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    Ребров запомнил кипящий стадион и чемпионскую раздевалку

    Голкипер «Спартака» Артем Ребров рассказал об эмоциях, которые у него ассоциируются с чемпионством. По его словам, первым вспоминается реакция болельщиков и чемпионская раздевалка.

    «Думаю, осознание чемпионства придет не сейчас. Когда мои дети будут взрослыми и я буду о чемпионстве рассказывать в красках, то в полной мере испытаю это на себе. Сейчас же есть удовлетворение от того, что не зря занимался своим делом и что-то выиграл. Круто, но думал, что буду чувствовать что-то другое.

    Первым вспоминается кипящий стадион, на поле которого выскочили болельщики, начали обниматься и радоваться победе. Ну и чемпионская раздевалка, конечно: пообливались шампанским, повеселились. Незабываемые эмоции», – сказал Ребров.

    Напомним, что «Спартак» в прошедшем сезоне выиграл чемпионство впервые с 2001 года.

    Источник: Чемпионат.ком

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    07.07.2017 08:27
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +1086

      SPARTAK 85 7 июля 2017, 12:51

      Нам всем это понравилось и запомнилось! Так почему бы не повторить?!

      0
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 7 июля 2017, 12:21

      Мы требуем продолжения этого счастья!

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +1422

      Спартач_навсегда 7 июля 2017, 10:07

      давайте в этом сезоне зажгите в лч и ждем продолжения так сказать гегемонии)

      1
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      Рейтинг: +33432

      oyabun 7 июля 2017, 09:06

      Это было действительно незабываемое зрелище! Мы все, болельщики Спартака, без преувеличений, запомним этот футбольный праздник на всю жизнь. Но... хочется продолжения праздника еще и еще, в последующих сезонах ))

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