«Манчестер Юнайтед» выпустил видеоролик в честь Руни

Английский «Манчестер Юнайтед», расставшийся 9 июля с форвардом Уэйном Руни, выпустил на своей официальной странице в социальной сети видеоролик, который напоминает о 13 годах, проведенных футболистом в стане «красных дьяволов». Напомним, что новым клубом нападающего стал «Эвертон».

За манчестерцев Руни выступал с 2004 года и успел провести за них 393 матча и забить 183 мяча. За это время «Юнайтед» пять раз выиграл АПЛ, три раза – Кубок английской лиги, один раз – Кубок Англии, Лигу чемпионов и Лигу Европы.