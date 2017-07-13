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«Анжи» откроет филиал академии в Китае

13 июля 2017, 14:28
6

«Анжи» откроет филиал своей академии в Китае. Об этом сообщил исполнительный директор махачкалинского клуба Эльдар Исаев.

«Мы подписали соглашение по, так сказать, спортивному туризму – через спорт к туризму. Сейчас будут завершающие переговоры в Дагестане, глава республики Рамзан Гаджимурадович Абдулатипов должен назначить дату совещания. Договор включает в себя налаживание международных связей, а «Анжи» – как катализатор.

В рамках этого соглашения мы открываем филиалы академии во Внутренней Монголии и еще одном регионе Китая. Но сначала к нам должны приехать китайские дети и тренеры набираться опыта. К тому же они у нас просят 10 российских тренеров, и нам необходимо сейчас их найти»,

Источник: ТАСС
Россия. Премьер-лига Анжи
Комментарии (6)
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gunstilzit
1499946027
Лучше бы переехали все в Китай.
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Manilov
1499947635
Ну раз такое братание, то по традиции надо и именами обменяться. Анжи (Пекин) и Бэйцзин Гоань (Махачкала). И логотипчики у них схожи, одних цветов. https://ru.wikipedia.org/wiki/Бэйцзин_Гоань
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bset
1499948092
Грамотное решение. Китай тратит время и деньги, чтобы популяризировать футбол у себя, а тут академия Анжи просто желающих соберет, натренирует и себе заберет. Молодцы
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ALeX-161-rus
1499950098
10 тренеров для маленьких китайцев: Луческу,Карпин,Ловчев,Орлов,Кержаков,Широков+ 3 играющих за малых Кокорин,Дзюба,Мамаев. Китайским детям всю оставшуюся жизнь будут ужасы снится про российский футбол.))
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dok66
1499953766
Это называется на языке международников - "ползучая экспансия" ! И Китай четко нацелен на азиатские регионы. Казахстан уже начал этого бояться . 10 тренеров - да это вооще не проблема , получать там будут на порядок больше , чем в РФ ,
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vitvik
1499959068
Лучше бы в Уругвае открыл и запросил 10 тренеров.
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