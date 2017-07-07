Божович: «В команде должна быть конкуренция, а у «Арсенала» ее пока нет»

Главный тренер тульского «Арсенала» Миодраг Божович высказал мнение о готовности своей команды к предстоящему сезону российской Премьер-лиги. По словам специалиста, он ожидает увидеть в клубе еще несколько новых футболистов.

«Что касается работы, я доволен. Видно, что сначала мы не были готовы играть с сильными командами. Самое главное, что ребята хорошо поработали, привыкаем друг к другу. Есть время, чтобы лучше подготовиться к началу чемпионата. В «Арсенале» много опытных игроков, для них ничего нового не происходит. Просто нужно хорошо подготовиться физически, чтобы они могли выдержать и играть полностью весь матч.

Сложно сказать, насколько готова команда. Если бы я был таким экспертом, это была бы сказка. Жаль, что у нас две травмы у Максимова и Берхамова. Надеюсь, там ничего серьезного. Что касается нагрузки, она будет и во время чемпионата. Трудно будет весь год.

Ткачев? Для нас это усиление. С ним у нас будет и конкуренция лучше. Ждем еще пару новичков. В команде должна быть конкуренция, а у нас ее пока нет, и это плохо. У нас 10 июля будет игра с «Динамо». Этот матч лучше всего покажет, на что «Арсенал» может рассчитывать», – сказал Божович.