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Непомнящий: «Дзюба подойдет «Томи». Шутка»

11 июля 2017, 19:12
14

Бывший главный тренер «Томи» Валерий Непомнящий в шутку заявил, что нападающий «Зенита» Артем Дзюба должен продолжить карьеру в томском клубе, цвета которого защищал на правах аренды в период с 2009 по 2010 год.

Ранее сообщалось, что петербургская команда намерена продать 28-летнего россиянина во время летнего трансферного окна. Возможным претендентом на игрока называется «Спартак», однако красно-белые не планирует приобретать форварда.

– Какой клуб видите наиболее эффективным вариантом для Дзюбы?

– Право выбора остается за ним. У меня никаких рекомендаций нет. Это очень тонкий момент, сейчас любым словом можно только навредить.

– Какой из клубов осилит трехмиллионный контракт?

– Такую зарплату не потянет никто, кроме «Спартака» и «Зенита».

– По нашей информации спартаковцы отказались от его возвращения.

– Это понятно. Даже «Краснодар» на это не сподобится, хотя центральный нападающий нужен «быкам». «Томи» подойдет. Шутка.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Зенит Томь Дзюба Артем Непомнящий Валерий
Комментарии (14)
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subbotaspartak
1499790828
С этим не шутят, это правда. Правда?
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diadushka
1499791161
Непомнящий: "Он подойдет Томи. Шутка!....... Даже Томи не подойдет"
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Igor Belousov
1499792565
давай в спартак
Ответить
Бугимен
1499797163
Все походу Дзюбу отправляют на лесопилку, не нужен он Зениту.
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Сармат Ростов
1499797403
Тосно. Только ящики в раздевалке-под замки! Мало ли что...
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Max Bobr
1499799329
В каждой шутке есть доля правды
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forward33
1499800633
Дзюба подойдет...ну подождём - дровосек
Ответить
Диктор
1499804202
В каждой шутке ,есть только доля шутки-остальное правда.
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Дядя Серёжа
1499826558
С этим не шутят. Тут дело серьёзное. Курьёзное.
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OfaZavr
1499845180
Там ему и место, без зарлаты поиграет сразу не до шуток будет.
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