Алексиса Санчеса не будет в «Баварии»

А я то думал, что возможность перехода Агуэро в Челси, это шутка . . . оказывается Пеп рассчитывает на тройку Санчес - Жезус - Сане . . .
Руководитель немецкой «Баварии» Карл-Хайнц Румменигге дал понять, что его клуб больше не заинтересован в услугах нападающего лондонского «Арсенала» Алексиса Санчеса.
«С некоторых пор персона чилийского форварда перестала быть занятной для нас», – сказал функционер.
По всей видимости, на данный момент наиболее вероятным вариантом продолжения карьеры для южноамериканца является «Манчестер Сити».
Санчес выступает за «пушкарей» с 2014 года и успел провести за них 112 матчей и забить 38 голов.