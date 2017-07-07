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    Промес хочет стать лучшим бомбардиром РФПЛ в предстоящем сезоне

    Полузащитник «Спартака» Квинси Промес дал понять, что в следующем сезоне российской Премьер-лиги он хочет стать лучшим бомбардиром турнира.

    Напомним, что в прошлом розыгрыше РФПЛ голландский футболист забил 12 голов. Лидера красно-белых обогнал Федор Смолов, на счету которого 18 мячей.

    – Наверное, пришло мое время. Хотя и так немало забиваю. Играю вингера, приходил вообще полузащитником. Но я не против побороться. При этом, если предложат обменять все личные призы на один командный, без колебаний соглашусь. Комплимент уже одно то, что люди требуют от меня голов.

    – Закончите фразу. «В следующем году я...»

    – ...хочу стать чемпионом, пройти далеко в Лиге чемпионов и, раз уж так просите, стать лучшим бомбардиром!

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    07.07.2017 12:16
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    Комментарии13
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      Рейтинг: +3491

      Fancyfall 7 июля 2017, 20:30

      пусть так всё и будет)

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +79

      ILOVETHISGAME.ykt 7 июля 2017, 19:12

      Один из немногих легионеров, который достоен уважения, хотя не болею Спартак. Желаю удачи!

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +6095

      subbotaspartak 7 июля 2017, 17:05

      Это хорошо.
      Потренируйся ещё.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +1653

      alexivanof197 7 июля 2017, 16:05

      cамое главное играй

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +7038

      Диктор 7 июля 2017, 14:45

      Мечты сбываются-удачи тебе.

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +1426

      VSt 7 июля 2017, 13:29

      Кажется Квинси как раз очень хорош в сочетании бомбардира и распасовщика. Не зря он один из лучших в категории гол+пас.
      Пусть, конечно, станет лучшим бомбардиром, но обязательно еще и лидером по голевым пасам

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +5720

      Svoysvoemubrat 7 июля 2017, 12:50

      Давай, Квинси, не зря тебе Карпин золотой мяч вручил. Я сам видел твою улыбку до ушей.

      4
      Ответить
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      Рейтинг: +7536

      Сибирь за Спартак 7 июля 2017, 12:39

      Братуха, внеси поправки в голевой план - лучший бомбардир с новым рекордом РФПЛ и по трешечке Зеньке, ЦСКА, Краснодару и Локо с Рубином. Остальным можно дубли-покеры.

      5
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      Рейтинг: +1422

      Спартач_навсегда 7 июля 2017, 12:37

      будешь стараться и все у тебя получится!!

      2
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 7 июля 2017, 12:31

      Отличные цели на сезон!

      4
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