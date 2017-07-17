Писарев: «Самое большое зло РФПЛ – госфинансирование»

Главный тренер нижегородского «Олимпийца» и спортивный директор РФС Николай Писарев считает, что самым большим злом отечественного футбола является финансирование клубов из государственного бюджета. По мнению специалиста, из-за этого большинство нынешних игроков в Премьер-лиге не зарабатывают деньги, а получают.

«Я считаю, что это слабость российского чемпионата. Он неконкурентоспособный, и все говорят про лимит, но я думаю, что это меньшее зло. Самое большое зло – госфинансирование, потому что футболисты должны зарабатывать деньги, а не получать. Сейчас зачастую они их просто получают, и им все равно, сколько людей приходят на матчи. Образно говоря, на казанский «Рубин» приходит три с половиной тысячи зрителей на новый стадион, а игрокам все равно. На контрактах футболистов это никак не отражается», – приводит слова Писарева «Время Н».