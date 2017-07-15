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    Рейнгольд: «Спартак» – кандидат номер один на чемпионство. Сильнее состава в российском чемпионате нет»

    Футбольный эксперт Валерий Рейнгольд выразил мнение, что «Спартак» в предстоящем сезоне будет главным фаворитом на победу в РФПЛ.

    Напомним, по итогам прошлого сезона московский клуб впервые с 2001 года выиграл золотые медали чемпионата России, добыв путевку в групповой этап Лиги чемпионов.

    – «Спартак» по сравнению с прошлым сезоном не изменился?

    – Ничего не изменилось. Команда просто пока не готова. Нужно втянуться в чемпионат. Сборы прошли на фоне больших нагрузок. Процесс этот тяжелый. Я по себе это сужу. Сам проходил и помню, как тяжело было начинать первенство России весной. При этом «Спартак» остается кандидатом номер один на первое место. Сильнее состава в российском чемпионате нет.

    Источник: «Советский спорт»

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    15.07.2017 14:22
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    Комментарии25
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 15 июля 2017, 17:54

      Чистая правда.

      0
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      Рейтинг: +1869

      xLINDAx 15 июля 2017, 17:49

      Спартаку трудно будет - пока один Петкович из приобретений, а впереди игра на 2 фронта, но, конечно, будет борьба с его участием за первые места. Зенит купил талантов, но заиграют ли..ЦСКА непонятно, Витя, вроде, окреп..посмотрим сегодня с Анжи, в любом случае чемп будет жара, а есть ещё Краснодар и Рубин..да и Локо с обескровленным Ростовым..будем посмотреть!

      0
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      Рейтинг: +3212

      Fan Loko mik 15 июля 2017, 17:48

      Чеканутый дед, посмотрим что он скажет после того, как СРАПТАК влетит в лиге чемпионов!

      2
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      Рейтинг: +1422

      Спартач_навсегда 15 июля 2017, 17:31

      красава дед).....все по делу

      -1
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      Рейтинг: +1814

      vitvik 15 июля 2017, 17:13

      Рейнгольд симпатизирует Спартаку, всем понятно, почему этот клуб ему небезразличен. У остальных небезразличных огромные сомнения.

      2
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      Рейтинг: +1307

      Taps 15 июля 2017, 17:05

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Валерий Рейнгольд впал в маразм.
      Следующий раз "спартак" будет чемпионом через 10 лет.

      -4
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      Рейтинг: +5059

      filosof sparty 15 июля 2017, 16:01

      На фоне приобретений Зенита я не был бы столь категоричен...

      3
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      Рейтинг: +74

      whitenigger24 > filosof sparty 15 июля 2017, 17:27

      Каких приобретений? Взяли дрова из Аргентины. Сдохнут в перво же матче..

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      Рейтинг: +289

      mango 15 июля 2017, 15:59

      соккер ру = федун.ру сдох , туда им и дорога

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      Рейтинг: +1686

      _Kesh_Suntar_ 15 июля 2017, 15:55

      Два фронта проста свинки досохнут! )

      4
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      Рейтинг: +896

      DeutschlandUberAlles 15 июля 2017, 15:34

      По именам сейчас Зенит покруче, тем более там много покупают при Манчини всяких новых футболистов.

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