Широков: «Разве «Спартаку» нужно масштабное усиление?»

Бывший капитан сборной России Роман Широков сделал прогноз на победителя предстоящего Суперкубка России, в котором встретятся «Локомотив» и «Спартак».

— Сезон откроется матчем «Локомотив» – «Спартак» за Суперкубок. Кто выглядит предпочтительнее?

— Трудно сказать. Первый матч после паузы, пришли новые игроки. Думаю, получится эмоциональная встреча, соберется много зрителей. Наверное, предпочтительнее «Спартак», но я не знаю, как они прошли подготовку. Не знаю, насколько для них этот трофей в принципе важен.

— Вас удивляет, что «Спартак» пока не так активен на трансферном рынке?

— Думаете, им нужно масштабное усиление? В атаке, на мой взгляд, не требуется. А в защите могут подтянуть и за счет собственных резервов. Посмотрим, насколько «Спартак» готов доказывать, что они могут выступать стабильно.