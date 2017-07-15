Ловчев: «Матч за Суперкубок России в очередной раз подтвердил клич: «Спартак», ты никогда не останешься один»

Футбольный эксперт Евгений Ловчев поделился мнением об антураже вокруг матча за Суперкубок России между «Спартаком» и «Локомотивом» (2:1).

Отметим, что успех в данном турнире стал для красно-белых первым в истории.

«Интересная вещь. Играли две московские команды, тем более, на стадионе «Локомотива», то есть болельщиков на трибунах должно быть примерно 50 на 50. Но когда забил «Спартак», оказалось, что три трибуны полностью спартаковские. Это в очередной раз подтверждает клич: «Спартак», ты никогда не останешься один». Если в целом говорить о матче, то он удался. Пусть выдался не столь содержательным по качеству футбола, но ярким и эмоциональным», – сказал Ловчев.