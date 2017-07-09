Руни намерен завоевывать трофеи с «Эвертоном»

Новоиспеченный нападающий английского «Эвертона» Уэйн Руни прокомментировал свой переход в стан «ирисок», сказав, что намерен в новой команде пополнить свой список трофеев. Футболист переехал в Ливерпуль из английского «Манчестер Юнайтед».

«Я пришел сюда не просто играть, а помогать команде выигрывать трофеи, и очень рассчитываю, что у нас все получится в этом направлении. Я уверен, что «Эвертон» идет в верном направлении – в частности, это проявляется в трансферах, совершаемых клубом. Сюда приходят футболисты достойного уровня. Засчет этого мы и должны стать успешным коллективом.

Конечно, очень приятно вернуться в родную команду. Здесь у меня много знакомых. Раньше я говорил, что перейду из «Юнайтед» только в «Эвертон», – так и получилось. Как только возник вариант с «ирисками», я сразу попросил агента связаться с ними и уладить все. Прекрасно, что трансфер так быстро и благополучно состоялся», – сказал Руни.

За «красных дьяволов» нападающий выступал с 2004 года и успел провести за них 393 матча и забить 183 мяча.