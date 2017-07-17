Карвахаль: «Реал» хочет выиграть все турниры»

Защитник «Реала» Даниэль Карвахаль рассчитывает в предстоящем сезоне выиграть все турниры, в которых будет принимать участие его команда. Он также поблагодарил клуб за то, что тот ему дал в жизни.

«В «Реале» всегда есть огромное желание побеждать. Нам есть еще что сказать. Мы хотим выиграть все турниры, в которых будем принимать участие в предстоящем сезоне.

Я с каждым годом все больше горжусь тем, что играю в составе «Реала». И хочу продолжать играть здесь на протяжении многих лет. У меня есть только слова благодарности клубу за все то, что он дал мне в этой жизни», – признался футболист.

В прошедшем сезоне Карвахаль сыграл в 39 матчах за «Реал» во всех клубных турнирах, забил один гол и отдал 11 результативных передач. В сезоне-2016/17 «Реал» одержал победу в чемпионате Испании, Лиги чемпионов и выиграл клубный чемпионат мира.