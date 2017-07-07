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    Бывший врач «Кайрата» Родионов: «Аршавин приехал с 8 килограммами лишнего веса»  

    Работник медицинского штаба «Динамо» Александр Родионов, ранее работавший в «Кайрате», рассказал о прибытии Андрея Аршавина в расположение клуба из Казахстана.

    «Когда я работал в «Кайрате», к нам приехал Андрей Аршавин (в ноябре 2015 года – прим. «Бомбардира»). На самом деле замечательный человек, профессионал своего дела. Но была у него одна проблема – он приехал с восемью килограммами лишнего веса. Руководство рассчитывало, что он сразу начнет играть. Мы объяснили, что это нереально. В итоге Аршавину дали время, в течение четырех недель Андрей работал со мной и тренером по физподготовке, привел себя в отличную форму и в итоге стал лучшим игроком Казахстана Теперь говорят о его возможном возвращении в Россию», – сказал Родионов.

    В минувшем сезоне 36-летний экс-капитан сборной России забил пять голов и отдал шесть результативных передач в 20 матчах.

    Источник: Чемпионат.ком

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    07.07.2017 23:13
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    Комментарии7
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      Рейтинг: +528

      КЭТиК 8 июля 2017, 06:10

      Это не лишний вес, а накопленный опыт

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +479

      С@НЁК. 8 июля 2017, 00:57

      А уехал с лишними 8 лимонами))

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2342

      CSKA471 8 июля 2017, 00:32

      Да парню 36, а он в вашем чемпе феерит, посмотрел бы я на любого из сдешних коментаторов в его годы

      1
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      Рейтинг: +1216

      VikNMar 8 июля 2017, 00:18

      В чемпионате Казахии можно и с 20 - тью лишними кг играть и быть лучшим ...

      0
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      Рейтинг: +8511

      kaa-71 8 июля 2017, 00:02

      Чипсы очень вкусные были

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +896

      DeutschlandUberAlles 7 июля 2017, 23:52

      Опять сорвался! Надо его от чипсов закодировать!

      0
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      Рейтинг: +1994

      Pourport 7 июля 2017, 23:22

      Пиришлось мини иго на кумысо-лавашние диети посадить!)

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