в команду текущим летом из санкт-петербургского «Зенита», поделился ожиданиями от выступления команды в третьем квалификационном раунде Лиги чемпионов.

«Я совсем недавно вышел из отпуска, который проводил с семьей, и сейчас активно набираю форму к Лиге чемпионов. «Славия» – хорошая команда, которой я благодарен за шанс вновь поучаствовать в главном европейском турнире. Наша задача – показать ту игру, которая позволит пройти далеко. Мы должны показать свою силу. Первостепенная задача – добраться до группового этапа, это очень непросто. Тем не менее, мы очень мотивированы», – сказал Данни.

«Славия» сыграет в квалификации с победителем пары второго раунда БАТЭ – «Алашкерт». Первый матч чехи проведут 25 июля.

Источник: ФК «Славия»
Чехия. Синот Лига Лига чемпионов Славия Данни
Комментарии (4)
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DeutschlandUberAlles
1500334555
Это значит набрать 0 очков в 6 матчах.
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ДАША Д
1500345780
Первый соперник проходной
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Urry
1500889181
Болеем за Данни
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