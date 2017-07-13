Канчельскис: «Спартак» не станет первым в РФПЛ. ЦСКА или «Зенит» его опередят»

Экс-полузащитник «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис дал прогноз на новый сезон чемпионата России.

– Красно-белые сохранят титул?

– Сложно им будет. Мой прогноз — нет, не станет «Спартак» первым. ЦСКА или «Зенит» его опередят.

– Массимо Каррера толкает одну пламенную речь за другой. Чувствует, что успех мог расслабить команду?

– Он ведь южный человек, эмоциональный. Такие всегда «толкают», кричат и прочее. У них это в крови. Чили и Мексика на Кубке конфедераций тоже шумели, какие они великие, а толку? Немцы тихо делали свое дело и всех обыграли.

– Что помешает «Спартаку»? Не хватит глубины состава?

– Время покажет. Но я хочу сказать о другом… Все-таки футбольный боженька все видит. Вы помните, чем занимался «Спартак» в Уфе в последнем туре позапрошлого чемпионата? И чем ему это аукнулось? Правильно, вылетом от киприотов. Теперь история повторяется: в Туле красно-белые повели себя безобразно. Вот увидите, у «Спартака» будут проблемы.

Для чемпионов России новый сезон начнется встречей против новичка турнира «Динамо». Матч на «Арене Химки» состоится 18 июля в 19:30 по московскому времени. Полный календарь РФПЛ-2017/18 можно посмотреть тут.