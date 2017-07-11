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    Непомнящий: «Дзюба подойдет «Томи». Шутка»

    Бывший главный тренер «Томи» Валерий Непомнящий в шутку заявил, что нападающий «Зенита» Артем Дзюба должен продолжить карьеру в томском клубе, цвета которого защищал на правах аренды в период с 2009 по 2010 год.

    Ранее сообщалось, что петербургская команда намерена продать 28-летнего россиянина во время летнего трансферного окна. Возможным претендентом на игрока называется «Спартак», однако красно-белые не планирует приобретать форварда.

    – Какой клуб видите наиболее эффективным вариантом для Дзюбы?

    – Право выбора остается за ним. У меня никаких рекомендаций нет. Это очень тонкий момент, сейчас любым словом можно только навредить.

    – Какой из клубов осилит трехмиллионный контракт?

    – Такую зарплату не потянет никто, кроме «Спартака» и «Зенита».

    – По нашей информации спартаковцы отказались от его возвращения.

    – Это понятно. Даже «Краснодар» на это не сподобится, хотя центральный нападающий нужен «быкам». «Томи» подойдет. Шутка.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    11.07.2017 19:12
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    Комментарии14
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      Рейтинг: +32

      Буефар 12 июля 2017, 16:29

      В тему пошутил. Чувствуется опыт.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 12 июля 2017, 10:39

      Там ему и место, без зарлаты поиграет сразу не до шуток будет.

      2
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    • ...
      Рейтинг: +5451

      Дядя Серёжа 12 июля 2017, 05:29

      С этим не шутят. Тут дело серьёзное. Курьёзное.

      2
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    • ...
      Рейтинг: +7038

      Диктор 11 июля 2017, 23:16

      В каждой шутке ,есть только доля шутки-остальное правда.

      2
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      Рейтинг: +800

      forward33 11 июля 2017, 22:17

      Дзюба подойдет...ну подождём - дровосек

      1
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      Рейтинг: +1000

      Max Bobr 11 июля 2017, 21:55

      В каждой шутке есть доля правды

      3
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      Рейтинг: +800

      forward33 > Max Bobr 11 июля 2017, 22:18

      я бы сказал, в каждой шутке есть доля Дзюбы)))

      2
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      Рейтинг: +125

      Михаил Спартач 11 июля 2017, 21:36

      Дзюба останется в Зените и, полируя скамейку, станет известным блоггером))) Сможет голы нападающих Зенита раньше всех в Ютуб выкладывать))

      1
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      Рейтинг: +2330

      Сармат Ростов 11 июля 2017, 21:23

      Тосно. Только ящики в раздевалке-под замки! Мало ли что...

      0
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      Рейтинг: +2812

      Бугимен 11 июля 2017, 21:19

      Все походу Дзюбу отправляют на лесопилку, не нужен он Зениту.

      2
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      Рейтинг: +476

      Igor Belousov 11 июля 2017, 20:02

      давай в спартак

      0
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      Рейтинг: +1869

      xLINDAx > Igor Belousov 11 июля 2017, 20:40

      Думаю, фанаты его вовсе не ждут).

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