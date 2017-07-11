Алиев: «Раскрыться до конца нам с Милевским помешали наши гулянки и дискотеки»

Экс-полузащитник киевского «Динамо» и сборной Украины Александр Алиев завяил, что не смог полностью реализовать свой потенциал. 32-летний игрок признался, что ему, а также его бывшему партнеру и сверстнику Артему Милевскому, помешали раскрыться гулянки и дискотеки.

«На данный момент ни я, ни Тема Милевский не раскрылись до конца. Это все наши гулянки и дискотеки. Нужно было в то время быть умнее. Если говорить про других игроков молодежки, которая выступала на Евро-2006, например, про Андрея Пятова и Дмитрия Чигринского, то вы сами видите – ребята играют.

На профессиональном уровне лучший – сезон-2008/09. Мы стали чемпионами, на 15 очков опередили «Шахтер». Единственное, что не вышло, – не сумели выйти в финал Кубка УЕФА. Было бы интереснее, если бы мы с «горняками» сыграли в финале, а в полуфинале – с кем-то другим. Мы упустили свою возможность в Киеве, когда сыграли вничью, а должны были побеждать. Были ошибки и игроков, а может, где-то и главного тренера», – приводит слова Алиева «Команда №1».