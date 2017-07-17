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    Карвахаль: «Реал» хочет выиграть все турниры»

    Защитник «Реала» Даниэль Карвахаль рассчитывает в предстоящем сезоне выиграть все турниры, в которых будет принимать участие его команда. Он также поблагодарил клуб за то, что тот ему дал в жизни.

    «В «Реале» всегда есть огромное желание побеждать. Нам есть еще что сказать. Мы хотим выиграть все турниры, в которых будем принимать участие в предстоящем сезоне.

    Я с каждым годом все больше горжусь тем, что играю в составе «Реала». И хочу продолжать играть здесь на протяжении многих лет. У меня есть только слова благодарности клубу за все то, что он дал мне в этой жизни», – признался футболист.

    В прошедшем сезоне Карвахаль сыграл в 39 матчах за «Реал» во всех клубных турнирах, забил один гол и отдал 11 результативных передач. В сезоне-2016/17 «Реал» одержал победу в чемпионате Испании, Лиги чемпионов и выиграл клубный чемпионат мира.

    Источник: AS

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    17.07.2017 09:03
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +313

      de bruyne 17 июля 2017, 13:28

      Тепер и хамеса нету который барсе забивал и мошные удары створ давал

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      Рейтинг: +313

      de bruyne 17 июля 2017, 13:27

      Смешно даже что реал трио никогда невыигрывала...

      0
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      Рейтинг: +5452

      Дядя Серёжа 17 июля 2017, 09:45

      Прямо как Зенит.

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