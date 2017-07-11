Непомнящий: «Дзюба подойдет «Томи». Шутка»

Бывший главный тренер «Томи» Валерий Непомнящий в шутку заявил, что нападающий «Зенита» Артем Дзюба должен продолжить карьеру в томском клубе, цвета которого защищал на правах аренды в период с 2009 по 2010 год.

Ранее сообщалось, что петербургская команда намерена продать 28-летнего россиянина во время летнего трансферного окна. Возможным претендентом на игрока называется «Спартак», однако красно-белые не планирует приобретать форварда.

– Какой клуб видите наиболее эффективным вариантом для Дзюбы?

– Право выбора остается за ним. У меня никаких рекомендаций нет. Это очень тонкий момент, сейчас любым словом можно только навредить.

– Какой из клубов осилит трехмиллионный контракт?

– Такую зарплату не потянет никто, кроме «Спартака» и «Зенита».

– По нашей информации спартаковцы отказались от его возвращения.

– Это понятно. Даже «Краснодар» на это не сподобится, хотя центральный нападающий нужен «быкам». «Томи» подойдет. Шутка.