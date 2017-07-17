Ловчев отметил готовность ЦСКА к новому сезону

Известный футбольный эксперт Евгений Ловчев назвал игру ЦСКА самой целостной по итогам первых матчей сезона в российской Премьер-лиге. Он уверен, что приход Виктора Гончаренко на пост главного тренера команды оживил у игроков интерес к футболу.

«Из всех лидеров прошлого года самую целостную игру и лучшую готовность показал ЦСКА. У меня сложилось впечатление, что в последний период работы Леонида Слуцкого игроки потеряли интерес к футболу. К очкам не потеряли, за это хорошо платят, а к футболу потеряли. Это было видно даже по лицам игроков.

При Викторе Гончаренко они ожили, они радуются футболу. В Махачкале армейцы выиграл легко, с хорошей долей пижонства. В последнее время много критиковали ЦСКА за то, что не покупают игроков. А оказывается, можно просто вывести на новый уровень Витиньо», – считает Ловчев.

В матче первого тура российской Премьер-лиги ЦСКА на выезде переиграл «Анжи» со счетом 3:1.