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  • Канчельскис: «Спартак» не станет первым в РФПЛ. ЦСКА или «Зенит» его опередят»

Канчельскис: «Спартак» не станет первым в РФПЛ. ЦСКА или «Зенит» его опередят»

13 июля 2017, 22:23
27

Экс-полузащитник «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис дал прогноз на новый сезон чемпионата России.

– Красно-белые сохранят титул?

– Сложно им будет. Мой прогноз — нет, не станет «Спартак» первым. ЦСКА или «Зенит» его опередят.

– Массимо Каррера толкает одну пламенную речь за другой. Чувствует, что успех мог расслабить команду?

– Он ведь южный человек, эмоциональный. Такие всегда «толкают», кричат и прочее. У них это в крови. Чили и Мексика на Кубке конфедераций тоже шумели, какие они великие, а толку? Немцы тихо делали свое дело и всех обыграли.

– Что помешает «Спартаку»? Не хватит глубины состава?

– Время покажет. Но я хочу сказать о другом… Все-таки футбольный боженька все видит. Вы помните, чем занимался «Спартак» в Уфе в последнем туре позапрошлого чемпионата? И чем ему это аукнулось? Правильно, вылетом от киприотов. Теперь история повторяется: в Туле красно-белые повели себя безобразно. Вот увидите, у «Спартака» будут проблемы.

Для чемпионов России новый сезон начнется встречей против новичка турнира «Динамо». Матч на «Арене Химки» состоится 18 июля в 19:30 по московскому времени. Полный календарь РФПЛ-2017/18 можно посмотреть тут.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Спартак Зенит ЦСКА Канчельскис Андрей
Комментарии (27)
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4agaaa
1499976123
Смотря за тем , как усиливаються конкуренты, даже радуешься! "большие имена" в топ клубах страны, ужесточение борьбы за чемпионство - все это только на пользу нашему футболу!!!
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VVM1964
1499977139
КАКУЮ ТО ХЕРЬ ПРОГНАЛ , А НЕ ПРОГНОЗ .
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paracetamol
1499977432
У ЦЭЭСКА кишка тонка. Только Зенит!
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SPARTAK M222222222
1499977879
Сезон покажет.... смысл сейчас говорить кто кого опередит!!!!
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SPACE TRUCKIN
1499978429
чёт не припомню,чтоб Каррера палил на право и налево....(((Оппоненты,напротив,со всех уровней кричат о победе своих команд и поражении СПАРТАКА....чё их так несёт-от дзюбы заразились что-ли?))
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VikNMar
1499980455
Следующая победа " Спартака " в РФПЛ будет через 20 лет ......
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Д Альбертини
1499993884
Экс полузащитник пускай лучше соснет х..йса)) а то про боженьку вспомнил, им эт еще аукнется)) вот кто настоящий сектант! Такие как он))
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Дядя Серёжа
1499999315
Перепутал парниша. Это Зенит трубит о своих будущих победах.
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hsn852
1500004338
Не понимаю, почему около футбольные люди, постоянно хают "Спартак". Канчельскис, Червиченко и прочие. Все хотят ему поражения,предсказывают разные гадости. А не пошли ли вы все... Время покажет.
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Диктор
1500006224
А я вот думаю,Спартак повторит прошлогодний свой успех.И плевать на злобных карликов вечно пытающихся укусить народную команду.
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