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  • Вернблум заявил, что уничтожит Тошича, если встретится с ним на поле

Вернблум заявил, что уничтожит Тошича, если встретится с ним на поле

7 июля 2017, 12:40
12

Полузащитник ЦСКА Понтус Вернблум пожелал удачи хавбеку Зорану Тошичу, который ранее покинул московскую команду. Сербский футболист выступал за армейцев на протяжении семи лет.

«Хочу пожелать тебе удачи, где бы ты ни оказался. Для меня было честью играть с тобой. Мы многое прошли вместе. Я тебе очень благодарен. Ты сыграл большую роль в наших титулах. Не такую большую, как я, но все же (смеется).

Ты был отличным игроком для ЦСКА, а как человек – еще лучше. Желаю всего наилучшего в спортивной карьере и, что более важно – в обычной жизни. Надеюсь, мы будем встречаться. А если встретимся на поле друг против друга, я тебя уничтожу (смеется). Так что удачи, друг», – сказал Вернблум.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига ЦСКА Тошич Зоран Вернблум Понтус
Комментарии (12)
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bset
1499422200
Вернблум в своем стиле) Красава)
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VSt
1499423481
Шутить умеем? Умница (хотя жестковато)
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Boniel+
1499425590
Молодец Понтус!Ты классный парень и отличный футболист.Удачи ЦСКА!!!
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SPARTAK 85
1499427132
А в футбол играть не пробовал?
Ответить
SunRomeS
1499428939
Сложности перевода? или автор приукрасил...
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ПФК ЦСКА Моscow
1499434686
ответил в своем стиле)
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dok66
1499438444
Дружбаны ! Прикололся !
Ответить
+50/-50
1499454694
Пути господни неисповедимы. Может и встретятся.
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VeniaminS
1499465165
Веселуха!!!!
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