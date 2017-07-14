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Геркус уверен в победе «Локомотива» в Суперкубке России

14 июля 2017, 00:26
17

Президент «Локомотива» Илья Геркус поделился ожиданиями от матча за Суперкубок России против «Спартака».

– Мы готовы. Будем драться.

– На ваш взгляд, не слишком ли поздно состоится матч по времени?

– Это прекрасное лигочемпионское время. Матчи при искусственном освещении вносят особую атмосферу и характер. Это волшебное время. Вижу в этом только позитив.

– Ари особенно любит забивать «Спартаку». Ждете от него голов?

– Конечно. Мы ждем от всех, и от Ари тоже. Ждем от ребят борьбы с первой до последней минуты и победы.

– Есть ли у вас волнение перед завтрашней игрой?

– Как обычно. Ну и уверенность в победе.

Матч на стадионе «Локомотив» состоится в 21:30 по московскому времени. Действующий чемпион России может впервые выиграть трофей.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Спартак Локомотив Геркус Илья
Комментарии (17)
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xLINDAx
1499984333
Думаю, Спартак победит 2-0. Есть маленькие подозрения, что локо 1 забьёт, не судим строго, мнение субъективно).
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мароко
1499993050
Спартак 2-1.
Ответить
Дядя Серёжа
1499998736
"Мы готовы. Будем драться." А как же футбол? "Это волшебное время." У нас в Сибири полвторого ночи начало. Москва - не вся Россия. "уверенность в победе." На чём основана?
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Одинокий волк Маквейд
1500003978
Время опять под телевидение подогнали. Сибирь и Дальний восток не россияне.
Ответить
Сибирь за Спартак
1500004941
2-1 Спартак.
Ответить
Svoysvoemubrat
1500005420
Будем посмотреть.
Ответить
Диктор
1500005486
Думаю Локомотив ждет очередное поражение.Спартак выиграет.
Ответить
lekseij2007
1500005921
Вот и посмотрим какие у нас команды на начало сезона. Надеюсь, увидим игру, а не пешеходов.
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Аскорбин
1500012627
Удачи Палычу.
Ответить
nik55
1500020393
3-1 Спартак победит
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