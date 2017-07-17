Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Алексиса Санчеса не будет в «Баварии»

    Руководитель немецкой «Баварии» Карл-Хайнц Румменигге дал понять, что его клуб больше не заинтересован в услугах нападающего лондонского «Арсенала» Алексиса Санчеса.

    «С некоторых пор персона чилийского форварда перестала быть занятной для нас», – сказал функционер.

    По всей видимости, на данный момент наиболее вероятным вариантом продолжения карьеры для южноамериканца является «Манчестер Сити».

    Санчес выступает за «пушкарей» с 2014 года и успел провести за них 112 матчей и забить 38 голов.

    Источник: Bild

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    17.07.2017 01:36
    Рекомендуем
    Комментарии1
    ...
    • ...
      Рейтинг: +2213

      Аристократ Олжик 17 июля 2017, 01:50

      А я то думал, что возможность перехода Агуэро в Челси, это шутка . . . оказывается Пеп рассчитывает на тройку Санчес - Жезус - Сане . . .

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11