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    Геркус уверен в победе «Локомотива» в Суперкубке России

    Президент «Локомотива» Илья Геркус поделился ожиданиями от матча за Суперкубок России против «Спартака».

    – Мы готовы. Будем драться.

    – На ваш взгляд, не слишком ли поздно состоится матч по времени?

    – Это прекрасное лигочемпионское время. Матчи при искусственном освещении вносят особую атмосферу и характер. Это волшебное время. Вижу в этом только позитив.

    – Ари особенно любит забивать «Спартаку». Ждете от него голов?

    – Конечно. Мы ждем от всех, и от Ари тоже. Ждем от ребят борьбы с первой до последней минуты и победы.

    – Есть ли у вас волнение перед завтрашней игрой?

    – Как обычно. Ну и уверенность в победе.

    Матч на стадионе «Локомотив» состоится в 21:30 по московскому времени. Действующий чемпион России может впервые выиграть трофей.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    14.07.2017 00:26
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    Комментарии17
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      Рейтинг: +8019

      nik55 14 июля 2017, 11:19

      3-1 Спартак победит

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +484

      Аскорбин 14 июля 2017, 09:10

      Удачи Палычу.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: -262

      lekseij2007 14 июля 2017, 07:18

      Вот и посмотрим какие у нас команды на начало сезона. Надеюсь, увидим игру, а не пешеходов.

      -2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7038

      Диктор 14 июля 2017, 07:11

      Думаю Локомотив ждет очередное поражение.Спартак выиграет.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +101

      amol4anoff 14 июля 2017, 07:10

      Удачи обеим командам!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5720

      Svoysvoemubrat 14 июля 2017, 07:10

      Будем посмотреть.

      4
      Ответить
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      Рейтинг: +7536

      Сибирь за Спартак 14 июля 2017, 07:02

      2-1 Спартак.

      4
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +5452

      Дядя Серёжа > Сибирь за Спартак 14 июля 2017, 09:25

      4:0

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +8384

      Одинокий волк Маквейд 14 июля 2017, 06:46

      Время опять под телевидение подогнали. Сибирь и Дальний восток не россияне.

      5
      Ответить
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      Рейтинг: +383

      Docentusa 14 июля 2017, 06:11

      Посмотрим)))

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +1309

      Manilov 14 июля 2017, 05:36

      Вангую на Локомотив. Интересно посмотреть на Спартак в кубковых реалиях. Посмотрим так ли хорош Каррера.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +5452

      Дядя Серёжа > Manilov 14 июля 2017, 09:25

      Посмотрим так ли хорош Каррера...
      Видели уже.

      2
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