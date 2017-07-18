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    Данни: «Славия» хочет показать в Лиге чемпионов все, на что способна»

    Полузащитник чешской «Славии» Данни, пришедший в команду текущим летом из санкт-петербургского «Зенита», поделился ожиданиями от выступления команды в третьем квалификационном раунде Лиги чемпионов.

    «Я совсем недавно вышел из отпуска, который проводил с семьей, и сейчас активно набираю форму к Лиге чемпионов. «Славия» – хорошая команда, которой я благодарен за шанс вновь поучаствовать в главном европейском турнире. Наша задача – показать ту игру, которая позволит пройти далеко. Мы должны показать свою силу. Первостепенная задача – добраться до группового этапа, это очень непросто. Тем не менее, мы очень мотивированы», – сказал Данни.

    «Славия» сыграет в квалификации с победителем пары второго раунда БАТЭ – «Алашкерт». Первый матч чехи проведут 25 июля.

    Источник: ФК «Славия»

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    18.07.2017 01:50
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +722

      Urry 24 июля 2017, 12:39

      Болеем за Данни

      0
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      Рейтинг: +1110

      ДАША Д 18 июля 2017, 05:43

      Первый соперник проходной

      0
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      Рейтинг: +896

      DeutschlandUberAlles 18 июля 2017, 02:35

      Это значит набрать 0 очков в 6 матчах.

      0
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      Рейтинг: +64

      Muhammed-666 > DeutschlandUberAlles 18 июля 2017, 05:02

      Если дойдут до группы.. А это мало вероятно!!

      0
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