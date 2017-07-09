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    Прядкин: «РФПЛ приняла стадион в Хабаровске. «Зенит» готов туда лететь»

    Президент РФПЛ Сергей Прядкин заявил, что стадион в Хабаровске прошел комиссию и сможет принимать матчи Премьер-лиги.

    В 1-м туре чемпионата России на арене будет сыгран матч между местным «СКА-Хабаровском» и «Зенитом». Игра пройдет 16 июля и начнется в 11:00 по московскому времени.

    «В пятницу состоялась комиссия, которая приняла стадион в Хабаровске, нам пришло соответствующее письмо от РФС.

    Руководство «Зенита» нам звонило, они готовы туда лететь.

    Думаю, что в понедельник получим решение комиссии по сертификации стадиона – насколько мне известно, новое поле уложили, освещение установили.

    Остальные клубы готовы к старту сезона», – сказал Прядкин.

    Источник: ТАСС

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    09.07.2017 13:11
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    Комментарии7
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      Рейтинг: +5451

      Дядя Серёжа 10 июля 2017, 05:52

      Отменить лимит на эту игры в Хабаровске, пусть все иностранцы "почувствуют" громаду России.

      1
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      Рейтинг: +24829

      dok66 9 июля 2017, 18:39

      А если бы руководство Зенита сказало , что они не готовы лететь в Хабаровск - это бы изменило решение комиссии ? А,,, г- ПРядкин ? Причем здесь звонок Зени ?

      0
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      Рейтинг: +14077

      shinnik 9 июля 2017, 15:00

      Радимов думает..)

      0
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      Рейтинг: +17366

      Garrincha58 9 июля 2017, 14:53

      если бы туда летел московский клуб сто пудово стадион бы не приняли еще на пару туров

      0
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      Рейтинг: +39796

      acer2003 9 июля 2017, 14:49

      Заголовок статьи--- "на высшем у ровне " ))

      0
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      Рейтинг: +70526

      insider_retro 9 июля 2017, 13:48

      Не с поражения же хозяевам стадиона начинать сезон на сертифицированном, аттестованном, лицензированном и ещё хрен пойми каком стадионе??!...

      1
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      Рейтинг: +461

      СПАРТ-ТАК 9 июля 2017, 13:24

      ЗЕНИТ откроет стадион в Хабаре!!

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