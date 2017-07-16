Наби Кейта интересен «Интеру»

Полузащитник клуба «РБ Лейпциг» Наби Кейта может продолжить карьеру в Италии. Как сообщается, «Интер» заинтересован в 22-летнем футболисте. Миланцы хотят договориться с хавбеком по личным условиям, а летом 2018 года подписать его за 55 миллионов евро.

Ранее сообщалось, что «Лейпциг» отказался продавать футболиста в «Ливерпуль» за 65 миллионов евро. Кейта пополнил состав немецкого клуба в июле 2016 года, перейдя из «Зальцбурга» за 15 миллионов. В дебютном сезоне полузащитник забил восемь голов и отдал восемь результативных передач в 32 встречах всех турниров.