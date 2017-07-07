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Ребров запомнил кипящий стадион и чемпионскую раздевалку

7 июля 2017, 08:27
4

Голкипер «Спартака» Артем Ребров рассказал об эмоциях, которые у него ассоциируются с чемпионством. По его словам, первым вспоминается реакция болельщиков и чемпионская раздевалка.

«Думаю, осознание чемпионства придет не сейчас. Когда мои дети будут взрослыми и я буду о чемпионстве рассказывать в красках, то в полной мере испытаю это на себе. Сейчас же есть удовлетворение от того, что не зря занимался своим делом и что-то выиграл. Круто, но думал, что буду чувствовать что-то другое.

Первым вспоминается кипящий стадион, на поле которого выскочили болельщики, начали обниматься и радоваться победе. Ну и чемпионская раздевалка, конечно: пообливались шампанским, повеселились. Незабываемые эмоции», – сказал Ребров.

Напомним, что «Спартак» в прошедшем сезоне выиграл чемпионство впервые с 2001 года.

Источник: Чемпионат.ком
Россия. Премьер-лига Спартак Ребров Артем
Комментарии (4)
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oyabun
1499407582
Это было действительно незабываемое зрелище! Мы все, болельщики Спартака, без преувеличений, запомним этот футбольный праздник на всю жизнь. Но... хочется продолжения праздника еще и еще, в последующих сезонах ))
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Спартач_навсегда
1499411262
давайте в этом сезоне зажгите в лч и ждем продолжения так сказать гегемонии)
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OfaZavr
1499419291
Мы требуем продолжения этого счастья!
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SPARTAK 85
1499421092
Нам всем это понравилось и запомнилось! Так почему бы не повторить?!
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