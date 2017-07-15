Наингголан намекнул на продление контракта с «Ромой»

Сегодня полузащитник «Ромы» Раджа Наингголан вместе со своим агентом встретился со спортивным директором «волков» Мончи. Стороны в течение 40 минут обсуждали новый контракт футболиста. После того, как бельгиец вышел из клубного офиса, болельщики спросили его, продлит ли он соглашение. На что 30-летний игрок ответил: «Я улыбаюсь. Не так ли?»

Ранее СМИ связывали хавбека с возможным переходом в «Челси», «Манчестер Юнайтед» и, прежде всего, «Интер», который недавно возглавил бывший главный тренер «джаллоросси» Лучано Спаллетти.

Считается, что новый контракт может быть подписан в течение ближайших нескольких дней. Скорее всего, это произойдет уже тогда, когда римляне будут находиться в летнем турне в США.

Хотя текущий договор Наингголана рассчитан до июня 2020 года и был продлен лишь в 2016-м, впечатляющая форма полузащитника и растущий интерес к нему со стороны многочисленных клубов означают, что он ожидает значительного увеличения заработной платы.

По информации различных источников, в данный момент существует разрыв в размере 500 тысяч евро между предложением «Ромы» и запросом бельгийца, который может быть нивелирован при помощи различных бонусов.