Писарев: «Самое большое зло РФПЛ – госфинансирование»

Необходима инициатива специалистов и чиновников от футбола. Но у этих групп разный интерес. Поэтому наш футбол топчется на месте, в то время как федерации
других стран активно двигают свой футбол, потому что научились слушать специалистов. Мутко - это прошлый век. Необходим креативный человек, а не человек Путина.
Главный тренер нижегородского «Олимпийца» и спортивный директор РФС Николай Писарев считает, что самым большим злом отечественного футбола является финансирование клубов из государственного бюджета. По мнению специалиста, из-за этого большинство нынешних игроков в Премьер-лиге не зарабатывают деньги, а получают.
«Я считаю, что это слабость российского чемпионата. Он неконкурентоспособный, и все говорят про лимит, но я думаю, что это меньшее зло. Самое большое зло – госфинансирование, потому что футболисты должны зарабатывать деньги, а не получать. Сейчас зачастую они их просто получают, и им все равно, сколько людей приходят на матчи. Образно говоря, на казанский «Рубин» приходит три с половиной тысячи зрителей на новый стадион, а игрокам все равно. На контрактах футболистов это никак не отражается», – приводит слова Писарева «Время Н».