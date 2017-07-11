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    Алиев: «Раскрыться до конца нам с Милевским помешали наши гулянки и дискотеки»

    Экс-полузащитник киевского «Динамо» и сборной Украины Александр Алиев завяил, что не смог полностью реализовать свой потенциал. 32-летний игрок признался, что ему, а также его бывшему партнеру и сверстнику Артему Милевскому, помешали раскрыться гулянки и дискотеки.

    «На данный момент ни я, ни Тема Милевский не раскрылись до конца. Это все наши гулянки и дискотеки. Нужно было в то время быть умнее. Если говорить про других игроков молодежки, которая выступала на Евро-2006, например, про Андрея Пятова и Дмитрия Чигринского, то вы сами видите – ребята играют.

    На профессиональном уровне лучший – сезон-2008/09. Мы стали чемпионами, на 15 очков опередили «Шахтер». Единственное, что не вышло, – не сумели выйти в финал Кубка УЕФА. Было бы интереснее, если бы мы с «горняками» сыграли в финале, а в полуфинале – с кем-то другим. Мы упустили свою возможность в Киеве, когда сыграли вничью, а должны были побеждать. Были ошибки и игроков, а может, где-то и главного тренера», – приводит слова Алиева «Команда №1».

    Источник: Бомбардир.ру

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    11.07.2017 15:25
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +24829

      dok66 11 июля 2017, 18:45

      Еще одна сладкая парочка . Но в прошлом ...

      0
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      Рейтинг: +1934

      семёнычев 11 июля 2017, 15:55

      Читал и смотрел про Милевского по ТВ,так вот Артём говорит,что ни о чём не жалеет...
      Говорил, что живёт одним днём, а что будет завтра,он собирается решать завтра,а не сегодня...
      Может так и надо?
      Вот Кока погулял в Монако, а потом оправдывался- это не мы шампанское покупали и не было оно таким дорогим,как пишут... А Миля не оправдывался и не юлил.. Он просил, как Борода, понять и пгостить)))..

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      Рейтинг: +16

      Mr_Digorec 11 июля 2017, 15:28

      Хоть хватило смелости признаться...))

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