Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Руни намерен завоевывать трофеи с «Эвертоном»

    Новоиспеченный нападающий английского «Эвертона» Уэйн Руни прокомментировал свой переход в стан «ирисок», сказав, что намерен в новой команде пополнить свой список трофеев. Футболист переехал в Ливерпуль из английского «Манчестер Юнайтед».

    «Я пришел сюда не просто играть, а помогать команде выигрывать трофеи, и очень рассчитываю, что у нас все получится в этом направлении. Я уверен, что «Эвертон» идет в верном направлении – в частности, это проявляется в трансферах, совершаемых клубом. Сюда приходят футболисты достойного уровня. Засчет этого мы и должны стать успешным коллективом.

    Конечно, очень приятно вернуться в родную команду. Здесь у меня много знакомых. Раньше я говорил, что перейду из «Юнайтед» только в «Эвертон», – так и получилось. Как только возник вариант с «ирисками», я сразу попросил агента связаться с ними и уладить все. Прекрасно, что трансфер так быстро и благополучно состоялся», – сказал Руни.

    За «красных дьяволов» нападающий выступал с 2004 года и успел провести за них 393 матча и забить 183 мяча.

    Источник: ФК «Эвертон»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    09.07.2017 17:08
    Рекомендуем
    Комментарии1
    ...
    • ...
      Рейтинг: +1258

      Кlaksvikar Ittrotarselag 9 июля 2017, 21:33

      Хорошо что не повёлся на какой-нибудь дырявый Китай.

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11