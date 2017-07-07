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Матье перешел из «Барселоны» в «Спортинг»

7 июля 2017, 16:34
7

Защитник «Барселоны» Жереми Матье стал игроком лиссабонского «Спортинга». Как сообщает пресс-служба португальского клуба, 33-летний француз подписал с новой командой двухлетний контракт с прописанной суммой отступных в размере 60 миллионов евро.

Ранее футболист расторг контракт с каталонским клубом, поэтому в стан «львов» перебрался на правах свободного агента.

В прошедшем сезоне Матье провел за «Барселону» в Примере 14 матчей, в которых забил один гол.

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Источник: ФК «Спортинг» Лиссабон
Испания. Примера Португалия. Примейра Барселона Спортинг Матье Жереми
Комментарии (7)
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Garrincha58
1499435109
а че наши профуфукали неплохой ведь центр.защиты
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алекс88
1499435460
60млн в 33 года....внатуре что ли....
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hevbn 28
1499436410
Хорошая карьера получилась у Матье , несмотря на то, что он всегда был достаточно средненьким игроком , что по моему иллюстрирует ,то что он никогда не был игроком сборной Франции, но при этом он выиграл все что можно с Барсой .Я думаю это потому , что он просто хороший человек , такие люди должны быть в каждом коллективе ( да и в футбол он в принципе играл хорошо, особенно в Валенсии). Желаю удачи Жереми в Спортинге.
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ПаХан638
1499437076
60 лямов? удачного завершения карьеры в Спортинге......
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Hangeldi
1499439144
Наконецто сбылась моя мечта!
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Ronko
1499440177
Никогда не понимал трансфера Матье в Барсу, вот Спортинг видится его уровнем.
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84aivengo
1499441735
деньги на нем отмыли.... спортивной составляющей для барсы в этом трансфере не было
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