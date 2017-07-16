Наби Кейта интересен «Интеру»

Я конечно очень хорошо отношусь к Наби , и он мне безусловно очень понравился в прошлом сезоне, но платить 55 млн. за человека который сыграл на высоком уровне только один сезон, это как то многовато на мой взгляд.
Полузащитник клуба «РБ Лейпциг» Наби Кейта может продолжить карьеру в Италии. Как сообщается, «Интер» заинтересован в 22-летнем футболисте. Миланцы хотят договориться с хавбеком по личным условиям, а летом 2018 года подписать его за 55 миллионов евро.
Ранее сообщалось, что «Лейпциг» отказался продавать футболиста в «Ливерпуль» за 65 миллионов евро. Кейта пополнил состав немецкого клуба в июле 2016 года, перейдя из «Зальцбурга» за 15 миллионов. В дебютном сезоне полузащитник забил восемь голов и отдал восемь результативных передач в 32 встречах всех турниров.