«Анжи» откроет филиал академии в Китае

«Анжи» откроет филиал своей академии в Китае. Об этом сообщил исполнительный директор махачкалинского клуба Эльдар Исаев.

«Мы подписали соглашение по, так сказать, спортивному туризму – через спорт к туризму. Сейчас будут завершающие переговоры в Дагестане, глава республики Рамзан Гаджимурадович Абдулатипов должен назначить дату совещания. Договор включает в себя налаживание международных связей, а «Анжи» – как катализатор.

В рамках этого соглашения мы открываем филиалы академии во Внутренней Монголии и еще одном регионе Китая. Но сначала к нам должны приехать китайские дети и тренеры набираться опыта. К тому же они у нас просят 10 российских тренеров, и нам необходимо сейчас их найти»,