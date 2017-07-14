Геркус уверен в победе «Локомотива» в Суперкубке России

Президент «Локомотива» Илья Геркус поделился ожиданиями от матча за Суперкубок России против «Спартака».

– Мы готовы. Будем драться.

– На ваш взгляд, не слишком ли поздно состоится матч по времени?

– Это прекрасное лигочемпионское время. Матчи при искусственном освещении вносят особую атмосферу и характер. Это волшебное время. Вижу в этом только позитив.

– Ари особенно любит забивать «Спартаку». Ждете от него голов?

– Конечно. Мы ждем от всех, и от Ари тоже. Ждем от ребят борьбы с первой до последней минуты и победы.

– Есть ли у вас волнение перед завтрашней игрой?

– Как обычно. Ну и уверенность в победе.

Матч на стадионе «Локомотив» состоится в 21:30 по московскому времени. Действующий чемпион России может впервые выиграть трофей.