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    «Уфа» не может вылететь на матч с «Тосно» из-за неполадок в самолете

    «Уфа» не вылетела на матч первого тура чемпионата России с «Тосно» в Санкт-Петербург из-за неполадок самолета. Об этом сообщил генеральный директор уфимского клуба Шамиль Газизов.

    «Мы пока не можем вылететь из-за технических неполадок самолета, будет замена лайнера. Обещают через два часа предоставить новый борт. Это внештатная ситуация, но такое случается. Угрозы срыва матча нет», – сказал Газизов.

    Напомним, матч «Тосно» – «Уфа» пройдет в субботу, 15 июля. Начало игры – в 17.30 по московскому времени.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    14.07.2017 15:15
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    Комментарии2
    ...
    • ...
      Рейтинг: +17724

      paracetamol 14 июля 2017, 19:30

      Успеют, ешшо время есть.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2697

      turist82 14 июля 2017, 15:24

      Поездом можно ))) Плацкарт около туалета ))

      -3
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