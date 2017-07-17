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    Писарев: «Самое большое зло РФПЛ – госфинансирование»

    Главный тренер нижегородского «Олимпийца» и спортивный директор РФС Николай Писарев считает, что самым большим злом отечественного футбола является финансирование клубов из государственного бюджета. По мнению специалиста, из-за этого большинство нынешних игроков в Премьер-лиге не зарабатывают деньги, а получают.

    «Я считаю, что это слабость российского чемпионата. Он неконкурентоспособный, и все говорят про лимит, но я думаю, что это меньшее зло. Самое большое зло – госфинансирование, потому что футболисты должны зарабатывать деньги, а не получать. Сейчас зачастую они их просто получают, и им все равно, сколько людей приходят на матчи. Образно говоря, на казанский «Рубин» приходит три с половиной тысячи зрителей на новый стадион, а игрокам все равно. На контрактах футболистов это никак не отражается», – приводит слова Писарева «Время Н».

    Источник: Бомбардир.ру

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    17.07.2017 14:14
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    Комментарии27
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      Рейтинг: +19

      Валентинович 17 июля 2017, 17:48

      Необходима инициатива специалистов и чиновников от футбола. Но у этих групп разный интерес. Поэтому наш футбол топчется на месте, в то время как федерации
      других стран активно двигают свой футбол, потому что научились слушать специалистов. Мутко - это прошлый век. Необходим креативный человек, а не человек Путина.

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      Рейтинг: +38

      NovV 17 июля 2017, 16:53

      Ага, страной ошибся при рождении. В России госпредприятия составляют 65% капитала, в других странах не более 10-15%. Что толку произносить абстрактные мантры о вреде госфинансирования, если все большие деньги в руках госмонополий? Ну да, можно пойти назад в 90-е. Когда в еврокубки проходили команды ткацких комбинатов. Наверное, по мнению Писаревых, честная нищета двинет наш футбол в сияющее будущее.

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      Рейтинг: +4624

      la verdad > NovV 17 июля 2017, 17:53

      Честная нищета лучше, чем узаконенное воровство. Если болельщикам важны их клубы - пусть эти болельщики платят им миллионные зарплаты. А мне, как налогоплательщику нужны дороги, больницы и школы, а не искусственно созданные суперклубы на потеху чиновникам.

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      Рейтинг: +26775

      slavutiq70 > la verdad 17 июля 2017, 20:12

      Полностью согласен,,,дело государства это пенсиии,,,больные дети,,,А то до обсурда доходит по первому каналу собираем за смс ками деньги на личение ребёнка,,,,а Зениту государство покупает игроков за 20-30 лямов евро,,,футбол должен быть частным как во всём мире,,,,

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      Рейтинг: +49

      мистер-твистер > NovV 18 июля 2017, 14:42

      та "нищета"как ты тут пишешь выигрывала еврокубок выходила в четверть финал постоянно.и всегда на чм даже выходила из группы.что сделала твоя это сборная?если она на чм через раз попадает?

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      Рейтинг: +1212

      fanchik 17 июля 2017, 16:47

      В России добро со злом уже давно перемешались и порой сложно, в особенности молодым, разобраться где границы зла и добра.В футболе нашем, зло легко "прижилось"и пустило крепкие корни.Если на футбольное поле выйдут играть "зло " и "добро" то результат наверно будет в пользу буквы"з".Сейчас стали задумываться что- то ведь не то, что-то ведь не так,то лимит не тот , то финансирование бюджетное клубов"словно деньги на ветер"без какого-то развития, то элитное гос.финансирование избранных(Газпром,РЖД итд),то уровень сборной упал к "плинтусу",то з/платы футболисты"сумашедшие"получают ,а не зарабатывают как многие в стране,то шарахаются с календарем"осень -весна" или" весна- осень"как лучше,то болельщики в регионах куда-то попрятались и не хотят идти смотреть на"пародию"футбола , то "полководцы" от футбола во главе с Мудко" ведут туда не зная куда",а про детский футбол в нашей стране можно скромно промолчать.Ну где же в футболе то зло ,которое надо" выкорчевать",чтобы добро процветало на радость людям

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      Рейтинг: +2506

      vgarakh 17 июля 2017, 16:27

      Ну и , что умного сказал Писарев? Не будет госфинансирования, будут стоять пустые
      стадионы после чемпионата мира, а футбол , как вид спорта в России благополучно умрет. Останутся Спартак и Краснодар.

