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    Вернблум заявил, что уничтожит Тошича, если встретится с ним на поле

    Полузащитник ЦСКА Понтус Вернблум пожелал удачи хавбеку Зорану Тошичу, который ранее покинул московскую команду. Сербский футболист выступал за армейцев на протяжении семи лет.

    «Хочу пожелать тебе удачи, где бы ты ни оказался. Для меня было честью играть с тобой. Мы многое прошли вместе. Я тебе очень благодарен. Ты сыграл большую роль в наших титулах. Не такую большую, как я, но все же (смеется).

    Ты был отличным игроком для ЦСКА, а как человек – еще лучше. Желаю всего наилучшего в спортивной карьере и, что более важно – в обычной жизни. Надеюсь, мы будем встречаться. А если встретимся на поле друг против друга, я тебя уничтожу (смеется). Так что удачи, друг», – сказал Вернблум.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    07.07.2017 12:40
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    Комментарии11
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      Рейтинг: +794

      VeniaminS 8 июля 2017, 01:06

      Веселуха!!!!

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +2934

      +50/-50 7 июля 2017, 22:11

      Пути господни неисповедимы. Может и встретятся.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +24829

      dok66 7 июля 2017, 17:40

      Дружбаны ! Прикололся !

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +1061

      ПФК ЦСКА Моscow 7 июля 2017, 16:38

      ответил в своем стиле)

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +2170

      SunRomeS 7 июля 2017, 15:02

      Сложности перевода? или автор приукрасил...

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +24996

      bset > SunRomeS 7 июля 2017, 15:48

      Смотрел это видео. Понтус сказал: "I will destroy you"

      2
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      ...
      Рейтинг: +2170

      SunRomeS > bset 7 июля 2017, 16:22

      Хаааа, приколист однако)

      1
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      Рейтинг: +1086

      SPARTAK 85 7 июля 2017, 14:32

      А в футбол играть не пробовал?

      2
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      Рейтинг: +112

      Boniel+ 7 июля 2017, 14:06

      Молодец Понтус!Ты классный парень и отличный футболист.Удачи ЦСКА!!!

      3
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      Рейтинг: +1426

      VSt 7 июля 2017, 13:31

      Шутить умеем?
      Умница (хотя жестковато)

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +24996

      bset 7 июля 2017, 13:10

      Вернблум в своем стиле) Красава)

      2
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