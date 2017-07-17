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    Бэйл будет бороться за основной состав «Реала»

    Полузащитник «Реала» Гарет Бэйл отметил, что он не намерен покидать клуб. По словам валлийца, он постарается завоевать место в основном составе.

    «Прекрасно понимаю, что будет нелегко вернуть место в основном составе «Реала». Но в этом и состоит моя задача, поэтому я и играю в этой команде.

    У меня и мыслей не было о том, чтобы покинуть «Реал», – заявил Бэйл.

    В прошедшем сезоне из-за травм валиец провел лишь 19 игр испанской Примеры в составе «Реала». В них он забил семь голов и отдал две результативные передачи.

    Источник: Marca

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    17.07.2017 08:32
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +1442

      Tsigan 17 июля 2017, 13:05

      Бэйл безусловно игрок основы.

      0
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      Рейтинг: +21

      Khdjimurad095 17 июля 2017, 11:22

      Ты по любому будешь в стартовом составе если не будешь травмирован

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