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    Ловчев: «Матч за Суперкубок России в очередной раз подтвердил клич: «Спартак», ты никогда не останешься один»

    Футбольный эксперт Евгений Ловчев поделился мнением об антураже вокруг матча за Суперкубок России между «Спартаком» и «Локомотивом» (2:1).

    Отметим, что успех в данном турнире стал для красно-белых первым в истории.

    «Интересная вещь. Играли две московские команды, тем более, на стадионе «Локомотива», то есть болельщиков на трибунах должно быть примерно 50 на 50. Но когда забил «Спартак», оказалось, что три трибуны полностью спартаковские. Это в очередной раз подтверждает клич: «Спартак», ты никогда не останешься один». Если в целом говорить о матче, то он удался. Пусть выдался не столь содержательным по качеству футбола, но ярким и эмоциональным», – сказал Ловчев.

    Источник: «Советский спорт»

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    15.07.2017 18:23
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    Комментарии11
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      Рейтинг: +901

      Krics 15 июля 2017, 20:07

      Даже когда Спартак вылетал в первую лигу, болельщиков не стало меньше и это в Союзе, ни кого из адекватных болельщиков не хочу обидеть , но Спартак всегда был лучшим, даже 16 лет без побед только увеличили торсиду. Спартак - это бренд СССР , теперь и России. Дай бог побольше хороших команд , мы болельщики футбола только выиграем, а победит сильнейший в новом чемпионате, я надеюсь- это будет Спартак.

      1
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      Рейтинг: +5461

      SPACE TRUCKIN 15 июля 2017, 19:43

      с чего бы СПАРТАК остался один?это в принципе невозможно...ему не грозит участь Торпедо,фк Москва,Сатурн пока есть такая армия болельщиков!

      3
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      Рейтинг: +1869

      xLINDAx > SPACE TRUCKIN 15 июля 2017, 19:48

      Тут полный плюс, не именно за Спартак..про все клубы у кого это есть - у кого-то больше, у кого-то меньше - дело не в этом.

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      Рейтинг: +627

      ВЛАДИВОСТОК 15 июля 2017, 19:27

      Я СМОТРЮ НЕКОТОРЫЕ ГЛУПЫЕ ЛЮДИ НЕ ПОНЯЛИ О ЧЁМ Я НАПИСАЛ.........им нравится иностранное , зачем своё.......для этого надо мозги иметь......

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      Рейтинг: +1869

      xLINDAx > ВЛАДИВОСТОК 15 июля 2017, 19:46

      Мы, товарищ..отнюдь не глупые, даже поболе, с тобой в конфронтации никто не вступал, зачем так пишешь? И кто же глуп?(

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      Рейтинг: +5059

      filosof sparty 15 июля 2017, 18:44

      Это факт, но все остальные опять будут что то вякать про то, какой именно в РФ самый популярный клуб...

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      Рейтинг: +1869

      xLINDAx > filosof sparty 15 июля 2017, 19:17

      Такие разговоры вообще как-то неуместны, но уж так принято...аминь. Мусолить популярность в смысле.

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      Рейтинг: +627

      ВЛАДИВОСТОК 15 июля 2017, 18:43

      Ловчев правда идиот...........лозунг "ты никогда не останешься один ", принадлежит болельщикам ЛИВЕРПУЛЯ ....НЕ НАДО ВОРОВАТЬ .

      -3
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      Рейтинг: +1869

      xLINDAx > ВЛАДИВОСТОК 15 июля 2017, 18:52

      Песня была такая - аж с 45-го года, а впервые её стали петь болельщики Ливера, да, хотя сейчас ещё клубов 10 поют тоже перед матчем, например - Селтик, Аякс, куча немецких..тогда - это тоже воровство? Болельщики спартака пели на английском? Думаю, нет.

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      Рейтинг: +627

      ВЛАДИВОСТОК > xLINDAx 15 июля 2017, 18:55

      Не важно кто ещё поёт .......если болельщики Спартака , хотят идти своей дорогой...........надо что то своё , Русский язык богат как на слова так и на мелодию........

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      Рейтинг: +1869

      xLINDAx > ВЛАДИВОСТОК 15 июля 2017, 19:00

      Согластна..но в основном на стадионах глушилки часто работают ( многих клубов), а свой путь..- да ток за.

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