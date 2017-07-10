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    Широков: «Разве «Спартаку» нужно масштабное усиление?»

    Бывший капитан сборной России Роман Широков сделал прогноз на победителя предстоящего Суперкубка России, в котором встретятся «Локомотив» и «Спартак».

    — Сезон откроется матчем «Локомотив» – «Спартак» за Суперкубок. Кто выглядит предпочтительнее?

    — Трудно сказать. Первый матч после паузы, пришли новые игроки. Думаю, получится эмоциональная встреча, соберется много зрителей. Наверное, предпочтительнее «Спартак», но я не знаю, как они прошли подготовку. Не знаю, насколько для них этот трофей в принципе важен.

    — Вас удивляет, что «Спартак» пока не так активен на трансферном рынке?

    — Думаете, им нужно масштабное усиление? В атаке, на мой взгляд, не требуется. А в защите могут подтянуть и за счет собственных резервов. Посмотрим, насколько «Спартак» готов доказывать, что они могут выступать стабильно.

    Источник: «Спорт день за днем»

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    10.07.2017 11:05
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +1996

      Евгений Агеев 10 июля 2017, 15:32

      Я как понимаю с финансами то у Федуна появились проблемы!
      А всему виной американские санкции. Он же сам шутил, что видимо в США кто то за ЦСКА и т.д. топит))

      0
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    • ...
      Рейтинг: +1086

      SPARTAK 85 10 июля 2017, 13:09

      В принципе очень важен.

      1
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      Рейтинг: +7038

      Диктор 10 июля 2017, 11:10

      Странно,но в этот раз высказался объективно.

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