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  • Прядкин: «РФПЛ приняла стадион в Хабаровске. «Зенит» готов туда лететь»

Прядкин: «РФПЛ приняла стадион в Хабаровске. «Зенит» готов туда лететь»

9 июля 2017, 13:11
7

Президент РФПЛ Сергей Прядкин заявил, что стадион в Хабаровске прошел комиссию и сможет принимать матчи Премьер-лиги.

В 1-м туре чемпионата России на арене будет сыгран матч между местным «СКА-Хабаровском» и «Зенитом». Игра пройдет 16 июля и начнется в 11:00 по московскому времени.

«В пятницу состоялась комиссия, которая приняла стадион в Хабаровске, нам пришло соответствующее письмо от РФС.

Руководство «Зенита» нам звонило, они готовы туда лететь.

Думаю, что в понедельник получим решение комиссии по сертификации стадиона – насколько мне известно, новое поле уложили, освещение установили.

Остальные клубы готовы к старту сезона», – сказал Прядкин.

Источник: ТАСС
Россия. Премьер-лига СКА-Хабаровск Зенит Прядкин Сергей
Комментарии (7)
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СПАРТ-ТАК
1499595856
ЗЕНИТ откроет стадион в Хабаре!!
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insider_retro
1499597293
Не с поражения же хозяевам стадиона начинать сезон на сертифицированном, аттестованном, лицензированном и ещё хрен пойми каком стадионе??!...
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acer2003
1499600985
Заголовок статьи--- "на высшем у ровне " ))
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Garrincha58
1499601234
если бы туда летел московский клуб сто пудово стадион бы не приняли еще на пару туров
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shinnik
1499601657
Радимов думает..)
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dok66
1499614774
А если бы руководство Зенита сказало , что они не готовы лететь в Хабаровск - это бы изменило решение комиссии ? А,,, г- ПРядкин ? Причем здесь звонок Зени ?
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Дядя Серёжа
1499655165
Отменить лимит на эту игры в Хабаровске, пусть все иностранцы "почувствуют" громаду России.
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