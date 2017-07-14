Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Первая лига Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Источник: три футболиста «Зенита» отказываются покидать команду

Источник: три футболиста «Зенита» отказываются покидать команду

14 июля 2017, 17:47
35

Три футболиста «Зенита», в которых не заинтересован главный тренер Роберто Манчини, не хотят покидать команду во время летнего трансферного окна. По информации источника, речь идет об Эрнани, Ибрагиме Цаллагове и Йоане Молло.

Сообщается, что руководство клуба предлагает игрокам разные места трудоустройства, однако они не планируют покидать стан сине-бело-голубых из-за выгодных контрактов.

В прошедшем сезоне Эрнани провел за «Зенит» в РФПЛ восемь матчей, Цаллагов – восемь, Молло – семь.

Источник: ФАН
Россия. Премьер-лига Зенит Молло Йоан Цаллагов Ибрагим Эрнани
Комментарии (35)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
deinego77@yandex.ru
1500043961
Кто ж от бабла дурного откажется! В газпроме у всех мечты сбываются!
Ответить
семёнычев
1500044133
Такой дурак я, чтобы съехать отсюда!! Я на шестнадцати аршинах здесь сидел и сидеть буду!!! -Ну ведь кормить-то я вас не обязан по этой вашей бумаге? - Где же я буду харчеваться? Я без пропитания оставаться не могу! -Ну так и ведите себя соответственно, мсье Шариков..
Ответить
turist82
1500044556
Гнать ссаной тряпкой )))
Ответить
Taps
1500044904
И что ? Отступные в миллионы ? Доколе !
Ответить
Футболозавр Рекс
1500045680
А ведь многие, и я в том числе, в своё время говорили, что Молло и Цаллагову не надо в Зенит. Зенит они не усилили, а свою карьеру подпортили.
Ответить
fanchik
1500045743
На будущий сезон, летом новая партия "жопа-полировщиков"откажется уезжать от хорошей зарплаты,Зениту это очень нравится приплачивать тем кому нужны деньги(Рязанцев,Новосельцев, )плюс новая троица
Ответить
paracetamol
1500046997
Эрнани оставить, а двоих - в Крылышки обратно! Пинком!!!
Ответить
BRO_football
1500048194
Спрашивается, зачем покупали? Чтобы угодить капризному румыну? Правильно делают, что не уходят. Сидишь на лавочке, ничего не делаешь, лишь изредка выходишь на тренировку, а деньги капают. Вот она работа мечты. Газпром - мечты сбываются.
Ответить
dub1club
1500054026
Собаки сутулые,им место в фнл,кривые ноги в помощь
Ответить
dub1club
1500054127
Зенит всегда тратил на бездарных игроков
Ответить
Главные новости
Семак прокомментировал разгром «Динамо»
17:26
2
«Поздравляю «Зенит»: Шварц – после разгрома на «Газпром Арене»
17:19
3
ВидеоТюкавин улыбался и показывал стрелку после разгрома от «Зенита»
17:01
6
Защитник ЦСКА порвал «кресты» и выбыл до 2027 года
16:42
10
Определен лидер РПЛ по пробитым пенальти за последний год
16:36
21
РПЛ. «Зенит» легко разобрался с «Динамо» (3:0), у Соболева дубль
16:29
62
Мостовой резко высказался о пенальти в ворота «Зенита»: «Вы что творите?»
16:16
17
Федотов прокомментировал пенальти в пользу «Зенита»
15:43
19
ВидеоСоболев оформил дубль в матче с «Динамо», забив с пенальти после ВАР
15:09
34
Губерниев прокомментировал уход лидеров «Локомотива»
14:32
1
Все новости
Все новости
Соболев – о разгроме «Динамо»: «Был должок»
17:02
1
ВидеоОбзор матча «Зенит» – «Динамо» голы и лучшие моменты (Видео)
16:29
РПЛ. «Зенит» легко разобрался с «Динамо» (3:0), у Соболева дубль
16:29
62
«Хочешь большую зарплату – иди, но играть будешь мало»: Наумов – Карпукасу перед трансфером в «Зенит»
16:25
1
Мостовой резко высказался о пенальти в ворота «Зенита»: «Вы что творите?»
16:16
17
Сутормин оценил трансферы Дзюбы и Кокорина в «Факел»
15:57
Федотов прокомментировал пенальти в пользу «Зенита»
15:43
19
ВидеоНа матче «Зенит» – «Динамо» случились неполадки с воротами
15:23
1
Семак объяснил уход Дркушича в «Эспаньол»
15:17
1
ВидеоСоболев оформил дубль в матче с «Динамо», забив с пенальти после ВАР
15:09
34
В «Факеле» отреагировали на новости о финансовых проблемах
14:59
1
«С каждой игрой становится хуже»: клуб РПЛ уличили в деградации
14:53
3
Губерниев прокомментировал уход лидеров «Локомотива»
14:32
1
Семин заступился за Тюкавина
14:15
2
Семак ответил, не устал ли он от «Зенита»
13:59
8
Вратарь «Родины»: «Наш потенциал – Лига чемпионов»
13:48
2
Радимов поставил крест на «Динамо» в матче с «Зенитом»
13:29
10
ТрансляцияСтали известны стартовые составы на матч «Зенит» – «Динамо»: 16 августа 2026
13:20
8
«Локомотив» и «Галатасарай» не могут договориться по важному моменту
12:48
6
В Беларуси разочарованы экс-спартаковцем: «Рассчитывали, что будет другой уровень»
12:41
2
«Локо» передал «Зениту» важное требование по трансферу Карпукаса
12:36
3
«Это убийцы»: Бубнов – о команде РПЛ
12:26
18
Семак: «Судьи много ошибаются против «Зенита» – это факт»
12:17
42
«Локо» донес до «Галатасарая» важное требование по трансферу Батракова
12:04
«Локомотив» столкнулся с конкуренцией за игрока «Крыльев Советов»
11:53
Сафонову сообщили, что он никогда не превзойдет Акинфеева
11:41
4
Стало известно, кто может заменить Ротенберга в «Локо»
11:36
3
Тренер ЦСКА ответил на претензии к празднованию гола в матче с «Факелом»
11:05
3
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+