Рейнгольд: «Спартак» – кандидат номер один на чемпионство. Сильнее состава в российском чемпионате нет»

Футбольный эксперт Валерий Рейнгольд выразил мнение, что «Спартак» в предстоящем сезоне будет главным фаворитом на победу в РФПЛ.

Напомним, по итогам прошлого сезона московский клуб впервые с 2001 года выиграл золотые медали чемпионата России, добыв путевку в групповой этап Лиги чемпионов.

– «Спартак» по сравнению с прошлым сезоном не изменился?

– Ничего не изменилось. Команда просто пока не готова. Нужно втянуться в чемпионат. Сборы прошли на фоне больших нагрузок. Процесс этот тяжелый. Я по себе это сужу. Сам проходил и помню, как тяжело было начинать первенство России весной. При этом «Спартак» остается кандидатом номер один на первое место. Сильнее состава в российском чемпионате нет.