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    Наби Кейта интересен «Интеру»

    Полузащитник клуба «РБ Лейпциг» Наби Кейта может продолжить карьеру в Италии. Как сообщается, «Интер» заинтересован в 22-летнем футболисте. Миланцы хотят договориться с хавбеком по личным условиям, а летом 2018 года подписать его за 55 миллионов евро.

    Ранее сообщалось, что «Лейпциг» отказался продавать футболиста в «Ливерпуль» за 65 миллионов евро. Кейта пополнил состав немецкого клуба в июле 2016 года, перейдя из «Зальцбурга» за 15 миллионов. В дебютном сезоне полузащитник забил восемь голов и отдал восемь результативных передач в 32 встречах всех турниров.

    Источник: Calciomercato

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    16.07.2017 10:37
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +4408

      hevbn 28 16 июля 2017, 14:38

      Я конечно очень хорошо отношусь к Наби , и он мне безусловно очень понравился в прошлом сезоне, но платить 55 млн. за человека который сыграл на высоком уровне только один сезон, это как то многовато на мой взгляд.

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