Вернблум заявил, что уничтожит Тошича, если встретится с ним на поле

Полузащитник ЦСКА Понтус Вернблум пожелал удачи хавбеку Зорану Тошичу, который ранее покинул московскую команду. Сербский футболист выступал за армейцев на протяжении семи лет.

«Хочу пожелать тебе удачи, где бы ты ни оказался. Для меня было честью играть с тобой. Мы многое прошли вместе. Я тебе очень благодарен. Ты сыграл большую роль в наших титулах. Не такую большую, как я, но все же (смеется).

Ты был отличным игроком для ЦСКА, а как человек – еще лучше. Желаю всего наилучшего в спортивной карьере и, что более важно – в обычной жизни. Надеюсь, мы будем встречаться. А если встретимся на поле друг против друга, я тебя уничтожу (смеется). Так что удачи, друг», – сказал Вернблум.