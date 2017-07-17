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Ловчев отметил готовность ЦСКА к новому сезону

17 июля 2017, 08:15
8

Известный футбольный эксперт Евгений Ловчев назвал игру ЦСКА самой целостной по итогам первых матчей сезона в российской Премьер-лиге. Он уверен, что приход Виктора Гончаренко на пост главного тренера команды оживил у игроков интерес к футболу.

«Из всех лидеров прошлого года самую целостную игру и лучшую готовность показал ЦСКА. У меня сложилось впечатление, что в последний период работы Леонида Слуцкого игроки потеряли интерес к футболу. К очкам не потеряли, за это хорошо платят, а к футболу потеряли. Это было видно даже по лицам игроков.

При Викторе Гончаренко они ожили, они радуются футболу. В Махачкале армейцы выиграл легко, с хорошей долей пижонства. В последнее время много критиковали ЦСКА за то, что не покупают игроков. А оказывается, можно просто вывести на новый уровень Витиньо», – считает Ловчев.

В матче первого тура российской Премьер-лиги ЦСКА на выезде переиграл «Анжи» со счетом 3:1.

Источник: «Советский спорт»
Россия. Премьер-лига ЦСКА Гончаренко Виктор Ловчев Евгений
Комментарии (8)
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VIPded
1500274740
Оланаре бы еще как-то вывести на новый уровень...
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Boniel+
1500275591
Трудно давать полновесные оценки после первой игры,но Ловчеву всё можно.А пока игра у ЦСКА очень сырая и не стабильная.Зенит и Спартак(с Локомотивом) показали более зрелую игру.Защита ЦСКА делала такие ляпы,что казалось на поле не игроки с опытом,а какие-то дебютанты.Братья и Щенников должны сделать серьёзный вывод из своей игры.Радует одно.После Слуцкого это другая команда.
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VITPO
1500277451
Ловчева трудно заподозрить в особой лояльности к ЦСКА. Что увидел-то увидел. А работать всегда есть над чем.
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VikNMar
1500279665
ЦСКА всегда лучшие !!!
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bset
1500281189
Очень странно видеть такие оценки. ЦСКА играет хорошо - оценки плохие. Сыграл первую игру в сезоне, откровенно расслабленно - сразу хорошие оценки. В чем логика? Я бы по матчу сказал: "Сыграли на пол ноги, обыграли на классе. Если также будет в Европе - АЕК не пройдем"
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paracetamol
1500297241
К новому сезону..., а к АЕКу?
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vladimir-7
1500304026
Е.Ловчев, не расслабляй команду ПФК ЦСКА своими ненужными похвалами. Реальную оценку состояния игроков, их игре даст главный тренер В. Ганчаренко.
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