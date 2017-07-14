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    «Локомотив» добирается на игру за Суперкубок России по МЦК

    Московский «Локомотив» для того, чтобы добраться до места проведения матча за Суперкубок России против московского «Спартака», выбрал достаточно необычный способ, воспользовавшись услугами Московского центрального кольца. Сделано это с целью миновать столичные пробки.

    Кроме того, пресс-служба красно-зеленых назвала поездку еще и комфортной.

    Игра за Суперкубок начнется в 21:30 по Москве 14 июля на стадионе «Локомотив». «Бомбардир» будет вести прямую текстовую трансляцию поединка.

    Источник: Twitter

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    14.07.2017 19:45
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    Комментарии11
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    • ...
      Рейтинг: +383

      Docentusa 14 июля 2017, 23:02

      Герои!!!!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +432

      --Сергей-- 14 июля 2017, 22:41

      А Спартак на клубном автобусе заправленным ЭКТО 100.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +896

      DeutschlandUberAlles 14 июля 2017, 22:29

      Патриоты поездовые.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3541

      momwig_ 14 июля 2017, 21:15

      Какая идиотская реклама..

      4
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +82

      STALKER27 > momwig_ 14 июля 2017, 21:30

      Почти что скрытая....

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +24829

      dok66 14 июля 2017, 20:51

      Локомотив и должен ездить по МЦК, и на Ласточках ! Чай свои !!!

      5
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +9416

      ufos73 14 июля 2017, 20:27

      Может еще стоит рассказать, че они там ели на завтрак и обед? То же очень важная новость же!

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +96

      Айзен 87 14 июля 2017, 20:10

      чорлука играет?

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +6856

      Антибиотик > Айзен 87 14 июля 2017, 21:04

      Дай Бог в ноябре поправится. Ещё и Виталия Денисова не будет.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4604

      Бомбардиръ 14 июля 2017, 20:03

      Заложники названия клуба

      5
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +266

      Fedulz-13th 14 июля 2017, 19:54

      Ближе к народу.

      3
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