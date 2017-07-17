Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Первая лига Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Бэйл будет бороться за основной состав «Реала»

17 июля 2017, 08:32
2

Полузащитник «Реала» Гарет Бэйл отметил, что он не намерен покидать клуб. По словам валлийца, он постарается завоевать место в основном составе.

«Прекрасно понимаю, что будет нелегко вернуть место в основном составе «Реала». Но в этом и состоит моя задача, поэтому я и играю в этой команде.

У меня и мыслей не было о том, чтобы покинуть «Реал», – заявил Бэйл.

В прошедшем сезоне из-за травм валиец провел лишь 19 игр испанской Примеры в составе «Реала». В них он забил семь голов и отдал две результативные передачи.

Источник: Marca
Испания. Примера Реал Бэйл Гарет
Комментарии (2)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Khdjimurad095
1500279753
Ты по любому будешь в стартовом составе если не будешь травмирован
Ответить
Tsigan
1500285908
Бэйл безусловно игрок основы.
Ответить
Главные новости
Лапочкин прокомментировал пенальти в пользу «Зенита»
18:15
Роналду: «Наверное, это мой последний год в футболе»
17:51
«Можете заскринить»: агент Тюкавина сделал смелое заявление
17:45
3
Семак прокомментировал разгром «Динамо»
17:26
8
«Поздравляю «Зенит»: Шварц – после разгрома на «Газпром Арене»
17:19
7
ФотоТюкавин улыбался и показывал стрелку после разгрома от «Зенита»
17:01
14
Защитник ЦСКА порвал «кресты» и выбыл до 2027 года
16:42
13
Определен лидер РПЛ по пробитым пенальти за последний год
16:36
25
РПЛ. «Зенит» легко разобрался с «Динамо» (3:0), у Соболева дубль
16:29
71
Мостовой резко высказался о пенальти в ворота «Зенита»: «Вы что творите?»
16:16
21
Все новости
Все новости
Семак объяснил уход Дркушича в «Эспаньол»
15:17
1
«Реал» не исполнил два желания Моуринью
11:12
4
Альварес извинился перед партнерами по «Атлетико» за желание перейти в «Барсу»
01:38
Российский футболист сыграл против «Челси»
Вчера, 18:32
2
Луис Энрике прокомментировал переход в «ПСЖ» автора золотого гола ЧМ-2026
Вчера, 16:16
ФотоАвтор золотого гола ЧМ-2026 стал одноклубником Сафонова в «ПСЖ»
Вчера, 12:16
3
«Барселона» сделала третье предложение по Родри
Вчера, 11:30
Фото«Атлетико» объявил о покупке чемпиона мира
Вчера, 10:16
1
«Эльче» из Примеры вернул экс-спартаковца
Вчера, 01:50
«Зениту» предложили экс-игрока «Барсы» Кессье
Вчера, 00:39
1
Фото«Зенит» отправил защитника в Барселону
14 августа
11
Касерес: «Мбаппе в Россию не приедет»
14 августа
2
В «Црвене Звезде» назначили нового тренера вместо Станковича
14 августа
Игрок «Зенита» прибыл в Барселону для завершения трансфера в местный клуб
14 августа
ВидеоЧемпион мира и обладатель «Золотого мяча» летает обычным лоукостером
14 августа
Зенитовец Дркушич перейдет не в ПАОК, а в клуб из Барселоны
14 августа
1
«Барселона» выбирает между тремя защитниками
14 августа
Фабрицио Романо анонсировал трансфер лучшего игрока финала ЧМ-2026
13 августа
ФотоИгрока сборной России сравнивают с Фредди Меркьюри
13 августа
4
ФотоСуперкомпьютер спрогнозировал следующего чемпиона Испании
13 августа
1
«Атлетико» купит защитника сборной Аргентины за 40 миллионов
13 августа
«Манчестер Сити» ответил «Барселоне» на новое предложение о трансфере Родри
13 августа
Фото«Реал» и «Барселона» показали третью форму на новый сезон
12 августа
Фото«Рома» приобрела защитника сборной Аргентины за 13+4 миллиона
12 августа
Фото«Челси» приобрел защитника из Ла Лиги за 19 миллионов
12 августа
«Барселона» предложила 60 миллионов за лучшего игрока ЧМ-2026
12 августа
Лаутаро Мартинес может перейти в «Барселону»
12 августа
2
«Челси» и «МЮ» приняли решения по защитнику, которого «Арсенал» оценил в 45 миллионов
12 августа
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+