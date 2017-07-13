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    Канчельскис: «Спартак» не станет первым в РФПЛ. ЦСКА или «Зенит» его опередят»

    Экс-полузащитник «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис дал прогноз на новый сезон чемпионата России.

    – Красно-белые сохранят титул?

    – Сложно им будет. Мой прогноз — нет, не станет «Спартак» первым. ЦСКА или «Зенит» его опередят.

    – Массимо Каррера толкает одну пламенную речь за другой. Чувствует, что успех мог расслабить команду?

    – Он ведь южный человек, эмоциональный. Такие всегда «толкают», кричат и прочее. У них это в крови. Чили и Мексика на Кубке конфедераций тоже шумели, какие они великие, а толку? Немцы тихо делали свое дело и всех обыграли.

    – Что помешает «Спартаку»? Не хватит глубины состава?

    – Время покажет. Но я хочу сказать о другом… Все-таки футбольный боженька все видит. Вы помните, чем занимался «Спартак» в Уфе в последнем туре позапрошлого чемпионата? И чем ему это аукнулось? Правильно, вылетом от киприотов. Теперь история повторяется: в Туле красно-белые повели себя безобразно. Вот увидите, у «Спартака» будут проблемы.

    Для чемпионов России новый сезон начнется встречей против новичка турнира «Динамо». Матч на «Арене Химки» состоится 18 июля в 19:30 по московскому времени. Полный календарь РФПЛ-2017/18 можно посмотреть тут.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    13.07.2017 22:23
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    Комментарии23
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      Рейтинг: +307

      shpilman 14 июля 2017, 13:40

      мде вроде взрослый человек, а про слив даже не догадывается))

      0
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 14 июля 2017, 10:46

      Не твое дело эксперт хренов.

      1
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      Рейтинг: +7038

      Диктор 14 июля 2017, 07:23

      А я вот думаю,Спартак повторит прошлогодний свой успех.И плевать на злобных карликов вечно пытающихся укусить народную команду.

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +23

      hsn852 14 июля 2017, 06:52

      Не понимаю, почему около футбольные люди, постоянно хают "Спартак". Канчельскис, Червиченко и прочие. Все хотят ему поражения,предсказывают разные гадости. А не пошли ли вы все... Время покажет.

      1
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      Рейтинг: +891

      bolela_16 14 июля 2017, 06:27

      Не переживайте, режиссер уже все распределил...

      -2
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      Рейтинг: +19

      Валентинович 14 июля 2017, 06:26

      Или Локомотив, или Динамо, или, или, или

      0
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      Рейтинг: +5452

      Дядя Серёжа 14 июля 2017, 05:28

      Перепутал парниша. Это Зенит трубит о своих будущих победах.

      3
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      Рейтинг: +1933

      Д Альбертини 14 июля 2017, 03:58

      Экс полузащитник пускай лучше соснет х..йса)) а то про боженьку вспомнил, им эт еще аукнется)) вот кто настоящий сектант! Такие как он))

      1
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      Рейтинг: +376

      FCSM#REDWHITE# 14 июля 2017, 00:33

      Однако "шутка"! ))

      0
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      Рейтинг: +78

      ARSENAL TULA 14 июля 2017, 00:30

      Канчельскис ересь несет

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