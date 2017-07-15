Гончаренко: «Такие эмоциональные матчи, как с «Анжи», нравятся болельщикам»

Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко поделился впечатлениями после победы над «Анжи» (3:1) в выездном матче первого тура РФПЛ. По его мнению, такие эмоциональные игры приходятся по вкусу болельщикам.

Также белорусский специалист прокомментировал замену полузащитника Алана Дзагоева на 64-й минуте встречи.

«Думаю, для первого тура это был очень хороший матч, очень эмоциональный. Такие игры нравятся болельщикам. Рады, что добыли три очка, важно было стартовать с победы. Были моменты и у наших ворот, и мы достаточно создали. Есть что анализировать.

Что касается замены Дзагоева на 64-й минуте, то он мог сыграть и больше, но у нас достаточно плотный график, поэтому нужно давать паузу. Он долго лечился, нужно дозировать игровое время», – сказал Гончаренко в эфире телеканала «Наш футбол».