Ребров запомнил кипящий стадион и чемпионскую раздевалку

Голкипер «Спартака» Артем Ребров рассказал об эмоциях, которые у него ассоциируются с чемпионством. По его словам, первым вспоминается реакция болельщиков и чемпионская раздевалка.

«Думаю, осознание чемпионства придет не сейчас. Когда мои дети будут взрослыми и я буду о чемпионстве рассказывать в красках, то в полной мере испытаю это на себе. Сейчас же есть удовлетворение от того, что не зря занимался своим делом и что-то выиграл. Круто, но думал, что буду чувствовать что-то другое.

Первым вспоминается кипящий стадион, на поле которого выскочили болельщики, начали обниматься и радоваться победе. Ну и чемпионская раздевалка, конечно: пообливались шампанским, повеселились. Незабываемые эмоции», – сказал Ребров.

Напомним, что «Спартак» в прошедшем сезоне выиграл чемпионство впервые с 2001 года.