Бывший тренер «Спартака» считает, что клуб может разгромить «Локомотив»

Спартак давно не выигрывал Суперкубок России????? да он вообще бля, его еще не выигрывал. всем удачи, пусть победит сильнейший.
Бывший тренер «Спартака» Валерий Гладилин поделился ожиданиями от предстоящего матча за Суперкубок России против «Локомотива». По мнению специалиста, шансов на победу в этой встрече больше у красно-белых.
«Если «Спартак» выйдет основным составом, а я думаю, что так оно и будет, поскольку у них вроде бы все живы и здоровы, то преимущество окажется на стороне красно-белых. У них наигранный состав и нет больших проблем. Есть сильная атака, хорошая средняя линия и мотивация тоже. Все-таки «Спартак» очень давно не выигрывал Суперкубок. Поэтому преимущество по всем позициям должно быть у подопечных Карреры.
А у «Локомотива» есть преимущество в том, что он будет играть на родном стадионе и тоже давно не побеждал. Семин никогда не играл в открытый футбол и ни при каких обстоятельствах не будет в него играть. У него будет оборонительный вариант, игра на контратаках, строгая и дисциплинированная. Так что встреча будет непростая. Но «Спартак» по классу и своим исполнителям сильнее и должен победить.
– Завершится ли игра в основное время?
– Трудно сказать, потому что я не знаю, в каком состоянии находится «Спартак». Но я не исключаю, что будет дополнительное время, если «Локомотив» выстоит, а «Спартак» не реализует свои шансы. А то, что они будут, я не сомневаюсь. А если красно-белые откроют счет в первом тайме, смогут выиграть с крупным счетом.
Матч «Спартак» – «Локомотив» пройдет сегодня и начнется в 21:30 по московскому времени.