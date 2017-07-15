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  • Гончаренко: «Такие эмоциональные матчи, как с «Анжи», нравятся болельщикам»

Гончаренко: «Такие эмоциональные матчи, как с «Анжи», нравятся болельщикам»

15 июля 2017, 22:10
1

Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко поделился впечатлениями после победы над «Анжи» (3:1) в выездном матче первого тура РФПЛ. По его мнению, такие эмоциональные игры приходятся по вкусу болельщикам.

Также белорусский специалист прокомментировал замену полузащитника Алана Дзагоева на 64-й минуте встречи.

«Думаю, для первого тура это был очень хороший матч, очень эмоциональный. Такие игры нравятся болельщикам. Рады, что добыли три очка, важно было стартовать с победы. Были моменты и у наших ворот, и мы достаточно создали. Есть что анализировать.

Что касается замены Дзагоева на 64-й минуте, то он мог сыграть и больше, но у нас достаточно плотный график, поэтому нужно давать паузу. Он долго лечился, нужно дозировать игровое время», – сказал Гончаренко в эфире телеканала «Наш футбол».

Источник: Бомбардир.ру
Россия. Премьер-лига ЦСКА Анжи Гончаренко Виктор
Комментарии (1)
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paracetamol
1500148005
То их (зрителей) и собралось тыщ пять. Людей не обманешь гиннеровыми победами.
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