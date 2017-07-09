Симонян остался недоволен церемонией награждения «Спартака»

Ветеран «Спартака» Никита Симонян остался недоволен церемонией награждения красно-белых золотыми медалями.

«Ребята почувствовали вкус чемпионства, успех нужно развивать в следующем сезоне, нужно стремиться к этому. Не имею права кидать камень в огород данного вечера, потому что команда стала чемпионом.

В мое время была другая программа чествования. Было театрализованное представление, на сцену выходили Игорь Ильинский, Рубен Симонов – не было какофонии», – заявил Симонян.

Напомним, что в прошедшую субботу в Москве состоялась церемония награждения «Спартака» золотыми медалями.