Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Ловчев отметил готовность ЦСКА к новому сезону

    Известный футбольный эксперт Евгений Ловчев назвал игру ЦСКА самой целостной по итогам первых матчей сезона в российской Премьер-лиге. Он уверен, что приход Виктора Гончаренко на пост главного тренера команды оживил у игроков интерес к футболу.

    «Из всех лидеров прошлого года самую целостную игру и лучшую готовность показал ЦСКА. У меня сложилось впечатление, что в последний период работы Леонида Слуцкого игроки потеряли интерес к футболу. К очкам не потеряли, за это хорошо платят, а к футболу потеряли. Это было видно даже по лицам игроков.

    При Викторе Гончаренко они ожили, они радуются футболу. В Махачкале армейцы выиграл легко, с хорошей долей пижонства. В последнее время много критиковали ЦСКА за то, что не покупают игроков. А оказывается, можно просто вывести на новый уровень Витиньо», – считает Ловчев.

    В матче первого тура российской Премьер-лиги ЦСКА на выезде переиграл «Анжи» со счетом 3:1.

    Источник: «Советский спорт»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    17.07.2017 08:15
    Рекомендуем
    Комментарии8
    ...
    • ...
      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 17 июля 2017, 18:07

      Е.Ловчев, не расслабляй команду ПФК ЦСКА своими ненужными похвалами.
      Реальную оценку состояния игроков, их игре даст главный тренер В. Ганчаренко.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +17728

      paracetamol 17 июля 2017, 16:14

      К новому сезону..., а к АЕКу?

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +24996

      bset 17 июля 2017, 11:46

      Очень странно видеть такие оценки. ЦСКА играет хорошо - оценки плохие. Сыграл первую игру в сезоне, откровенно расслабленно - сразу хорошие оценки. В чем логика? Я бы по матчу сказал: "Сыграли на пол ноги, обыграли на классе. Если также будет в Европе - АЕК не пройдем"

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1216

      VikNMar 17 июля 2017, 11:21

      ЦСКА всегда лучшие !!!

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +151

      VITPO 17 июля 2017, 10:44

      Ловчева трудно заподозрить в особой лояльности к ЦСКА. Что увидел-то увидел. А работать всегда есть над чем.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +112

      Boniel+ 17 июля 2017, 10:13

      Трудно давать полновесные оценки после первой игры,но Ловчеву всё можно.А пока игра у ЦСКА очень сырая и не стабильная.Зенит и Спартак(с Локомотивом) показали более зрелую игру.Защита ЦСКА делала такие ляпы,что казалось на поле не игроки с опытом,а какие-то дебютанты.Братья и Щенников должны сделать серьёзный вывод из своей игры.Радует одно.После Слуцкого это другая команда.

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1768

      himik2-62 > Boniel+ 17 июля 2017, 12:10

      ага,динамо завтря покажет спаму мастер-класс.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1943

      VIPded 17 июля 2017, 09:59

      Оланаре бы еще как-то вывести на новый уровень...

      7
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11