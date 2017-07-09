Прядкин: «РФПЛ приняла стадион в Хабаровске. «Зенит» готов туда лететь»

Отменить лимит на эту игры в Хабаровске, пусть все иностранцы "почувствуют" громаду России.
Президент РФПЛ Сергей Прядкин заявил, что стадион в Хабаровске прошел комиссию и сможет принимать матчи Премьер-лиги.
В 1-м туре чемпионата России на арене будет сыгран матч между местным «СКА-Хабаровском» и «Зенитом». Игра пройдет 16 июля и начнется в 11:00 по московскому времени.
«В пятницу состоялась комиссия, которая приняла стадион в Хабаровске, нам пришло соответствующее письмо от РФС.
Руководство «Зенита» нам звонило, они готовы туда лететь.
Думаю, что в понедельник получим решение комиссии по сертификации стадиона – насколько мне известно, новое поле уложили, освещение установили.
Остальные клубы готовы к старту сезона», – сказал Прядкин.