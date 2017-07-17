Бэйл будет бороться за основной состав «Реала»

Полузащитник «Реала» Гарет Бэйл отметил, что он не намерен покидать клуб. По словам валлийца, он постарается завоевать место в основном составе.

«Прекрасно понимаю, что будет нелегко вернуть место в основном составе «Реала». Но в этом и состоит моя задача, поэтому я и играю в этой команде.

У меня и мыслей не было о том, чтобы покинуть «Реал», – заявил Бэйл.

В прошедшем сезоне из-за травм валиец провел лишь 19 игр испанской Примеры в составе «Реала». В них он забил семь голов и отдал две результативные передачи.