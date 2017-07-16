Пономарев: «Откуда взялась вальяжность в игре ЦСКА? Это насторожило»

Бывший защитник ЦСКА Владимир Пономарев прокомментировал победу команды над «Анжи» в 1-м туре РФПЛ. По мнению ветерана, армейцы пытались взять три очка малыми силами.

«Что и говорить, армейцы на голову выше. На эту тему даже рассуждать не хочется. Но вот что насторожило: откуда вальяжность? Почему? Зачем?

Хотели победить малой кровью. Но это так рискованно! ЦСКА сам придумал напряженность в этом матче. Вы посмотрите, что началось при счете 1:2? «Анжи» обязан был забивать еще один. А потом давайте, возвращайте свое со счета 2:2. Надеюсь, Гончаренко до них донесет – так играть нельзя. К чему рисковать? Уважайте соперника, ребята! Не расслабляйтесь – сами увидите, какой место займете в конце сезона! Ведь большинство очков теряется на командах, которые ты обязан побеждать. Хорошо, в Махачкале Натхо вовремя упал в штрафной. Всех успокоил – и своих, и чужих», – заявил Пономарев.

Во 2-м туре ЦСКА 22-го июля сыграет с «Локомотивом».