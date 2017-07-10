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    Кононов: «Последний матч на сборах – самый ответственный этап»

    Главный тренер «Ахмата» Олег Кононов прокомментировал подготовку команды к новому сезону чемпионата России.

    «12 июля проведем контрольный матч с клубом «Ангушт« из Назрани. Это будет последняя наша игра перед стартом чемпионата. Сейчас самый ответственный этап, где мы должны подвести команду к первой, очень важной игре. В первую очередь нужно подготовить футболистов психологически, физически, провести много работы над тактикой.

    У нас отличный газон, ничем не уступающий австрийскому. Хочу выразить слова благодарности работникам стадиона. Что касается новичков, то они чувствуют себя очень комфортно, им в первую очередь нравится Грозный. Они влились в коллектив. Думаю, и остальные ребята уже относятся к ним не как к новичкам, а как к тем, кто готов совместно делать результат», — сказал специалист.

    В первом матче РФПЛ-2017/18 грозненский клуб примет «Амкар».

    Источник: ФК «Ахмат»

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    10.07.2017 22:49
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