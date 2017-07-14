Источник: три футболиста «Зенита» отказываются покидать команду

Три футболиста «Зенита», в которых не заинтересован главный тренер Роберто Манчини, не хотят покидать команду во время летнего трансферного окна. По информации источника, речь идет об Эрнани, Ибрагиме Цаллагове и Йоане Молло.

Сообщается, что руководство клуба предлагает игрокам разные места трудоустройства, однако они не планируют покидать стан сине-бело-голубых из-за выгодных контрактов.

В прошедшем сезоне Эрнани провел за «Зенит» в РФПЛ восемь матчей, Цаллагов – восемь, Молло – семь.