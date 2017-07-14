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    Источник: три футболиста «Зенита» отказываются покидать команду

    Три футболиста «Зенита», в которых не заинтересован главный тренер Роберто Манчини, не хотят покидать команду во время летнего трансферного окна. По информации источника, речь идет об Эрнани, Ибрагиме Цаллагове и Йоане Молло.

    Сообщается, что руководство клуба предлагает игрокам разные места трудоустройства, однако они не планируют покидать стан сине-бело-голубых из-за выгодных контрактов.

    В прошедшем сезоне Эрнани провел за «Зенит» в РФПЛ восемь матчей, Цаллагов – восемь, Молло – семь.

    Источник: ФАН

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    14.07.2017 17:47
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    Комментарии34
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      Рейтинг: +17971

      арейская 15 июля 2017, 01:24

      Отдохнут на лавочке за приличные денежки...

      1
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      Рейтинг: +429

      sold93 15 июля 2017, 00:14

      с дойной зарплатной коровы никто уходить не хочет

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +896

      DeutschlandUberAlles 14 июля 2017, 22:52

      В Тосно отправляйте.

      0
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      Рейтинг: +2519

      Челнинец 14 июля 2017, 20:57

      И зачем брали Цалагова и Молло??

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +429

      sold93 > Челнинец 15 июля 2017, 00:16

      ослабление конкурентов. или чтоб конкурентам не досталось

      3
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      Рейтинг: +6

      dub1club 14 июля 2017, 20:42

      Зенит всегда тратил на бездарных игроков

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +1495

      Супермачо 14 июля 2017, 20:41

      Разбаловали, трудовой кодекс на них не действует? Сократить штат, предупредить за 2 месяца и пусть гуляют. )))

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      Рейтинг: +6

      dub1club 14 июля 2017, 20:40

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Собаки сутулые,им место в фнл,кривые ноги в помощь

      -5
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      Рейтинг: +1702

      altezzik 14 июля 2017, 19:55

      Недальновидно. Посидеть год за 2 миллиона, чтобы потерять карьеру и возможность заработать в следующие годы 20.

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      Рейтинг: +75

      тоширо 14 июля 2017, 19:46

      зачем покупали?

      0
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      Рейтинг: +71

      vinnik1209 14 июля 2017, 19:23

      Гнать их! А то протирают лавки своими задницами за хорошее балло...

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