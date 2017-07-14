Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Первая лига Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Бывший тренер «Спартака» считает, что клуб может разгромить «Локомотив»

Бывший тренер «Спартака» считает, что клуб может разгромить «Локомотив»

14 июля 2017, 16:06
14

Бывший тренер «Спартака» Валерий Гладилин поделился ожиданиями от предстоящего матча за Суперкубок России против «Локомотива». По мнению специалиста, шансов на победу в этой встрече больше у красно-белых.

«Если «Спартак» выйдет основным составом, а я думаю, что так оно и будет, поскольку у них вроде бы все живы и здоровы, то преимущество окажется на стороне красно-белых. У них наигранный состав и нет больших проблем. Есть сильная атака, хорошая средняя линия и мотивация тоже. Все-таки «Спартак» очень давно не выигрывал Суперкубок. Поэтому преимущество по всем позициям должно быть у подопечных Карреры.

А у «Локомотива» есть преимущество в том, что он будет играть на родном стадионе и тоже давно не побеждал. Семин никогда не играл в открытый футбол и ни при каких обстоятельствах не будет в него играть. У него будет оборонительный вариант, игра на контратаках, строгая и дисциплинированная. Так что встреча будет непростая. Но «Спартак» по классу и своим исполнителям сильнее и должен победить.

– Завершится ли игра в основное время?

– Трудно сказать, потому что я не знаю, в каком состоянии находится «Спартак». Но я не исключаю, что будет дополнительное время, если «Локомотив» выстоит, а «Спартак» не реализует свои шансы. А то, что они будут, я не сомневаюсь. А если красно-белые откроют счет в первом тайме, смогут выиграть с крупным счетом.

Матч «Спартак» – «Локомотив» пройдет сегодня и начнется в 21:30 по московскому времени.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Спартак Локомотив
Комментарии (14)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
stream15
1500038505
Локомотив победит, спартак опять 16 лет будет ждать трофеев.
Ответить
--Сергей--
1500040471
Лёгкий второй трофей!
Ответить
лёха72
1500040820
верим
Ответить
gunstilzit
1500041926
По мнению специалиста, шансов на победу в этой встрече больше у красно-белых.
Трудно сказать, потому что я не знаю, в каком состоянии находится «Спартак».

Если не знаешь,то зачем утверждаешь что Спартак разгромит ЛОКО?
Ответить
Nahabinec
1500042694
Очень невнятное интервью
Ответить
Андрей3088
1500043525
Только ЛОКО!!! Только ПОБЕДА!!!
Ответить
фёдорспартак5
1500044318
1-0,2-0 Этот кубок Наш.мы вернулись.
Ответить
виктоша
1500044621
Да, но почему так поздно?..
Ответить
sergey_86-76
1500050061
Спартак давно не выигрывал Суперкубок России????? да он вообще бля, его еще не выигрывал. всем удачи, пусть победит сильнейший.
Ответить
Главные новости
Семак прокомментировал разгром «Динамо»
17:26
«Поздравляю «Зенит»: Шварц – после разгрома на «Газпром Арене»
17:19
3
ВидеоТюкавин улыбался и показывал стрелку после разгрома от «Зенита»
17:01
4
Защитник ЦСКА порвал «кресты» и выбыл до 2027 года
16:42
10
Определен лидер РПЛ по пробитым пенальти за последний год
16:36
21
РПЛ. «Зенит» легко разобрался с «Динамо» (3:0), у Соболева дубль
16:29
62
Мостовой резко высказался о пенальти в ворота «Зенита»: «Вы что творите?»
16:16
17
Федотов прокомментировал пенальти в пользу «Зенита»
15:43
18
ВидеоСоболев оформил дубль в матче с «Динамо», забив с пенальти после ВАР
15:09
34
Губерниев прокомментировал уход лидеров «Локомотива»
14:32
1
Все новости
Все новости
Соболев – о разгроме «Динамо»: «Был должок»
17:02
ВидеоОбзор матча «Зенит» – «Динамо» голы и лучшие моменты (Видео)
16:29
«Хочешь большую зарплату – иди, но играть будешь мало»: Наумов – Карпукасу перед трансфером в «Зенит»
16:25
1
Мостовой резко высказался о пенальти в ворота «Зенита»: «Вы что творите?»
16:16
17
Сутормин оценил трансферы Дзюбы и Кокорина в «Факел»
15:57
Федотов прокомментировал пенальти в пользу «Зенита»
15:43
18
ВидеоНа матче «Зенит» – «Динамо» случились неполадки с воротами
15:23
1
Семак объяснил уход Дркушича в «Эспаньол»
15:17
1
ВидеоСоболев оформил дубль в матче с «Динамо», забив с пенальти после ВАР
15:09
34
В «Факеле» отреагировали на новости о финансовых проблемах
14:59
1
«С каждой игрой становится хуже»: клуб РПЛ уличили в деградации
14:53
3
Губерниев прокомментировал уход лидеров «Локомотива»
14:32
1
Семин заступился за Тюкавина
14:15
2
Семак ответил, не устал ли он от «Зенита»
13:59
8
Вратарь «Родины»: «Наш потенциал – Лига чемпионов»
13:48
2
Радимов поставил крест на «Динамо» в матче с «Зенитом»
13:29
10
ТрансляцияСтали известны стартовые составы на матч «Зенит» – «Динамо»: 16 августа 2026
13:20
8
«Локомотив» и «Галатасарай» не могут договориться по важному моменту
12:48
6
В Беларуси разочарованы экс-спартаковцем: «Рассчитывали, что будет другой уровень»
12:41
2
«Локо» передал «Зениту» важное требование по трансферу Карпукаса
12:36
3
«Это убийцы»: Бубнов – о команде РПЛ
12:26
18
Семак: «Судьи много ошибаются против «Зенита» – это факт»
12:17
42
«Локо» донес до «Галатасарая» важное требование по трансферу Батракова
12:04
«Локомотив» столкнулся с конкуренцией за игрока «Крыльев Советов»
11:53
Сафонову сообщили, что он никогда не превзойдет Акинфеева
11:41
4
Стало известно, кто может заменить Ротенберга в «Локо»
11:36
3
Тренер ЦСКА ответил на претензии к празднованию гола в матче с «Факелом»
11:05
3
Мусаев прокомментировал покупку Мостового у «Зенита»
10:45
9
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+