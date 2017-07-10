Кононов: «Последний матч на сборах – самый ответственный этап»

Главный тренер «Ахмата» Олег Кононов прокомментировал подготовку команды к новому сезону чемпионата России.

«12 июля проведем контрольный матч с клубом «Ангушт« из Назрани. Это будет последняя наша игра перед стартом чемпионата. Сейчас самый ответственный этап, где мы должны подвести команду к первой, очень важной игре. В первую очередь нужно подготовить футболистов психологически, физически, провести много работы над тактикой.

У нас отличный газон, ничем не уступающий австрийскому. Хочу выразить слова благодарности работникам стадиона. Что касается новичков, то они чувствуют себя очень комфортно, им в первую очередь нравится Грозный. Они влились в коллектив. Думаю, и остальные ребята уже относятся к ним не как к новичкам, а как к тем, кто готов совместно делать результат», — сказал специалист.

В первом матче РФПЛ-2017/18 грозненский клуб примет «Амкар».