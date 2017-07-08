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    «Ювентус» выбрал Канселу в качестве замены Алвесу

    «Ювентус» остановил свой выбор на правом защитнике «Валенсии» Жоао Канселу в качестве замены Даниэлю Алвесу. Туринцы больше не рассматривают вариант с приобретением Сержа Орье из «ПСЖ» и Данило из «Реала». Изначально француз и бразилец были в приоритете у «бьянконери», но с недавних пор ситуация изменилась и теперь фаворитом для «старой синьоры» является именно португалец.

    Нынешний контракт Канселу с «летучими мышами» рассчитан до июня 2021 года. Футболист оценивается порталом Transfermarkt в 20 миллионов евро.

    Источник: Football Italia

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    08.07.2017 14:24
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