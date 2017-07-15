Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    «Анжи» примет на своем поле ЦСКА в матче первого тура чемпионата России

    В субботу стартует очередной чемпионат России. В одном из матчей встретятся «Анжи» и ЦСКА. Игра пройдет в Махачкале, что обещает сделать из этой игры настоящий праздник.

    У читателей «Бомбардира» есть возможность воспользоваться сервисом видеотрансляций, который предоставляет «НТВ-Плюс», и посмотреть встречу. Для этого достаточно перейти в матч, нажать кнопку «купить трансляцию» и оплатить ее с помощью мобильного телефона.

    Альтернативный вариант: «Бомбардир» будет вести текстовую трансляцию матча «Анжи» – ЦСКА. Начало в 20:00, не пропустите!

    Ставьте на матчи в конкурсе прогнозов и выигрывайте крутые призы

    Источник: Бомбардир.ру

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    15.07.2017 09:16
    Рекомендуем
    Комментарии10
    ...
    • ...
      Рейтинг: +305

      Shamil79 15 июля 2017, 17:30

      лишь бы не было об......сь-2

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +748

      вместе с ЦСКА 15 июля 2017, 10:11

      а мясо сольется в ЛЧ в обосраных трусиках интервь после матча давать будут, а мы пройдем гораздо дальше с нашим новым тренером!!!!!!! нов этом сезоне объективно не сможем взять... полуфинал наш предел на сегодня

      -2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +5823

      Asbjorn > вместе с ЦСКА 15 июля 2017, 10:17

      обосретесь,как всегда

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +695

      fan-man 15 июля 2017, 10:08

      Да матч тв бесплатно покажет, наслаждайтесь ))

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +628

      chempion_cska 15 июля 2017, 09:59

      Да здравствует футбол, дождались!

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2812

      Бугимен 15 июля 2017, 09:46

      Победу КОНЯМ!

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +748

      вместе с ЦСКА 15 июля 2017, 09:26

      купить трансляцию хахахахха..... есть столько сайтов где платить не надо......

      6
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +460

      зенит ничто > вместе с ЦСКА 15 июля 2017, 11:10

      в селах и деревнях есть где только инет там и купят!

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +15

      Бригантина > зенит ничто 15 июля 2017, 12:18

      Если есть инет, то зачем покупать?!

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +460

      зенит ничто > Бригантина 15 июля 2017, 13:18

      и это верно

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11