Бывший врач «Кайрата» Родионов: «Аршавин приехал с 8 килограммами лишнего веса»  

Работник медицинского штаба «Динамо» Александр Родионов, ранее работавший в «Кайрате», рассказал о прибытии Андрея Аршавина в расположение клуба из Казахстана.

«Когда я работал в «Кайрате», к нам приехал Андрей Аршавин (в ноябре 2015 года – прим. «Бомбардира»). На самом деле замечательный человек, профессионал своего дела. Но была у него одна проблема – он приехал с восемью килограммами лишнего веса. Руководство рассчитывало, что он сразу начнет играть. Мы объяснили, что это нереально. В итоге Аршавину дали время, в течение четырех недель Андрей работал со мной и тренером по физподготовке, привел себя в отличную форму и в итоге стал лучшим игроком Казахстана Теперь говорят о его возможном возвращении в Россию», – сказал Родионов.

В минувшем сезоне 36-летний экс-капитан сборной России забил пять голов и отдал шесть результативных передач в 20 матчах.