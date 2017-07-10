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Широков: «Разве «Спартаку» нужно масштабное усиление?»

10 июля 2017, 11:05
4

Бывший капитан сборной России Роман Широков сделал прогноз на победителя предстоящего Суперкубка России, в котором встретятся «Локомотив» и «Спартак».

— Сезон откроется матчем «Локомотив» – «Спартак» за Суперкубок. Кто выглядит предпочтительнее?

— Трудно сказать. Первый матч после паузы, пришли новые игроки. Думаю, получится эмоциональная встреча, соберется много зрителей. Наверное, предпочтительнее «Спартак», но я не знаю, как они прошли подготовку. Не знаю, насколько для них этот трофей в принципе важен.

— Вас удивляет, что «Спартак» пока не так активен на трансферном рынке?

— Думаете, им нужно масштабное усиление? В атаке, на мой взгляд, не требуется. А в защите могут подтянуть и за счет собственных резервов. Посмотрим, насколько «Спартак» готов доказывать, что они могут выступать стабильно.

Источник: «Спорт день за днем»
Россия. Премьер-лига Спартак Локомотив Широков Роман
Комментарии (4)
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Диктор
1499674238
Странно,но в этот раз высказался объективно.
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SPARTAK 85
1499681390
В принципе очень важен.
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Евгений Агеев
1499689955
Я как понимаю с финансами то у Федуна появились проблемы! А всему виной американские санкции. Он же сам шутил, что видимо в США кто то за ЦСКА и т.д. топит))
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