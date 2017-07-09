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    Симонян остался недоволен церемонией награждения «Спартака»

    Ветеран «Спартака» Никита Симонян остался недоволен церемонией награждения красно-белых золотыми медалями.

    «Ребята почувствовали вкус чемпионства, успех нужно развивать в следующем сезоне, нужно стремиться к этому. Не имею права кидать камень в огород данного вечера, потому что команда стала чемпионом.

    В мое время была другая программа чествования. Было театрализованное представление, на сцену выходили Игорь Ильинский, Рубен Симонов – не было какофонии», – заявил Симонян.

    Напомним, что в прошедшую субботу в Москве состоялась церемония награждения «Спартака» золотыми медалями.

    Источник: ТАСС

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    09.07.2017 10:44
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    Комментарии9
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      Рейтинг: +5460

      SPACE TRUCKIN 9 июля 2017, 20:42

      все эти пустые разговоры по праву или нет СПАРТАК стал чемпионом уже задолбали...кто играл лучше?назовите...и будете неправы...

      0
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      Рейтинг: +429

      Qranat 9 июля 2017, 11:31

      А вы говорите честный чемпионат... В этом нас пытается убедить и МУТКО... Но, разве второе лицо в руководстве РФС имеет моральное (хотя бы) право откровенно болеть за какую-либо команду РФПЛ, ведь остальные решалы организации и РФПЛ принимают подобные рекомендации босса и к своему исполнению ??? Да и пожелания министра иностранных дел в начале прошлого чемпионата ("пора уже Спартаку становиться чемпионом) разве воспринимаются "честными" чиновниками футбольных организаций по иному ??? Хочется верить, что в этом году не поступит подобных пожеланий из администрации Кремля или Правительства и, наконец в нашем футболе начнет править спортивная составляющая, а не решения кабинетных начальников.

      -1
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      Рейтинг: +313

      ijgjr > Qranat 9 июля 2017, 11:48

      Это подарок Федуну за стадион - это никто и не скрывает

      3
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      Рейтинг: +1653

      alexivanof197 > Qranat 9 июля 2017, 11:59

      в чем была помощь Спартаку конкретно?-в 2 удалениях игроков Ростова,так там откровенно грубая игра Кудряшова и 2 жк Наваса,пенальти пробили в 26 туре первый,с Зенитом в первом круге убили судья....и где эта помощь? наверное то,что Спартак на последних минутах вырывал победы-в этом помощь Кремля?

      0
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      Рейтинг: +17366

      Garrincha58 > Qranat 9 июля 2017, 12:13

      Мутко уже вчера заявил, что мол надеемся Спартак защитит свой титул

      2
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      Рейтинг: +5451

      Дядя Серёжа > alexivanof197 10 июля 2017, 05:59

      Это не Глушаков забивал из-за штрафной - Медведев Д.А.

      1
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      Рейтинг: +5460

      SPACE TRUCKIN 9 июля 2017, 11:20

      вечер для избранных...фанатов по бороде...(((((((((

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      Рейтинг: +39796

      acer2003 9 июля 2017, 10:48

      На следующее награждение, пригласите Петросяна, Галкина...)))

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      Рейтинг: +39796

      acer2003 > sssrspartak 9 июля 2017, 15:43

      Чисто поржать ))))

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