Рамос уверен, что Мбаппе станет одним из лучших игроков мира

Защитник «Реала» Серхио Рамос выразил мнение, что нападающий «Монако» Килиан Мбаппе в будущем станет одним из лучших футболистов в мире.

Напомним, ранее сообщалось, что 18-летний француз близок к переходу в «Королевский клуб».

«Конечно, я видел игру Мбаппе, потому что следил за матчами Лиги чемпионов. Килиан – хороший футболист, обладающий большим потенциалом. Уверен, в будущем он войдет в число лучших игроков мира», – приводит слова Рамоса FootMercato.

В прошедшем сезоне чемпионата Франции Мбаппе провел 28 матчей, в которых забил 15 голов и сделал шесть результативных передач.