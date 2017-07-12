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    Манчини: «Аршавин в «Зените»? Не думаю, что возвращение возможно»

    Главный тренер «Зенита» Роберто Манчини дал оценку новичку команды форварду Себастьяну Дриусси. Специалист также затронул тему возможного возвращения в команду Андрея Аршавина.

    «Дриусси может стать удивительным форвардом. До того, как заключить соглашение, следил за ним на протяжении трех лет. Что касается аргентинцев в целом, то в моих прежних командах их было много, и все они очень сильны духом. Не думаю, что у Дриусси возникнут какие-то проблемы с адаптацией, хотя, конечно, менять обстановку, город, страну, чемпионат, да по сути – всю жизнь, трудно, особенно в юном возрасте.
    Может ли вернуться Аршавин? Знаю, что это очень большой игрок для «Зенита», в курсе какой вклад он внес в историю клуба и очень высоко его оцениваю. Но не думаю, что возвращение сейчас возможно. Вероятность такого сценария невелика. Нам нужны игроки, которые смогут освежить команду и будут двигаться вместе с ней вперед», – заявил Манчини.

    «Зенит» в новом сезоне в РФПЛ стартует 16-го июля гостевым матчем со «СКА-Хабаровск».

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    12.07.2017 09:10
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +953

      Юрэс 12 июля 2017, 12:27

      Как тактично Аршавина НАХ послал. Ха

      0
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      Рейтинг: +484

      Аскорбин 12 июля 2017, 09:55

      С кем бы Кайрат не играл,Андрей всегда на высоком уровне(жаль что теперь таких не делают)

      0
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      Рейтинг: +213

      NEMETSRUS 12 июля 2017, 09:54

      (((((

      0
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      Рейтинг: +17366

      Garrincha58 12 июля 2017, 09:26

      правильно все когда то кончается

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