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  • Бывший врач «Кайрата» Родионов: «Аршавин приехал с 8 килограммами лишнего веса»  

Бывший врач «Кайрата» Родионов: «Аршавин приехал с 8 килограммами лишнего веса»  

7 июля 2017, 23:13
7

Работник медицинского штаба «Динамо» Александр Родионов, ранее работавший в «Кайрате», рассказал о прибытии Андрея Аршавина в расположение клуба из Казахстана.

«Когда я работал в «Кайрате», к нам приехал Андрей Аршавин (в ноябре 2015 года – прим. «Бомбардира»). На самом деле замечательный человек, профессионал своего дела. Но была у него одна проблема – он приехал с восемью килограммами лишнего веса. Руководство рассчитывало, что он сразу начнет играть. Мы объяснили, что это нереально. В итоге Аршавину дали время, в течение четырех недель Андрей работал со мной и тренером по физподготовке, привел себя в отличную форму и в итоге стал лучшим игроком Казахстана Теперь говорят о его возможном возвращении в Россию», – сказал Родионов.

В минувшем сезоне 36-летний экс-капитан сборной России забил пять голов и отдал шесть результативных передач в 20 матчах.

Источник: Чемпионат.ком
Россия. Премьер-лига Казахстан. Премьер-лига Кайрат Аршавин Андрей
Комментарии (7)
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Pourport
1499458974
Пиришлось мини иго на кумысо-лавашние диети посадить!)
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DeutschlandUberAlles
1499460771
Опять сорвался! Надо его от чипсов закодировать!
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kaa-71
1499461357
Чипсы очень вкусные были
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VikNMar
1499462287
В чемпионате Казахии можно и с 20 - тью лишними кг играть и быть лучшим ...
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CSKA471
1499463123
Да парню 36, а он в вашем чемпе феерит, посмотрел бы я на любого из сдешних коментаторов в его годы
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С@НЁК.
1499464651
А уехал с лишними 8 лимонами))
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КЭТиК
1499483450
Это не лишний вес, а накопленный опыт
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