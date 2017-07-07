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    Божович: «В команде должна быть конкуренция, а у «Арсенала» ее пока нет»

    Главный тренер тульского «Арсенала» Миодраг Божович высказал мнение о готовности своей команды к предстоящему сезону российской Премьер-лиги. По словам специалиста, он ожидает увидеть в клубе еще несколько новых футболистов.

    «Что касается работы, я доволен. Видно, что сначала мы не были готовы играть с сильными командами. Самое главное, что ребята хорошо поработали, привыкаем друг к другу. Есть время, чтобы лучше подготовиться к началу чемпионата. В «Арсенале» много опытных игроков, для них ничего нового не происходит. Просто нужно хорошо подготовиться физически, чтобы они могли выдержать и играть полностью весь матч.

    Сложно сказать, насколько готова команда. Если бы я был таким экспертом, это была бы сказка. Жаль, что у нас две травмы у Максимова и Берхамова. Надеюсь, там ничего серьезного. Что касается нагрузки, она будет и во время чемпионата. Трудно будет весь год.

    Ткачев? Для нас это усиление. С ним у нас будет и конкуренция лучше. Ждем еще пару новичков. В команде должна быть конкуренция, а у нас ее пока нет, и это плохо. У нас 10 июля будет игра с «Динамо». Этот матч лучше всего покажет, на что «Арсенал» может рассчитывать», – сказал Божович.

    Источник: ФК «Арсенал» Тула

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    07.07.2017 14:07
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +78

      ARSENAL TULA 8 июля 2017, 19:40

      Ждем еще трансферы и будет крепкая команда. Ужаса Кирьякова надеемся не будет. Миродраг должен сделать из команды крепкого середняка ка минимум.

      0
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      Рейтинг: +50

      Mozaguin 7 июля 2017, 19:08

      Граф обычно не только хорошо говорит, но и делает немало...

      0
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      Рейтинг: +24829

      dok66 7 июля 2017, 17:23

      Удачи Миодрагу . В условиях небольшого финансирования он сможет сделать крепкую команду !

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      Рейтинг: +70526

      insider_retro 7 июля 2017, 14:12

      Насчёт готовности команды надо спросить Бубнова, он всё знает...Конкуренция и мотивация - это забота тренера, не надо ничего ждать... А что бы не скучали, показать игрокам с какой самоотдачей играют чилийцы и мексиканцы...

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