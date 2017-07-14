Бывший тренер «Спартака» считает, что клуб может разгромить «Локомотив»

Бывший тренер «Спартака» Валерий Гладилин поделился ожиданиями от предстоящего матча за Суперкубок России против «Локомотива». По мнению специалиста, шансов на победу в этой встрече больше у красно-белых.

«Если «Спартак» выйдет основным составом, а я думаю, что так оно и будет, поскольку у них вроде бы все живы и здоровы, то преимущество окажется на стороне красно-белых. У них наигранный состав и нет больших проблем. Есть сильная атака, хорошая средняя линия и мотивация тоже. Все-таки «Спартак» очень давно не выигрывал Суперкубок. Поэтому преимущество по всем позициям должно быть у подопечных Карреры.

А у «Локомотива» есть преимущество в том, что он будет играть на родном стадионе и тоже давно не побеждал. Семин никогда не играл в открытый футбол и ни при каких обстоятельствах не будет в него играть. У него будет оборонительный вариант, игра на контратаках, строгая и дисциплинированная. Так что встреча будет непростая. Но «Спартак» по классу и своим исполнителям сильнее и должен победить.

– Завершится ли игра в основное время?

– Трудно сказать, потому что я не знаю, в каком состоянии находится «Спартак». Но я не исключаю, что будет дополнительное время, если «Локомотив» выстоит, а «Спартак» не реализует свои шансы. А то, что они будут, я не сомневаюсь. А если красно-белые откроют счет в первом тайме, смогут выиграть с крупным счетом.

Матч «Спартак» – «Локомотив» пройдет сегодня и начнется в 21:30 по московскому времени.