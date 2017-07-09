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    Семак: «Отношение игроков «Уфы» к делу не может не радовать»

    Главный тренер «Уфы» Сергей Семак подвел итог товарищескому матчу против немецкой «Арминии» (1:0), который состоялся 9 июля, а также всему австрийскому сбору команды.

    «Хороший результат. Смогли победить сегодня в противостоянии с серьезным соперником. Из плюсов, конечно же, можно выделить результат. Но и отношение ребят к игре, к тренировочному процессу не может не радовать.

    Сегодня все уставшие, потому что только закончился 11-дневный тренировочный цикл. Это непросто, но мы здесь, чтобы готовиться к официальным матчам. Что мы и делаем.

    На сборах отлично поработали, хорошие были нагрузки. Теперь можно переходить на обычный недельный цикл подготовки. Все мысли сейчас только о матче с «Тосно», – сказал наставник.

    Встреча с «Тосно» состоится 15 июля.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    09.07.2017 23:08
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