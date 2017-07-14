«Локомотив» добирается на игру за Суперкубок России по МЦК

Московский «Локомотив» для того, чтобы добраться до места проведения матча за Суперкубок России против московского «Спартака», выбрал достаточно необычный способ, воспользовавшись услугами Московского центрального кольца. Сделано это с целью миновать столичные пробки.

Кроме того, пресс-служба красно-зеленых назвала поездку еще и комфортной.

Игра за Суперкубок начнется в 21:30 по Москве 14 июля на стадионе «Локомотив». «Бомбардир» будет вести прямую текстовую трансляцию поединка.