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Писарев: «Самое большое зло РФПЛ – госфинансирование»

17 июля 2017, 14:14
32

Главный тренер нижегородского «Олимпийца» и спортивный директор РФС Николай Писарев считает, что самым большим злом отечественного футбола является финансирование клубов из государственного бюджета. По мнению специалиста, из-за этого большинство нынешних игроков в Премьер-лиге не зарабатывают деньги, а получают.

«Я считаю, что это слабость российского чемпионата. Он неконкурентоспособный, и все говорят про лимит, но я думаю, что это меньшее зло. Самое большое зло – госфинансирование, потому что футболисты должны зарабатывать деньги, а не получать. Сейчас зачастую они их просто получают, и им все равно, сколько людей приходят на матчи. Образно говоря, на казанский «Рубин» приходит три с половиной тысячи зрителей на новый стадион, а игрокам все равно. На контрактах футболистов это никак не отражается», – приводит слова Писарева «Время Н».

Источник: Бомбардир.ру
Россия. Премьер-лига Россия. ФНЛ Нижний Новгород Писарев Николай
Комментарии (32)
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Garrincha58
1500291647
у нас футбол вообще мало кому нужен а после провала на ЧМ и вовсе про него забудут миллионные затраты на новые стадионы никому будут не нужны кроме как в Москве и Питере
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SPARTAK 85
1500291839
А мне кажется у многих команд не ходят на стадион потому что нет задач серьезных. Вот Олимпиеец, какая задача на сезон? Болтаться посередь ФНЛ? Или выйти в РФПЛ и привозить сюда СПАТАК ЗЕНИТ ЦСК. Думаю первое.
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bset
1500292036
Всем все равно. Нас спасет лимит и Мудко. Ну еще Фурсенко поможет выиграть ЧМ.
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vladik12
1500292378
Так а никуда не деться нам от госфинансирования. Других денег на футбол у нас нет и никто вдолгую в него вкладываться не будет. Стабильно фанатеющих по футболу бизнесменов, способных отваливать огромное лаве на содержание клуба, как Галицкий, в стране практически нет. Радуйтесь, что хоть гос-во дает деньги на футбол. А то б вообще такого вида спорта в стране не было. Культивировался бы на уровне условного бадминтона.
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Тазит
1500293112
Самая большая беда - это дураки. Не будь дураков и дороги были бы получше... Госфинансирование у клубов потому, что других желающих нету. Наши бизнесмены вкладываются в зарубежные клубы... Вон даже румынский клуб купили, лишь бы не свой... Так что выбор прост - или госфинансирование или отсутствие финансирования... Думаю, первое все же для футбола лучше...
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BRO_football
1500295445
Не всем же дано быть Краснодаром, чтобы нормально существовать и без госфинансирования. Давайте уберём госфинансирование. И в России станет намного больше таких разваливающихся клубов как Ростов и Томь, в которых месяцами не выплачивают зарплату своим игрокам. Оно нам надо?
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hevbn 28
1500296651
В принципе со всем согласен с Писаревым , но такая проблема у нас не только в спорте , но и во всей экономике. Пока в стране есть проблемы с зарабатыванием денег в общем, и большинство людей привыкли получать деньги , а не зарабатывать их , то в спорте будет то же самое.
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sidul1
1500297433
Прежде всего уровень жизни по всей стране должен быть,хотя бы на уровне Москвы.А,так пустой разговор.
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fanchik
1500299268
В России добро со злом уже давно перемешались и порой сложно, в особенности молодым, разобраться где границы зла и добра.В футболе нашем, зло легко "прижилось"и пустило крепкие корни.Если на футбольное поле выйдут играть "зло " и "добро" то результат наверно будет в пользу буквы"з".Сейчас стали задумываться что- то ведь не то, что-то ведь не так,то лимит не тот , то финансирование бюджетное клубов"словно деньги на ветер"без какого-то развития, то элитное гос.финансирование избранных(Газпром,РЖД итд),то уровень сборной упал к "плинтусу",то з/платы футболисты"сумашедшие"получают ,а не зарабатывают как многие в стране,то шарахаются с календарем"осень -весна" или" весна- осень"как лучше,то болельщики в регионах куда-то попрятались и не хотят идти смотреть на"пародию"футбола , то "полководцы" от футбола во главе с Мудко" ведут туда не зная куда",а про детский футбол в нашей стране можно скромно промолчать.Ну где же в футболе то зло ,которое надо" выкорчевать",чтобы добро процветало на радость людям
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NovV
1500299591
Ага, страной ошибся при рождении. В России госпредприятия составляют 65% капитала, в других странах не более 10-15%. Что толку произносить абстрактные мантры о вреде госфинансирования, если все большие деньги в руках госмонополий? Ну да, можно пойти назад в 90-е. Когда в еврокубки проходили команды ткацких комбинатов. Наверное, по мнению Писаревых, честная нищета двинет наш футбол в сияющее будущее.
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