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  • Вальверде: «Верратти? Отличный вариант, но я готов работать с теми игроками, которые есть в «Барселоне»

Вальверде: «Верратти? Отличный вариант, но я готов работать с теми игроками, которые есть в «Барселоне»

17 июля 2017, 17:31
3

Новый главный тренер «Барселоны» Эрнесто Вальверде заявил, что рад работать с имеющимся в его распоряжении составом. При этом специалист отметил, что будет отлично, если каталонцам удастся приобрести полузащитника «ПСЖ» Марко Верратти.

По информации СМИ, сине-гранатовые готовы включить в сделку по итальянцу хавбеков Ивана Ракитича или Андре Гомеша. Однако Вальверде настаивает на том, что у обоих игроков есть будущее на «Камп Ноу».

«Это мои игроки, и они входят в мои планы. Естественно мы обсуждали трансферы, но просить конкретного футболиста я не буду. Для меня лучшие приобретения – это те, кто находится сейчас в команде.

Если удастся приобрести Веррати, будет здорово. Клуб прилагает все усилия, чтобы в «Барселоне» выступали лучшие игроки. Но моя философия – всегда работать с теми, кто имеется в распоряжении.

В любом случае у меня есть почти лучший состав. Очень непросто усилить его из-за высокого уровня уже имеющихся игроков.

Трудно что-то улучшить в «Барселоне». Всегда есть много имен, лето длинное, но для меня важно собрать лучшую команду из моих футболистов.

Мы будем рассматривать любые варианты до закрытия трансферного окна. Думаю, это совершенно нормально для любого клуба», – сказал Вальверде.

Источник: Goal.com
Испания. Примера Франция. Лига 1 ПСЖ Барселона Верратти Марко Вальверде Эрнесто
Комментарии (3)
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Munez89
1500304894
Да даже *Леха со двора* готов работать с игроками Барсы, которые есть в наличие)).
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Павел Буре
1500306819
Философия у тебя конечно хорошая, но барселоне нужны трофеи.
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