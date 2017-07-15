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  • Ловчев: «Матч за Суперкубок России в очередной раз подтвердил клич: «Спартак», ты никогда не останешься один»

Ловчев: «Матч за Суперкубок России в очередной раз подтвердил клич: «Спартак», ты никогда не останешься один»

15 июля 2017, 18:23
12

Футбольный эксперт Евгений Ловчев поделился мнением об антураже вокруг матча за Суперкубок России между «Спартаком» и «Локомотивом» (2:1).

Отметим, что успех в данном турнире стал для красно-белых первым в истории.

«Интересная вещь. Играли две московские команды, тем более, на стадионе «Локомотива», то есть болельщиков на трибунах должно быть примерно 50 на 50. Но когда забил «Спартак», оказалось, что три трибуны полностью спартаковские. Это в очередной раз подтверждает клич: «Спартак», ты никогда не останешься один». Если в целом говорить о матче, то он удался. Пусть выдался не столь содержательным по качеству футбола, но ярким и эмоциональным», – сказал Ловчев.

Источник: «Советский спорт»
Россия. Премьер-лига Спартак Локомотив Ловчев Евгений
Комментарии (12)
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ВЛАДИВОСТОК
1500133392
Ловчев правда идиот...........лозунг "ты никогда не останешься один ", принадлежит болельщикам ЛИВЕРПУЛЯ ....НЕ НАДО ВОРОВАТЬ .
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filosof sparty
1500133445
Это факт, но все остальные опять будут что то вякать про то, какой именно в РФ самый популярный клуб...
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ВЛАДИВОСТОК
1500136063
Я СМОТРЮ НЕКОТОРЫЕ ГЛУПЫЕ ЛЮДИ НЕ ПОНЯЛИ О ЧЁМ Я НАПИСАЛ.........им нравится иностранное , зачем своё.......для этого надо мозги иметь......
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SPACE TRUCKIN
1500137020
с чего бы СПАРТАК остался один?это в принципе невозможно...ему не грозит участь Торпедо,фк Москва,Сатурн пока есть такая армия болельщиков!
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Krics
1500138457
Даже когда Спартак вылетал в первую лигу, болельщиков не стало меньше и это в Союзе, ни кого из адекватных болельщиков не хочу обидеть , но Спартак всегда был лучшим, даже 16 лет без побед только увеличили торсиду. Спартак - это бренд СССР , теперь и России. Дай бог побольше хороших команд , мы болельщики футбола только выиграем, а победит сильнейший в новом чемпионате, я надеюсь- это будет Спартак.
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