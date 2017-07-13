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    «Анжи» откроет филиал академии в Китае

    «Анжи» откроет филиал своей академии в Китае. Об этом сообщил исполнительный директор махачкалинского клуба Эльдар Исаев.

    «Мы подписали соглашение по, так сказать, спортивному туризму – через спорт к туризму. Сейчас будут завершающие переговоры в Дагестане, глава республики Рамзан Гаджимурадович Абдулатипов должен назначить дату совещания. Договор включает в себя налаживание международных связей, а «Анжи» – как катализатор.

    В рамках этого соглашения мы открываем филиалы академии во Внутренней Монголии и еще одном регионе Китая. Но сначала к нам должны приехать китайские дети и тренеры набираться опыта. К тому же они у нас просят 10 российских тренеров, и нам необходимо сейчас их найти»,

    Источник: ТАСС

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    13.07.2017 14:28
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +1814

      vitvik 13 июля 2017, 18:17

      Лучше бы в Уругвае открыл и запросил 10 тренеров.

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      Рейтинг: +24829

      dok66 13 июля 2017, 16:49

      Это называется на языке международников - "ползучая экспансия" ! И Китай четко нацелен на азиатские регионы. Казахстан уже начал этого бояться . 10 тренеров - да это вооще не проблема , получать там будут на порядок больше , чем в РФ ,

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      Рейтинг: +6627

      ALeX-161-rus 13 июля 2017, 15:48

      10 тренеров для маленьких китайцев:
      Луческу,Карпин,Ловчев,Орлов,Кержаков,Широков+ 3 играющих за малых Кокорин,Дзюба,Мамаев.
      Китайским детям всю оставшуюся жизнь будут ужасы снится про российский футбол.))

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      Рейтинг: +24996

      bset 13 июля 2017, 15:14

      Грамотное решение. Китай тратит время и деньги, чтобы популяризировать футбол у себя, а тут академия Анжи просто желающих соберет, натренирует и себе заберет. Молодцы

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      Рейтинг: +1309

      Manilov 13 июля 2017, 15:07

      Ну раз такое братание, то по традиции надо и именами обменяться.
      Анжи (Пекин) и Бэйцзин Гоань (Махачкала). И логотипчики у них схожи, одних цветов.
      https://ru.wikipedia.org/wiki/Бэйцзин_Гоань

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      Рейтинг: +652

      gunstilzit 13 июля 2017, 14:40

      Лучше бы переехали все в Китай.

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