Ловчев отметил готовность ЦСКА к новому сезону

Е.Ловчев, не расслабляй команду ПФК ЦСКА своими ненужными похвалами.
Реальную оценку состояния игроков, их игре даст главный тренер В. Ганчаренко.
Известный футбольный эксперт Евгений Ловчев назвал игру ЦСКА самой целостной по итогам первых матчей сезона в российской Премьер-лиге. Он уверен, что приход Виктора Гончаренко на пост главного тренера команды оживил у игроков интерес к футболу.
«Из всех лидеров прошлого года самую целостную игру и лучшую готовность показал ЦСКА. У меня сложилось впечатление, что в последний период работы Леонида Слуцкого игроки потеряли интерес к футболу. К очкам не потеряли, за это хорошо платят, а к футболу потеряли. Это было видно даже по лицам игроков.
При Викторе Гончаренко они ожили, они радуются футболу. В Махачкале армейцы выиграл легко, с хорошей долей пижонства. В последнее время много критиковали ЦСКА за то, что не покупают игроков. А оказывается, можно просто вывести на новый уровень Витиньо», – считает Ловчев.
В матче первого тура российской Премьер-лиги ЦСКА на выезде переиграл «Анжи» со счетом 3:1.