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  • Рейнгольд: «Спартак» – кандидат номер один на чемпионство. Сильнее состава в российском чемпионате нет»

Рейнгольд: «Спартак» – кандидат номер один на чемпионство. Сильнее состава в российском чемпионате нет»

15 июля 2017, 14:22
25

Футбольный эксперт Валерий Рейнгольд выразил мнение, что «Спартак» в предстоящем сезоне будет главным фаворитом на победу в РФПЛ.

Напомним, по итогам прошлого сезона московский клуб впервые с 2001 года выиграл золотые медали чемпионата России, добыв путевку в групповой этап Лиги чемпионов.

– «Спартак» по сравнению с прошлым сезоном не изменился?

– Ничего не изменилось. Команда просто пока не готова. Нужно втянуться в чемпионат. Сборы прошли на фоне больших нагрузок. Процесс этот тяжелый. Я по себе это сужу. Сам проходил и помню, как тяжело было начинать первенство России весной. При этом «Спартак» остается кандидатом номер один на первое место. Сильнее состава в российском чемпионате нет.

Источник: «Советский спорт»
Россия. Премьер-лига Спартак Рейнгольд Валерий
Комментарии (25)
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Ash-9993
1500118050
В данный момент согласен с Рейнгольдсом!Спартак крут.
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adekvat
1500119697
Наврядли в этом сезоне в тройку попадет.
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qwera 1969
1500120385
Забудьте о чемпионстве опять лет так на 16....
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sir_Alex
1500120823
Так и есть.
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Павел Амурский
1500121381
Рейнгольд нуждается в лечении.
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_Kesh_Suntar_
1500123339
Два фронта проста свинки досохнут! )
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filosof sparty
1500123669
На фоне приобретений Зенита я не был бы столь категоричен...
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Taps
1500127511
Валерий Рейнгольд впал в маразм. Следующий раз "спартак" будет чемпионом через 10 лет.
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Спартач_навсегда
1500129088
красава дед).....все по делу
Ответить
Fan Loko mik
1500130106
Чеканутый дед, посмотрим что он скажет после того, как СРАПТАК влетит в лиге чемпионов!
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