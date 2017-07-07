Промес хочет стать лучшим бомбардиром РФПЛ в предстоящем сезоне

Полузащитник «Спартака» Квинси Промес дал понять, что в следующем сезоне российской Премьер-лиги он хочет стать лучшим бомбардиром турнира.

Напомним, что в прошлом розыгрыше РФПЛ голландский футболист забил 12 голов. Лидера красно-белых обогнал Федор Смолов, на счету которого 18 мячей.

– Наверное, пришло мое время. Хотя и так немало забиваю. Играю вингера, приходил вообще полузащитником. Но я не против побороться. При этом, если предложат обменять все личные призы на один командный, без колебаний соглашусь. Комплимент уже одно то, что люди требуют от меня голов.

– Закончите фразу. «В следующем году я...»

– ...хочу стать чемпионом, пройти далеко в Лиге чемпионов и, раз уж так просите, стать лучшим бомбардиром!