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      Рейтинг: +752

      alex1004 > 3a zenit 17 июля 2017, 18:08

      Спартак финансирует частное лицо и частная компания из своей прибыли. Да доходы они получают от нефти, но за это платят налоги установленные законом. Вся прибыль их, и после уплаты налогов их и только их право решать что с ними дальше делать: вкладывать в развитие, покупать яхты или финансировать Спартак.
      Газпром компания с контрольным пакетом акций государства. Газпром так-же платит все предусмотренные законом налоги, а прибыль либо вкладывает в развитие, либо выплачивает дивиденды акционерам. Здесь и кроется отличие между Лукойлом и Газпромом. Если Газпром вкладывает прибыль в развитие - растет капитализация компании, соответственно государство владеет более дорогим пакетом акций, если Газпром выплачивает дивиденды акционерам, то свыше 50% от этой суммы идет в бюджет государства. Если Газпром финансирует футбольный клуб, то государство так или иначе не дополучает свыше 50% от этой суммы. Пусть Миллер, как Федун лично финансирует Зенит из своего кармана - вопросов не будет...

      -1
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      Рейтинг: +752

      alex1004 > 3a zenit 17 июля 2017, 19:35

      Э... Сударь, где в моем посте переход на личности? :) Я даже к тебе ни как не обратился и словом, а уж тем более не поливал помоями. :)

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      Рейтинг: +26775

      slavutiq70 > 3a zenit 17 июля 2017, 20:16

      А при чём тут нефть ???? плати ренту за природные ресурсы и добывай,,,,так что Лукойл обычная частная компания,,,,добывают нефть отстёгивают государству суммы которую оно установило,,,,а вот Газпром гозкомпания

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      Рейтинг: +752

      alex1004 > slavutiq70 17 июля 2017, 20:32

      Странно... Вроде как мысли схожи, а минус тогда за что? :)

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      Рейтинг: +26775

      slavutiq70 > alex1004 17 июля 2017, 20:38

      Извини просто загнался ,,,хотел плюсануть а нажал на минус

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      Рейтинг: +752

      alex1004 > 3a zenit 17 июля 2017, 20:57

      Странно, а согласно пресс-релизу ПОА Лукойл, финансовые результаты по МСФО, чистая прибыль компании за 2016 год составила 206 млрд. руб. Я конечно понимаю, что ни чего не стоит какая-то там отчетность ПАО по МСФО по сравнению с твоим словом... Но в их защиту все же говорит тот факт что они еще и дивиденды исправно платят...

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      Рейтинг: +752

      alex1004 > 3a zenit 17 июля 2017, 21:05

      Да... Ты и финансы вещи не совместимые...


      Федун тратит свои деньги! Он акционер, получил дивиденды и их тратит. Миллер всего навсего управленец и тратит деньги Газпрома!


      Теперь про государственность. Посмотри кто главный акционер Газпрома. Контрольный пакет акций у государства. Значит Миллер тратит деньги которые должны были быть получено главным акционером - государством.

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      Рейтинг: +875

      sidul1 17 июля 2017, 16:17

      Прежде всего уровень жизни по всей стране должен быть,хотя бы на уровне Москвы.А,так пустой разговор.

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      Рейтинг: +17728

      paracetamol 17 июля 2017, 16:16

      Зарабатывают тоже, договорняками. При этом лишние зрители не нужны.

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      Рейтинг: +13852

      А Л Е К С А Н Д Р К 17 июля 2017, 16:11

      А госкомпании это что? Частные деньги Миллера, Сечина и тд???

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      Рейтинг: +4408

      hevbn 28 17 июля 2017, 16:04

      В принципе со всем согласен с Писаревым , но такая проблема у нас не только в спорте , но и во всей экономике. Пока в стране есть проблемы с зарабатыванием денег в общем, и большинство людей привыкли получать деньги , а не зарабатывать их , то в спорте будет то же самое.

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      Рейтинг: +12101

      BRO_football 17 июля 2017, 15:44

      Не всем же дано быть Краснодаром, чтобы нормально существовать и без госфинансирования.
      Давайте уберём госфинансирование. И в России станет намного больше таких разваливающихся клубов как Ростов и Томь, в которых месяцами не выплачивают зарплату своим игрокам. Оно нам надо?

      2
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      Рейтинг: +752

      alex1004 > lra 17 июля 2017, 18:12

      Вот правильно! Можно положить на магнит и пойти в другой магазин. Но я вот не могу поехать на поезде не РЖД или получать газ не от Газпрома. У меня нет такого выбора.

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      Рейтинг: +1516

      Тазит 17 июля 2017, 15:05

      Самая большая беда - это дураки. Не будь дураков и дороги были бы получше...
      Госфинансирование у клубов потому, что других желающих нету. Наши бизнесмены вкладываются в зарубежные клубы... Вон даже румынский клуб купили, лишь бы не свой...
      Так что выбор прост - или госфинансирование или отсутствие финансирования... Думаю, первое все же для футбола лучше...

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