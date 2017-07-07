Матье перешел из «Барселоны» в «Спортинг»

деньги на нем отмыли.... спортивной составляющей для барсы в этом трансфере не было
Защитник «Барселоны» Жереми Матье стал игроком лиссабонского «Спортинга». Как сообщает пресс-служба португальского клуба, 33-летний француз подписал с новой командой двухлетний контракт с прописанной суммой отступных в размере 60 миллионов евро.
Ранее футболист расторг контракт с каталонским клубом, поэтому в стан «львов» перебрался на правах свободного агента.
В прошедшем сезоне Матье провел за «Барселону» в Примере 14 матчей, в которых забил один гол.
#SportingCP chegou a acordo com o jogador Jérémy Mathieu— Sporting CP (@Sporting_CP) 7 июля 2017 г.
Sabe mais em https://t.co/jKYyNXw7fE pic.twitter.com/lZqT5RNbJR