Матье перешел из «Барселоны» в «Спортинг»

Защитник «Барселоны» Жереми Матье стал игроком лиссабонского «Спортинга». Как сообщает пресс-служба португальского клуба, 33-летний француз подписал с новой командой двухлетний контракт с прописанной суммой отступных в размере 60 миллионов евро.

Ранее футболист расторг контракт с каталонским клубом, поэтому в стан «львов» перебрался на правах свободного агента.

В прошедшем сезоне Матье провел за «Барселону» в Примере 14 матчей, в которых забил один гол.