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    «Манчестер Юнайтед» выпустил видеоролик в честь Руни

    Английский «Манчестер Юнайтед», расставшийся 9 июля с форвардом Уэйном Руни, выпустил на своей официальной странице в социальной сети видеоролик, который напоминает о 13 годах, проведенных футболистом в стане «красных дьяволов». Напомним, что новым клубом нападающего стал «Эвертон».

    За манчестерцев Руни выступал с 2004 года и успел провести за них 393 матча и забить 183 мяча. За это время «Юнайтед» пять раз выиграл АПЛ, три раза – Кубок английской лиги, один раз – Кубок Англии, Лигу чемпионов и Лигу Европы.

    Источник: Twitter

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    09.07.2017 17:28
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +746

      MU-fanatic 10 июля 2017, 00:51

      хоть сам теперь уходи!(

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +2205

      spam2009 9 июля 2017, 21:51

      Вернулся домой, где начинал 17 летним кабанчиком. Я смотрел первый матч, когда он появился на поле. Еще по Рен ТВ показывали, а комментировал Елагин. Руни-легенда.

      2
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      Рейтинг: +1303

      Павел Буре 9 июля 2017, 21:21

      В какой футбол играет Маур, если ему даже руни не подходит не пойму. Ну посмотрим на Мю в ЛЧ надеюсь это будет не унылый автобус!

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +1303

      Павел Буре 9 июля 2017, 21:18

      Гол МС просто шикарен, Даже САФ о.уел!

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +99

      MaS1KrE 9 июля 2017, 20:42

      Не думал, что это случиться так скоро...

      0
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      Рейтинг: +1929

      Romio-xxx 9 июля 2017, 19:02

      Что уж тут сказать-ЛЕГЕНДА!!!

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