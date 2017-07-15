«Анжи» примет на своем поле ЦСКА в матче первого тура чемпионата России

В субботу стартует очередной чемпионат России. В одном из матчей встретятся «Анжи» и ЦСКА. Игра пройдет в Махачкале, что обещает сделать из этой игры настоящий праздник.

У читателей «Бомбардира» есть возможность воспользоваться сервисом видеотрансляций, который предоставляет «НТВ-Плюс», и посмотреть встречу. Для этого достаточно перейти в матч, нажать кнопку «купить трансляцию» и оплатить ее с помощью мобильного телефона.

Альтернативный вариант: «Бомбардир» будет вести текстовую трансляцию матча «Анжи» – ЦСКА. Начало в 20:00, не пропустите!

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