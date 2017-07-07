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Промес хочет стать лучшим бомбардиром РФПЛ в предстоящем сезоне

7 июля 2017, 12:16
14

Полузащитник «Спартака» Квинси Промес дал понять, что в следующем сезоне российской Премьер-лиги он хочет стать лучшим бомбардиром турнира.

Напомним, что в прошлом розыгрыше РФПЛ голландский футболист забил 12 голов. Лидера красно-белых обогнал Федор Смолов, на счету которого 18 мячей.

– Наверное, пришло мое время. Хотя и так немало забиваю. Играю вингера, приходил вообще полузащитником. Но я не против побороться. При этом, если предложат обменять все личные призы на один командный, без колебаний соглашусь. Комплимент уже одно то, что люди требуют от меня голов.

– Закончите фразу. «В следующем году я...»

– ...хочу стать чемпионом, пройти далеко в Лиге чемпионов и, раз уж так просите, стать лучшим бомбардиром!

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Спартак Промес Квинси
Комментарии (14)
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Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
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SPARTAK 85
1499419274
Очень просим. Стань лучшим!
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oyabun
1499419532
И главное Антоха может это сделать! При его таланте и трудоспособности, это не такая уж трудная задача в нашем Чемпионате. Главное чтобы товарищи по команде помогали.
Ответить
Одинокий волк Маквейд
1499419837
Давай, Антоха, давай, братан, делай за Спартак и за Магадан.
Ответить
OfaZavr
1499419914
Отличные цели на сезон!
Ответить
Спартач_навсегда
1499420228
будешь стараться и все у тебя получится!!
Ответить
Сибирь за Спартак
1499420368
Братуха, внеси поправки в голевой план - лучший бомбардир с новым рекордом РФПЛ и по трешечке Зеньке, ЦСКА, Краснодару и Локо с Рубином. Остальным можно дубли-покеры.
Ответить
Svoysvoemubrat
1499421019
Давай, Квинси, не зря тебе Карпин золотой мяч вручил. Я сам видел твою улыбку до ушей.
Ответить
VSt
1499423344
Кажется Квинси как раз очень хорош в сочетании бомбардира и распасовщика. Не зря он один из лучших в категории гол+пас. Пусть, конечно, станет лучшим бомбардиром, но обязательно еще и лидером по голевым пасам
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Диктор
1499427951
Мечты сбываются-удачи тебе.
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Fancyfall
1499448645
пусть так всё и будет)
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