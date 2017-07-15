Спаллетти: «Интер» работает над трансфером Наинггголана»

Главный тренер «Интера» Лучано Спаллетти сообщил, что «нерадзурри» продолжают работу над трансфером из «Ромы» полузащитника Раджи Наингголана. Напомним, что бельгиец пока не продлил с «волками» контракт. Действующее соглашение 30-летнего игрока истекает летом 2020 года.

Ранее также сообщалось об интересе к хавбеку со стороны «Манчестер Юнайтед»

«Переход Наингголана? Это то, над чем работает наше руководство. Как я уже говорил, нам нужно разрешить определенные вопросы, и Наингголан является одним из них. Мы обсуждали это и руководство об этом помнит.

У хорошая команда, многие игроки которой еще не раскрыли полностью свой потенциал. Нам не нужны выдающиеся трансферы, чтобы претендовать на попадание в первую четверку», – сказал Спаллети.