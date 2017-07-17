Алексиса Санчеса не будет в «Баварии»

Руководитель немецкой «Баварии» Карл-Хайнц Румменигге дал понять, что его клуб больше не заинтересован в услугах нападающего лондонского «Арсенала» Алексиса Санчеса.

«С некоторых пор персона чилийского форварда перестала быть занятной для нас», – сказал функционер.

По всей видимости, на данный момент наиболее вероятным вариантом продолжения карьеры для южноамериканца является «Манчестер Сити».

Санчес выступает за «пушкарей» с 2014 года и успел провести за них 112 матчей и забить 38 голов.