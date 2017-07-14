«Уфа» не может вылететь на матч с «Тосно» из-за неполадок в самолете

«Уфа» не вылетела на матч первого тура чемпионата России с «Тосно» в Санкт-Петербург из-за неполадок самолета. Об этом сообщил генеральный директор уфимского клуба Шамиль Газизов.

«Мы пока не можем вылететь из-за технических неполадок самолета, будет замена лайнера. Обещают через два часа предоставить новый борт. Это внештатная ситуация, но такое случается. Угрозы срыва матча нет», – сказал Газизов.

Напомним, матч «Тосно» – «Уфа» пройдет в субботу, 15 июля. Начало игры – в 17.30 по московскому времени.