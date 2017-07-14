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    Бывший тренер «Спартака» считает, что клуб может разгромить «Локомотив»

    Бывший тренер «Спартака» Валерий Гладилин поделился ожиданиями от предстоящего матча за Суперкубок России против «Локомотива». По мнению специалиста, шансов на победу в этой встрече больше у красно-белых.

    «Если «Спартак» выйдет основным составом, а я думаю, что так оно и будет, поскольку у них вроде бы все живы и здоровы, то преимущество окажется на стороне красно-белых. У них наигранный состав и нет больших проблем. Есть сильная атака, хорошая средняя линия и мотивация тоже. Все-таки «Спартак» очень давно не выигрывал Суперкубок. Поэтому преимущество по всем позициям должно быть у подопечных Карреры.

    А у «Локомотива» есть преимущество в том, что он будет играть на родном стадионе и тоже давно не побеждал. Семин никогда не играл в открытый футбол и ни при каких обстоятельствах не будет в него играть. У него будет оборонительный вариант, игра на контратаках, строгая и дисциплинированная. Так что встреча будет непростая. Но «Спартак» по классу и своим исполнителям сильнее и должен победить.

    – Завершится ли игра в основное время?

    – Трудно сказать, потому что я не знаю, в каком состоянии находится «Спартак». Но я не исключаю, что будет дополнительное время, если «Локомотив» выстоит, а «Спартак» не реализует свои шансы. А то, что они будут, я не сомневаюсь. А если красно-белые откроют счет в первом тайме, смогут выиграть с крупным счетом.

    Матч «Спартак» – «Локомотив» пройдет сегодня и начнется в 21:30 по московскому времени.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    14.07.2017 16:06
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    Комментарии13
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      Рейтинг: +476

      sergey_86-76 14 июля 2017, 19:34

      Спартак давно не выигрывал Суперкубок России????? да он вообще бля, его еще не выигрывал. всем удачи, пусть победит сильнейший.

      0
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      ...
      Рейтинг: +71

      фёдорспартак5 > sergey_86-76 14 июля 2017, 20:26

      Всегда начинать с первого раза ..

      0
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      Рейтинг: +160

      виктоша 14 июля 2017, 18:03

      Да, но почему так поздно?..

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +71

      фёдорспартак5 > виктоша 14 июля 2017, 19:22

      Мы делаем рок-эксперимент
      В последние годы.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +71

      фёдорспартак5 14 июля 2017, 17:58

      1-0,2-0 Этот кубок Наш.мы вернулись.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: -45

      Андрей3088 14 июля 2017, 17:45

      Только ЛОКО!!! Только ПОБЕДА!!!

      2
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      Рейтинг: +52

      Nahabinec 14 июля 2017, 17:31

      Очень невнятное интервью

      0
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    • ...
      Рейтинг: +652

      gunstilzit 14 июля 2017, 17:18

      По мнению специалиста, шансов на победу в этой встрече больше у красно-белых.

      Трудно сказать, потому что я не знаю, в каком состоянии находится «Спартак».



      Если не знаешь,то зачем утверждаешь что Спартак разгромит ЛОКО?

      2
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      Рейтинг: +476

      sergey_86-76 > gunstilzit 14 июля 2017, 19:30

      с хера ли он вообще специалист.??

      0
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      Рейтинг: +382

      лёха72 14 июля 2017, 17:00

      верим

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      Рейтинг: +266

      спартак спартаков1 > лёха72 14 июля 2017, 17:07

      порвём

      1
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      Рейтинг: +432

      --Сергей-- 14 июля 2017, 16:54

      Лёгкий второй трофей!

      0
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      Рейтинг: -45

      stream15 14 июля 2017, 16:21

      Локомотив победит, спартак опять 16 лет будет ждать трофеев.

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