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    Матье перешел из «Барселоны» в «Спортинг»

    Защитник «Барселоны» Жереми Матье стал игроком лиссабонского «Спортинга». Как сообщает пресс-служба португальского клуба, 33-летний француз подписал с новой командой двухлетний контракт с прописанной суммой отступных в размере 60 миллионов евро.

    Ранее футболист расторг контракт с каталонским клубом, поэтому в стан «львов» перебрался на правах свободного агента.

    В прошедшем сезоне Матье провел за «Барселону» в Примере 14 матчей, в которых забил один гол.

    Источник: ФК «Спортинг» Лиссабон

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    07.07.2017 16:34
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    Комментарии7
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      Рейтинг: +4761

      84aivengo 7 июля 2017, 18:35

      деньги на нем отмыли.... спортивной составляющей для барсы в этом трансфере не было

      0
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      Рейтинг: +202

      Ronko 7 июля 2017, 18:09

      Никогда не понимал трансфера Матье в Барсу, вот Спортинг видится его уровнем.

      -1
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      Рейтинг: +67

      Hangeldi 7 июля 2017, 17:52

      Наконецто сбылась моя мечта!

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +112

      ПаХан638 7 июля 2017, 17:17

      60 лямов? удачного завершения карьеры в Спортинге......

      0
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      Рейтинг: +4408

      hevbn 28 7 июля 2017, 17:06

      Хорошая карьера получилась у Матье , несмотря на то, что он всегда был достаточно средненьким игроком , что по моему иллюстрирует ,то что он никогда не был игроком сборной Франции, но при этом он выиграл все что можно с Барсой .Я думаю это потому , что он просто хороший человек , такие люди должны быть в каждом коллективе ( да и в футбол он в принципе играл хорошо, особенно в Валенсии). Желаю удачи Жереми в Спортинге.

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      Рейтинг: +1497

      алекс88 7 июля 2017, 16:51

      60млн в 33 года....внатуре что ли....

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      Рейтинг: +17366

      Garrincha58 7 июля 2017, 16:45

      а че наши профуфукали неплохой ведь центр.защиты

      0
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