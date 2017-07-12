Манчини: «Аршавин в «Зените»? Не думаю, что возвращение возможно»

Главный тренер «Зенита» Роберто Манчини дал оценку новичку команды форварду Себастьяну Дриусси. Специалист также затронул тему возможного возвращения в команду Андрея Аршавина.

«Дриусси может стать удивительным форвардом. До того, как заключить соглашение, следил за ним на протяжении трех лет. Что касается аргентинцев в целом, то в моих прежних командах их было много, и все они очень сильны духом. Не думаю, что у Дриусси возникнут какие-то проблемы с адаптацией, хотя, конечно, менять обстановку, город, страну, чемпионат, да по сути – всю жизнь, трудно, особенно в юном возрасте.

Может ли вернуться Аршавин? Знаю, что это очень большой игрок для «Зенита», в курсе какой вклад он внес в историю клуба и очень высоко его оцениваю. Но не думаю, что возвращение сейчас возможно. Вероятность такого сценария невелика. Нам нужны игроки, которые смогут освежить команду и будут двигаться вместе с ней вперед», – заявил Манчини.

«Зенит» в новом сезоне в РФПЛ стартует 16-го июля гостевым матчем со «СКА-Хабаровск».