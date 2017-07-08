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    Рамос уверен, что Мбаппе станет одним из лучших игроков мира

    Защитник «Реала» Серхио Рамос выразил мнение, что нападающий «Монако» Килиан Мбаппе в будущем станет одним из лучших футболистов в мире.

    Напомним, ранее сообщалось, что 18-летний француз близок к переходу в «Королевский клуб».

    «Конечно, я видел игру Мбаппе, потому что следил за матчами Лиги чемпионов. Килиан – хороший футболист, обладающий большим потенциалом. Уверен, в будущем он войдет в число лучших игроков мира», – приводит слова Рамоса FootMercato.

    В прошедшем сезоне чемпионата Франции Мбаппе провел 28 матчей, в которых забил 15 голов и сделал шесть результативных передач.

    Источник: Бомбардир.ру

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    08.07.2017 11:16
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +232

      Luis Figo 8 июля 2017, 21:42

      если не травмируется в будущем!

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